فجّر الخبير التحكيمي فهد المرداسي جدلاً واسعاً بعد كشفه الفريق الأكثر استفادة من ركلات الجزاء غير الصحيحة في دوري روشن السعودي للمحترفين خلال الموسم الحالي، مؤكداً أن بعض القرارات التحكيمية كان لها أثر مباشر في مسار عدد من المباريات.

الخبير التحكيمي - فهد المرداسي:

أكثر نادي احتسبت له ركلات جزاء غير صحيحة هو:

نادي #النصر ( ركلتين جزاء غير صحيحة )

إلى الجولة 21 من دوري روشن

قرارات تحت المجهر

وأوضح المرداسي، عبر برنامج «نادينا»، أن الموسم الحالي شهد العديد من القرارات التحكيمية غير الدقيقة، مشيراً إلى أن تقييمه للحالات حتى نهاية الجولة الـ21 أظهر تقدّم نادي النصر في قائمة الفرق الأكثر استفادة من ركلات الجزاء غير الصحيحة.

ركلتا جزاء مثيرتان للجدل

وبيّن المرداسي أن النصر حصل – وفق تحليله للحالات المعروضة – على ركلتي جزاء غير صحيحتين خلال مواجهتي الفيحاء ونيوم، واستعراض اللقطات تلفزيونياً أمام الجماهير لدعم وجهة نظره الفنية.

جدل مستمر

تصريحات المرداسي أعادت إلى الواجهة ملف التحكيم في دوري روشن، في ظل تصاعد النقاشات حول تأثير بعض القرارات على نتائج المباريات وترتيب الفرق، ما يفتح الباب مجدداً أمام مطالبات بمزيد من الشفافية والتقييم الفني للحالات المثيرة للجدل.