توقع مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي ارتفاع عجز الموازنة الأمريكية خلال السنة المالية 2026 إلى نحو 1.853 تريليون دولار، مقارنة بعجز يُقدَّر بـ1.775 تريليون دولار في 2025.



وذكر المكتب، في تقرير اليوم، أن العجز المتوقع للعام المالي الحالي سيعادل نحو 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يبلغ في المتوسط 6.1% خلال العقد القادم، ليرتفع إلى 6.7% بحلول 2036.



إيرادات إضافية



وبحسب التقرير، فإن العجز المتوقع يزيد بنحو 100 مليار دولار عن تقديرات يناير 2025، كما رفع المكتب توقعاته للعجز التراكمي خلال الفترة 2026-2035 بنحو 1.4 تريليون دولار؛ بسبب تخفيضات إدارة الرئيس دونالد ترمب الضريبية.



وأضاف المكتب أن الإيرادات الإضافية من تعريفات ترمب الجمركية ستساهم في خفض العجز بمقدار 3 تريليونات دولار على مدى عقد، مع احتساب الآثار الاقتصادية وتراجع مدفوعات الفائدة.