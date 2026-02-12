تحولت رحلة عادية للخطوط الجوية البريطانية إلى كابوس حقيقي، بعد أن فقد رجل الأعمال البريطاني فيليب غولد (64 عاماً) السيطرة على نفسه بسبب الإفراط في تناول الكحول، ما أدى إلى سلسلة من الأحداث الصادمة على متن الطائرة. فالمسافر المخمور لم يكتفِ بالتهجم على الركاب، بل اعتدى على مضيفة الطيران بقضم أذنها وصفع زوجته وهدد الطاقم، كما حاول اقتحام قمرة القيادة والصراخ في وجه الطيار، في تصرفات هددت سلامة الجميع على متن الرحلة.

ووصفت القاضية هانا دنكان تصرفات غولد بأنها «أزعجت وأرعبت الركاب، وأدت إلى سقوط أحد أفراد الطاقم على الركاب، ولا يمكن تبريرها بأنها مزاح بريء»، مؤكدة أن سلوكه شكّل تهديداً حقيقياً للسلامة العامة للطائرة.

في المقابل، حاول غولد تبرير أفعاله بالقول إنه كان «يمزح مع الطاقم»، بينما ذكرت زوجته أن تصرفه جاء نتيجة خلاف مع أصدقاء خلال العطلة، لكن المحكمة لم تقبل هذه الحجج.

واعترف غولد سابقاً بالاعتداء الجنسي، والسلوك المتهور، والتأثير الواضح للكحول أثناء الرحلة، قبل أن يُلقى القبض عليه فور هبوط الطائرة في مطار هيثرو.

وبناء على هذه الأفعال، حكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة 14 شهراً، لتكون هذه الواقعة درساً صارخاً حول خطورة الإفراط في الكحول على متن الطائرات وسلوكيات الركاب التي قد تهدد أرواح الآخرين.