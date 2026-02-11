OPEC kept its forecasts for oil demand growth for the current and next year unchanged in its monthly report released today at 1.4 million barrels per day and about 1.3 million barrels per day, respectively.



The organization clarified that the OPEC+ alliance pumped 42.5 million barrels per day in January 2026, a decrease of 439,000 barrels per day compared to December levels, due to production declines in Kazakhstan, Russia, Venezuela, and Iran.



Eight members of OPEC+ are scheduled to meet on March 1 to decide on resuming production increases in April.



Enhancing Gains



In terms of prices, oil prices strengthened their gains during today's trading, as markets assessed the prospects of U.S.-Iran negotiations, while awaiting the release of official inventory data in the United States.



Brent crude futures for April delivery rose by 1.4%, equivalent to 96 cents, to $69.76 per barrel.



Meanwhile, March delivery NYMEX crude futures increased by 1.45% or 92 cents to $64.89 per barrel.