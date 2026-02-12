نفى المخرج المصري محمد سامي ما يتردد حول كونه صاحب الفضل في شهرة الفنان المصري محمد رمضان، مؤكداً أن نجاحه جاء نتيجة اجتهاده الشخصي وتنوع أعماله الفنية.

تعاون ناجح بين الطرفين

وقال سامي في تصريحات تليفزيونية إنه تعاون مع رمضان في عدد من الأعمال التي حققت نجاحاً جماهيرياً، وكان له تأثير في بعض مراحل مسيرته، لكنه ليس المسؤول الوحيد عن شهرته، موضحاً أن لكل فنان مشواره وجهده الذي يصنع اسمه لدى الجمهور.

وأشار إلى أن رصيد محمد رمضان الفني يضم العديد من الأعمال الناجحة التي أسهمت في ترسيخ مكانته، لافتاً إلى أن تعاونه معه كان جزءاً من هذه المسيرة، وليس السبب الأساسي وراء ما وصل إليه من نجاح.

أحدث أعمال محمد سامي

يذكر أن محمد سامي بدأ تصوير مسلسله الجديد «قلب شمس»، الذي يخوض فيه أولى تجاربه التمثيلية، إلى جانب توليه مهمة التأليف والإخراج.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من الفنانين، من بينهم؛ درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، انتصار، سوسن بدر، بسنت شوقي، إدوارد، منة فضالي، أحمد وفيق، عمرو وهبة، نور إيهاب، أشرف زكي، ميشيل مساك، سولي، أيسل رمزي، توانا الجوهري.