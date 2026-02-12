في تطور جديد لواقعة إصابة العشرات بحالات عمى جماعي في مصر، أحالت نيابة شمال الجيزة الكلية، 10 من الأطباء والمسؤولين والعاملين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، لاتهامهم بالتسبب عن طريق الخطأ في إصابة 75 مريضاً بعاهات مستديمة بالعين.

وكشفت التحقيقات التي ترأسها رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة المستشار عمرو خالد، أن المرضى أصيبوا بعدوى شديدة داخل العين عقب خضوعهم لعمليات إزالة المياه البيضاء خلال شهر أغسطس 2025، ما أدى إلى التهاب باطن مقلة العين، وتدهور حاد في الإبصار، ووصول بعض الحالات إلى فقدان البصر أو استئصال محتويات العين، وهو ما يُعد عاهات مستديمة.

وكشفت التحقيقات وجود إهمال جسيم وقصور فني وإداري في منظومة التعقيم ومكافحة العدوى داخل المستشفى، ما تسبب في تفاقم الأزمة الصحية للمرضى.

القصة الكاملة للواقعة

بدأت الأزمة في أغسطس 2025 عندما خضع عدد كبير من المرضى، معظمهم من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، لعمليات جراحية روتينية في قسم الرمد بمستشفى 6 أكتوبر فرع الدقي بالجيزة، وكانت العمليات تشمل بشكل أساسي إزالة المياه البيضاء وعلاجات أخرى لأمراض العيون.

وبعد فترة قصيرة (ساعات إلى أيام قليلة)، بدأ المرضى يشتكون من مضاعفات خطيرة جداً، منها: التهابات حادة في العين، عدوى بكتيرية خطيرة، وصفت في بعض التقارير بـ«بكتيريا قاتلة»، تدهور سريع في الإبصار، وفقدان البصر كلياً أو جزئياً لدى عدد من الحالات.

ووصلت الشكاوى إلى مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، إذ روى بعض الضحايا (منهم من أصيب بالعمى) تفاصيل معاناتهم، مما أثار غضباً عاماً واسعاً واتهامات بالإهمال الطبي الفادح داخل منظومة التأمين الصحي.

الإجراءات الفورية من وزارة الصحة

ورداً على الواقعة، وجه حينها وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار باتخاذ إجراءات فورية شملت إحالة الواقعة بالكامل إلى النائب العام للتحقيق الجنائي الشامل، إنهاء تكليف مدير المستشفى وإحالته للتحقيق، إيقاف أطباء طب وجراحة العيون المشاركين في العمليات عن العمل، وإنهاء تعاقدهم مع الهيئة، تشكيل لجان فنية وطبية متخصصة للتحقيق في أسباب الإصابات، ونقل بعض الحالات إلى مستشفيات متخصصة لتلقي العلاج على نفقة الدولة.

وأكدت تقارير اللجان وجود تقصير واضح في الالتزام ببروتوكولات مكافحة العدوى، ليصدر الوزير عدة قرارات أبرزها: وقف رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي عن العمل وإحالته للتحقيق، إنهاء تكليف مدير المستشفى والتحقيق معه، إيقاف أطباء الرمد المشاركين في العمليات وإنهاء تعاقدهم مع الهيئة، تكليف مدير فرع التأمين الصحي بالقاهرة بالإشراف المؤقت على المستشفى، ومراجعة شاملة لإجراءات مكافحة العدوى في جميع مستشفيات الهيئة.

قرار الإحالة للمحاكمة

وبعد انتهاء التحقيقات النيابية التي شملت تقارير الطب الشرعي وشهادات الضحايا ولجان الفحص، أصدرت نيابة شمال الجيزة، اليوم (الخميس)، قرار الإحالة الرسمي لـ10 أشخاص (أطباء، إداريين، ومساعدين طبيين) إلى المحكمة الجنائية المختصة، وذلك بتهمة إحداث عاهات مستديمة بالخطأ نتيجة الإهمال وعدم الالتزام بمعايير السلامة والنظافة أثناء العمليات الجراحية.

وتشير بعض التقارير إلى أن عدد المتضررين وصل إلى نحو 75 مريضاً أصيبوا بمضاعفات، منهم حالات فقدت البصر نهائياً، وهو ما يُعد من أخطر حوادث الإهمال الطبي في المنظومة الصحية الحكومية خلال الفترة الأخيرة.