كشف الفنان المصري محمد فراج تفاصيل شخصيته في مسلسل «أب ولكن»، المقرر عرضه ضمن دراما رمضان 2026، مشيراً إلى أن العمل مستوحى من قصة حقيقية، ومتمنياً أن ينال إعجاب الجمهور.

تفاصيل الدور

وأوضح فراج في تصريحات تلفزيونية أنه يجسد دور مهندس يُدعى «أدهم»، يتمتع بحس فني مرهف، ويهوى الرسم وعزف الموسيقى إلى جانب عمله المهني.



الفنان المصري محمد فراج

ملامح واقعية

وأكد أن شخصية «أدهم» تحمل الكثير من ملامح الواقع، وتمثل نماذج عديدة في المجتمع، مشيراً إلى أن أي شخص يمر بتجارب مشابهة لتجربة أدهم يحتاج إلى الدعم والدعاء له.

الفنان المصري محمد فراج

تأثير الخلافات الأسرية

وأشار فراج إلى أن العمل يسلط الضوء على تأثير الخلافات الأسرية على الأبناء، مؤكداً أن بعض التصرفات من الأب أو الأم لا ينبغي أن تحدث أمام الأطفال لما لها من آثار نفسية طويلة المدى قد تستمر لسنوات.

تفاصيل العمل

يذكر أن مسلسل «أب ولكن» مكون من 15 حلقة، من إخراج وتأليف ياسمين أحمد كامل، ويشارك في البطولة الفنانة هاجر أحمد وإسلام جمال بسمة داود، وركين سعد، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من النجوم.