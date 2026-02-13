كشفت الفنانة المصرية أمل رزق أصعب مرحلة بحياتها الشخصية وهي فقدانها البصر لمدة 6 أشهر أثناء تصوير مسلسل «الطباخ» بسبب ضغوط نفسية، قبل أن تتحسن حالتها فجأة قبيل شهر رمضان، بدعم من الفنانة المصرية نهال عنبر، والمنتج محمد عبد الحافظ.

وتحدثت الفنانة في تصريحات تلفزيونية عن أزمة صحية أخرى اضطرتها للاستغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رفض عدة مستشفيات استقبالها لعدم وجود تغطية تأمينية، لتتلقى استجابة سريعة من رئيس الجمهورية في مصر عبد الفتاح السيسي.

فقدان الأم

تأثرت أمل رزق بشدة لفقدان والدتها خلال جائحة كورونا، معتبرة أن رضا الأم هو مفتاح الحياة، وأن رحيلها شكل صدمة كبيرة في حياتها.

وتطرقت أيضًا إلى تجربتها الزوجية، مؤكدة أهمية العشرة، وذكرت أنها تزوجت في سن صغيرة من رجل يكبرها بأكثر من 20 عامًا، وأنها اختارت الانفصال دون طلاق حتى وفاته، مشيرة إلى الصعوبات التي واجهتها في العمل بعد رحيله.

الشهرة السريعة

كما انتقدت ظاهرة الشهرة السريعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرة صعود بعض الأسماء دون معرفة من يقف خلف ترشيحهم، مؤكدة في الوقت نفسه أن لديها ملايين المتابعين وتتفاعل معهم بشكل مباشر.