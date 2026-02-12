فيما أعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفاة نفط شمال روسيا، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الخميس)، موعداً محدداً لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.



وكتب زيلينسكي منشورا على حسابه في «إكس»: «أوكرانيا ستبذل ما بوسعها لتكون جاهزة من الناحية التقنية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027، مشيراً إلى أنها ستحقق الخطوات الرئيسية على المطلوبة من أجل الانضمام».



وقال الرئيس الأوكراني: «أريد موعداً محدداً»، مضيفاً: «في حال لم يتضمن الاتفاق، الذي سوف توقعه الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا وأوروبا، موعداً محدداً للانضمام، فإن موسكو ستعمل على تعطيل العملية بشكل غير مباشر، من خلال بعض الممثلين الأوروبيين، ولن تتصرف بمفردها».



ووصف انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي بأنه ضمان أمني لأوكرانيا، مؤكداً ضرورة وجود تفاصيل محددة وجدول زمني ثابت.



وكان دبلوماسي روسي رفيع المستوى قد قال منتصف الأسبوع الحالي إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب من 4 سنوات بين موسكو وكييف يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية لبلاده.



في حين قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو لصحيفة إزفستيا: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، لكن العامل الرئيسي، بالطبع، هو المصالح الأمنية لروسيا»، مضيفاً: «إذا نظرت بعناية ودرست التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا، وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام، وبدونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».