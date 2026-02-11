أعلنت AliExpress، إحدى أفضل منصات التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، عن تخفيضات رمضان التي ستقام من 8 فبراير وحتى 26 فبراير 2026. تقدم المبادرة للمتسوقين السعوديين توفيراً يصل إلى 80٪ عبر آلاف العروض—من الأساسيات اليومية إلى الإلكترونيات والموضة وديكور المنزل، إلى جانب تحسين الشحن وطرق جديدة للتحضير لرمضان بثقة وهدوء وعناية.

تواصل AliExpress العلامة التجارية التي يعرفها المستهلكون السعوديون ويثقون بها، دعم الأسر من خلال الجمع بين الأسعار المتاحة، والراحة المحلية، والعروض ذات الطابع الثقافي. يشيرون إلى الأسابيع التي تسبق رمضان وعيد الفطر باسم «الأيام الذهبية» ويدركون تحولا واضحا في سلوك المستهلكين.

وكشفت دراسة حديثة أجرتها YouGov بطلب من AliExpress أن حوالي ثلاثة من كل عشرة متسوقين سعوديين يخططون لمشترياتهم خلال المواسم الاحتفالية مسبقاً، باحثين عن الجاهزية المالية والطمأنينة أثناء تحضيرهم لهذا الموسم.

دعم التحضير المبكر والمدروس لرمضان

في رمضان الحالي، يمكن للمتسوقين الاستمتاع بقيمة وراحة أكبر من خلال عروض موسمية خاصة مصممة لجعل تقديم الهدايا سهلاً:

• الشحن المجاني لجميع أصناف Choice للطلبات التي تزيد عن 160 ريالا سعوديا / 40 دولارا أمريكيا، ما يجعل الأساسيات اليومية وهدايا رمضان أكثر إرضاء.

• يتم فتح توفير إضافي من خلال رموز خصم إضافية، ما يساعد العملاء على توسيع ميزانياتهم أكثر.

• توصيل محلي سريع في غضون ثلاثة أيام فقط على علامات تجارية مختارة، بما في ذلك TCL وHuawei و70mai وBiolomix وHiBREW، بالإضافة إلى أسماء إلكترونية وأجهزة منزلية رائدة أخرى.

• التوصيل عبر الحدود خلال 10 أيام، ما يمنح العملاء إمكانية الوصول إلى عالم من المنتجات العالمية في الوقت المناسب لتجمعات رمضان واحتفالات العيد.

• اكتشاف هدايا أكثر ذكاء مع البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي للصور على AliExpress، حيث يمكن للمتسوقين ببساطة رفع أو التقاط صورة للعثور على العناصر المطابقة فورا، ما يجعل تقديم هدايا رمضان أسرع وأسهل وأكثر بديهية.

صممت تجربة التسوق في رمضان لتكون بسيطة وسريعة وغنية بالمفاجآت، مع عروض حصرية، وتوصيل موثوق، ومجموعة واسعة من العلامات التجارية الموثوقة.

الهدايا والتحضير للمنزل الذي يعكس القيم السعودية

تظهر أبحاث YouGov أن 66٪ من المتسوقين السعوديين يعطون الأولوية للأمهات عند اختيار هدايا رمضان، يليهم الأزواج والأخوات—ما يبرز الدور المركزي للمرأة في الحياة الأسرية. ردا على ذلك، لدى AliExpress عناصر عملية وعالية القيمة تمزج بين التقاليد والحياة الحديثة:

• الجمال والعناية الشخصية، وهي أفضل فئة هدايا حسب المشاركين في الاستطلاع (41٪)، وتشمل أجهزة العناية بالبشرة بالموجات فوق الصوتية، وأجهزة بخار للوجه، وأجهزة تدليك للعناية الذاتية في المنزل.

• مستلزمات المنزل في رمضان، بما في ذلك مواقد البخور القابلة لإعادة الشحن عبر USB، حاملات الشموع على شكل القمر والنجوم، وبطاقات الطاولة المصنوعة من رقائق الذهب لترتيب الطاولات الأنيقة.

• الأزياء والإكسسوارات، التي تعرض مجوهرات ذهبية اللون وملابس محتشمة، مثالية للاحتفالات والاحتفالات العائلية.

• ترقيات المطبخ والمنزل، من الأجهزة الصغيرة إلى أكشاك الحلويات ذات الطبقات التي تجعل استضافة الإفطار سهلة وأنيقة.

• البقالة اليومية، التي يتم الحصول عليها من عثايم وتوصيلها من قبلها، متاحة حصريا للعملاء في الرياض، المملكة العربية السعودية.

شريك موثوق لموسم التعاون

خلال الأيام الذهبية، تعزز AliExpress مكانتها كشريك موثوق للعائلات السعودية. من خلال مرونة أكبر، وخيارات شحن محسنة، وتشكيلة واسعة للمنتجات، تدعم المنصة الأسر في التركيز على ما هو أكثر أهمية خلال رمضان: التأمل، الكرم، الضيافة، والتآلف.

ومع انطلاق الأيام الذهبية، تدعو AliExpress المتسوقين في جميع أنحاء المملكة لاستكشاف الأساسيات الجاهزة لشهر رمضان، والهدايا المدروسة، والعروض الاستثنائية على تطبيق AliExpress أو aliexpress.com، واستقبال هذا الموسم بسعادة وثقة.