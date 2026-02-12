تجاوز فريق القادسية ضيفه نيوم بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك ضمن لقاءات الجولة 22 لدوري روشن السعودي للمحترفين.



شهد اللقاء بداية قوية من الفريقين، لاسيما القادسية الذي كاد أن يحرز هدفاً مبكراً عن طريق مهاجمه الإيطالي ماتيو ريتيغي، ولكن القائم وقف أمام كرته، وفي الوقت بدل الضائع تمكن القادسية من تسجيل هدف اللقاء الوحيد عن طريق لاعبه ناهيتان نانديز (د: 90+4)، لينتهي اللقاء بفوز القادسية بهدف دون مقابل.



وبهذه النتيجة، حقق القادسية فوزه الـ14 ووصل للنقطة 47، فيما تلقى نيوم الخسارة التاسعة وتجمد رصيده عند 28 نقطة.