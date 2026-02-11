أبقت منظمة «أوبك» في تقريرها الشهري الصادر، اليوم، على توقعاتها لنمو الطلب على النفط للعامين الحالي والقادم دون تغيير عند 1.4 مليون برميل يومياً، ونحو 1.3 مليون برميل يومياً، على الترتيب.


وأوضحت المنظمة أن تحالف «أوبك+» ضخ 42.5 مليون برميل يومياً في يناير 2026، بانخفاض قدره 439 ألف برميل يومياً مقارنة بمستويات شهر ديسمبر القادم؛ نتيجة لانخفاض الإنتاج في كازاخستان وروسيا وفنزويلا وإيران.


ومن المقرر أن يجتمع 8 أعضاء من «أوبك+» في الأول من مارس القادم؛ لاتخاذ قرار بشأن استئناف زيادة الإنتاج في أبريل.


تعزيز المكاسب


وعلى صعيد الأسعار، عززت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات اليوم، مع تقييم الأسواق آفاق المفاوضات الأمريكية-الإيرانية، وسط ترقب صدور بيانات المخزونات الرسمية في الولايات المتحدة.


وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أبريل القادم بنسبة 1.4%، ما يعادل 96 سنتاً إلى 69.76 دولار للبرميل.


وزادت العقود الآجلة لخام «نايمكس» تسليم مارس القادم بنسبة 1.45% أو 92 سنتاً إلى 64.89 دولار للبرميل.