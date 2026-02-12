استمعت المحكمة العسكرية في لبنان، اليوم (الخميس)، في جلستين منفصلتين إلى كل من الفنان فضل شاكر وأحمد الأسير، وذلك ضمن سياق المحاكمات المتعلقة بملف «أحداث عبرا» التي وقعت في صيدا عام 2013.

لم أطلق رصاصة

و جدد الفنان اللبناني خلال الجلسة، نفيه القاطع المشاركة في أي عمل عسكري ضد الجيش اللبناني، مشيراً إلى أنه لا يملك أدنى معرفة بكيفية حمل السلاح أو استخدامه، ولم يسبق له أن أطلق رصاصة واحدة.

حماية من القتل

من جانبه، عزز أحمد الأسير رواية شاكر، موضحاً أمام المحكمة أن الفنان اللبناني لم يمول مجموعته المسلحة نهائياً، وأنه لم يكن ليقبل منه أي دعم مالي أصلاً.

وكشف الأسير أن لجوء شاكر إليه كان بدافع الحماية الشخصية بعد تلقيه تهديدات بالقتل، مشيراً إلى أن منزل المطرب تعرض للحرق والسرقة آنذاك.

وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة إرجاء المتابعة في القضية إلى تاريخ 24 مارس القادم.