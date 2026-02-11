أوضح رئيس مجلس إدارة نادي ضمك السابق صالح أبو نخاع، في حديثه لـ«عكاظ»، خلفيات تغريدته على منصة X التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي بمنطقة عسير، وتفاوتت حولها الردود بين مؤيد وناقد، إذ كتب أبونخاع في حسابه في «X»: هل يستحق أبها ذلك ؟.. التغريدات أكثر من الجمهور!.. رسائل الواتساب أكثر من الحضور!.. لوحات الشوارع أكثر!.. التوجيهات والنداءات أكثر!.. مقاطع الفيديو صوتها أعلى!.



وأكد أبو نخاع أن طرحه للسؤال جاء بعد أن شاهد واجهة مدرجات ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة خالية من الجماهير الأبهاوية، وذلك عقب نهاية مباراة أبها والزلفي، التي انتهت بفوز فريقه بهدفين دون رد. وأوضح أن الهدف من السؤال كان إثارة النقاش لمن يريد أن يفهم السياق الحقيقي للحضور الجماهيري، وليس لانتقاد النادي قبل المباراة.



وأشار إلى أنه يحترم جميع الردود على تغريدته، وأضاف: «أعجبتني ردة فعل محبي أبها تجاه ناديهم، لكنني أتمنى أن تتجسد هذه الحماسة في الحضور الفعلي للمدرجات، وهو ما يعزز دعم الفريق ويصب في مصلحة النادي والجمهور على حدٍّ سواء».



وفي سياق حديثه عن تطلعاته لمستقبل كرة القدم المحلية، تمنى أبونخاع صعود نادي أبها إلى دوري روشن لمرافقة ضمك، معبراً عن شعوره بـ«الوحدة» في دوري الكبار نظراً لتمثيله المنطقة بمفرده في دوري روشن السعودي للمحترفين.



وكانت صحيفة «عكاظ» قد نشرت قبل ساعات مادة صحفية بعنوان: «تغريدة «أبو نخاع» تُثير الجدل في عسير!.. والردود تتفاوت»، سلطت الضوء على الجدل الذي أثارته تغريدته وتباين ردود الأفعال بين متابعي النادي والجمهور الرياضي في المنطقة.