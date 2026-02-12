حقق فريق ضمك فوزاً مهماً على ضيفه التعاون بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي ضمك ضمن لقاءات الجولة 22 لدوري روشن السعودي للمحترفين.



شهد اللقاء بداية قوية لفريق التعاون الذي تمكن من التقدم بالنتيجة مبكراً عن طريق جابرييل تيكسيرا (د: 14)، ومن ثم سيطر أصحاب الأرض والجمهور على مجريات اللقاء وتمكن من إدراك التعادل عن طريق باكو ميتيه (د: 34)، وقبل نهاية اللقاء تمكن ميتيه من إحراز الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه ضمك (د: 82)، لينتهي اللقاء بفوز ضمك بهدفين لهدف.



وبهذه النتيجة، حقق ضمك فوزه الثاني ووصل للنقطة 15، فيما تلقى التعاون الخسارة السادسة وتجمد رصيده عند 39 نقطة.