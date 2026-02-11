رحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالأرقام التي أظهرت، اليوم، نمواً في الوظائف أفضل من المتوقع في يناير الماضي، وأصر على رأيه بأن الولايات المتحدة يجب أن تدفع تكاليف اقتراض أقل بكثير.



وقال ترمب في منشور على موقع تروث سوشيال: «يجب أن تدفع الولايات المتحدة تكاليف أقل بكثير على قروضها (السندات)، ونحن مرة أخرى أقوى دولة في العالم، وبالتالي يجب أن ندفع أقل سعر فائدة على الإطلاق».



وبيّن قائلاً: «أرباب العمل في الولايات المتحدة أضافوا 130 ألف وظيفة خلال يناير الماضي، وهو رقم قوي بشكل مفاجئ، لكن مراجعات حكومية خفضت عدد الوظائف المستحدثة في العام الماضي بمئات الآلاف».



مراجعات كبيرة



وذكرت وزارة العمل الأمريكية، اليوم، أن معدل البطالة في أمريكا خلال يناير الماضي تراجع إلى 4.3%.



وتضمن التقرير مراجعات كبيرة، أسفرت عن خفض عدد الوظائف المستحدثة العام الماضي إلى 181 ألف وظيفة فقط، وهو أضعف مستوى منذ عام جائحة كورونا في 2020، وأقل من نصف الرقم الذي سبق الإعلان عنه والبالغ 584 ألف وظيفة.



وفي سياق متصل، ذكر «مكتب إحصاءات العمل»، التابع لوزارة العمل الأمريكية، اليوم، أن عدد الوظائف التي خلقها الاقتصاد الأمريكي في الـ12 شهراً حتى مارس 2025 كان أقل بـ862 ألف وظيفة مما أشارت إليه تقديرات سابقة.