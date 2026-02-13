كشفت الشركة المنتجة البوستر الدعائي لمسلسل «اسأل روحك»، الذي تخوض به الفنانة المصرية ياسمين رئيس سباق دراما رمضان 2026، حيث تظهر خلال الأحداث بشخصية تدعى «غزالة».

وظهرت ياسمين رئيس في البوستر بأكثر من شخصية بإطلالة مختلفة، ما يعكس تنوع الشخصيات التي ستقدمها خلال الأحداث.

صناع العمل

ويجمع المسلسل ياسمين رئيس بالفنان أحمد فهمي وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أسامة عرابي.

وينتمي المسلسل إلى فئة الدراما الاجتماعية التشويقية، ومن المقرر عرضه عبر قنوات النهار والقناة السعودية، إلى جانب عدد من القنوات الأخرى خلال شهر رمضان.

أعمال منتظرة

كما انتهت ياسمين سابقاً من تصوير فيلم «الست لما»، الذي يضم نخبة من النجوم، منهم يسرا ودرة ودنيا سامي، إلى جانب عدد من الفنانين، وهو من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.