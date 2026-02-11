أبقت منظمة «أوبك» في تقريرها الشهري الصادر، اليوم، على توقعاتها لنمو الطلب على النفط للعامين الحالي والقادم دون تغيير عند 1.4 مليون برميل يومياً، ونحو 1.3 مليون برميل يومياً، على الترتيب.
وأوضحت المنظمة أن تحالف «أوبك+» ضخ 42.5 مليون برميل يومياً في يناير 2026، بانخفاض قدره 439 ألف برميل يومياً مقارنة بمستويات شهر ديسمبر القادم؛ نتيجة لانخفاض الإنتاج في كازاخستان وروسيا وفنزويلا وإيران.
ومن المقرر أن يجتمع 8 أعضاء من «أوبك+» في الأول من مارس القادم؛ لاتخاذ قرار بشأن استئناف زيادة الإنتاج في أبريل.
تعزيز المكاسب
وعلى صعيد الأسعار، عززت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات اليوم، مع تقييم الأسواق آفاق المفاوضات الأمريكية-الإيرانية، وسط ترقب صدور بيانات المخزونات الرسمية في الولايات المتحدة.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أبريل القادم بنسبة 1.4%، ما يعادل 96 سنتاً إلى 69.76 دولار للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لخام «نايمكس» تسليم مارس القادم بنسبة 1.45% أو 92 سنتاً إلى 64.89 دولار للبرميل.
OPEC kept its forecasts for oil demand growth for the current and next year unchanged in its monthly report released today at 1.4 million barrels per day and about 1.3 million barrels per day, respectively.
The organization clarified that the OPEC+ alliance pumped 42.5 million barrels per day in January 2026, a decrease of 439,000 barrels per day compared to December levels, due to production declines in Kazakhstan, Russia, Venezuela, and Iran.
Eight members of OPEC+ are scheduled to meet on March 1 to decide on resuming production increases in April.
Enhancing Gains
In terms of prices, oil prices strengthened their gains during today's trading, as markets assessed the prospects of U.S.-Iran negotiations, while awaiting the release of official inventory data in the United States.
Brent crude futures for April delivery rose by 1.4%, equivalent to 96 cents, to $69.76 per barrel.
Meanwhile, March delivery NYMEX crude futures increased by 1.45% or 92 cents to $64.89 per barrel.