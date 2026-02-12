«نيلز» تربك مطارات وطرق إسبانيا والبرتغال

شهدت مناطق واسعة من إسبانيا والبرتغال حالة تأهب قصوى، الخميس، مع استمرار هطول أمطار غزيرة ورياح عاتية ضربت شبه الجزيرة الإيبيرية، متسببة في اقتلاع أشجار وتعطيل حركة النقل وإغلاق مدارس في بعض المناطق.

ففي إسبانيا، أُصيب شخص بجروح خطيرة بعدما سقطت عليه شجرة في إقليم كتالونيا شمال شرقي البلاد، في أحدث موجة من العواصف التي تضرب المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة.

إنذار أحمر

وأعلنت السلطات الإسبانية حالة الإنذار الأحمر وهو أعلى مستويات التحذير في أقاليم غاليسيا وكانتابريا وإقليم الباسك شمال البلاد، عقب وصول العاصفة «نيلز»، وهي الثامنة التي تضرب إسبانيا منذ بداية العام، وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية (AEMET) من أمواج قد يصل ارتفاعها إلى تسعة أمتار.

تعليق الدراسة في كتالونيا

وفي كتالونيا، قررت السلطات تعليق الدراسة والأنشطة الرياضية، وتقليص الخدمات الصحية غير العاجلة، بعدما تجاوزت سرعة هبات الرياح 105 كيلومترات في الساعة، ما أدى إلى سقوط أشجار وتعطيل حركة الطرق والسكك الحديدية.

وأفادت مسؤولة الشؤون الداخلية في الإقليم، نوريا بارلون، بإصابة خمسة أشخاص على الأقل جراء الرياح القوية، من بينهم المصاب بحالة حرجة.

كما أرسلت أجهزة الحماية المدنية تنبيهًا طارئًا عبر الهواتف المحمولة يدعو السكان إلى البقاء في منازلهم وتجنب التنقل غير الضروري، وأُلغيت ما لا يقل عن 40 رحلة جوية من وإلى مطار برشلونة «إل برات»، فيما ظل المطار يعمل بقيود قد تتسبب في مزيد من التأخيرات والإلغاءات.

«نهر جوي» يضرب البرتغال

وفي البرتغال، تسببت ظاهرة تُعرف بـ«النهر الجوي» وهي ممر واسع من بخار الماء ينقل كميات هائلة من الرطوبة من المناطق الاستوائية في موجة جديدة من الأمطار الغزيرة، خصوصًا في شمال البلاد، حيث تم إجلاء نحو 3 آلاف شخص كإجراء احترازي.

وانهار جزء من الطريق السريع A1، الذي يربط شمال البرتغال بجنوبها، مساء الأربعاء قرب مدينة كويمبرا التاريخية، بعد تضرر الساتر الترابي أسفله نتيجة الفيضانات.

وأوضح وزير البنية التحتية البرتغالي، ميغيل بينتو لوز، أن إصلاح الجزء المتضرر من الطريق سيستغرق عدة أسابيع، إذ يتعين انتظار انحسار مياه الفيضانات قبل بدء أعمال الترميم.

من جهته، أفاد المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي (IPMA) بأن العاصفة «أوريانا»، وهي منخفض أطلسي منفصل يقترب من شمال شبه الجزيرة، لن تؤثر بشكل مباشر على البر الرئيسي للبرتغال، لكنها ستتسبب في أمطار ورياح قوية في معظم أنحاء البلاد يومي الخميس والجمعة.