أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم (الخميس) تسلم الجيش العربي السوري قاعدة التنف وأمّن محيطها.



وقالت الوزارة في بيان اليوم: من خلال التنسيق بين الجانب السوري والجانب الأمريكي، قامت وحدات من الجيش العربي السوري باستلام قاعدة التنف، وتأمين القاعدة ومحيطها، وبدأت الانتشار على الحدود السورية العراقية الأردنية في بادية التنف، مضيفة: ستبدأ قوات حرس الحدود في الوزارة استلام مهامها، والانتشار في المنطقة خلال الأيام القادمة.



وكانت وسائل إعلام سورية قد قالت أمس إن قوات التحالف الدولي ضد «داعش» نفذت منذ عدة أيام انسحاباً تدريجياً من قاعدة التنف، الواقعة على مثلث الحدود بين سوريا والعراق والأردن، وذلك عبر خروج عدد من الآليات والشاحنات التي تحمل معدات مختلفة باتجاه الداخل الأردني في خطوة تهدف إلى إخلائها بالكامل.



وأشارت إلى أن الانسحاب تم بشكل تام، وعلى عدة أيام، بعد إجلاء كافة المعدات والآليات والأسلحة التي كانت موجودة داخل القاعدة التي تعتبر من أكبر القواعد في سورية نظراً لموقعها الجغرافي على مثلث يربط ثلاث دول وقدرتها على مراقبة الحدود السورية الإسرائيلية.



وأسست الولايات المتحدة قاعدة التنف في بادية حمص في سورية عام 2016، على مقربة من معبر الوليد الحدودي في العراق، بهدف محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي الذي كان يحتفظ بوجود كبير في البادية وعدد من المحافظات السورية أبرزها دير الزور والرقة، ولعبت القاعدة دوراً في الحد من التدخلات الدولية في سورية من خلال إشرافها على خط دمشق بغداد ومراقبة تحركات المليشيات إبان حكم نظام الأسد، بين كل من سورية والعراق والأردن.



وتعرضت القاعدة لقصف جوي بطائرات مسيرة انتحارية أو عبر قذائف صاروخية لعدة مرات خلال السنوات الماضية.