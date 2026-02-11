انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم، 46.43 نقطة ليقفل عند مستوى 11,167.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 356 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 192 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات شمس، وزين السعودية، والمسار الشامل، ومجموعة إم بي سي، وأبو معطي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الموسى، ودله الصحية، والأبحاث والإعلام، وتشب، ودار الأركان الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و4.81%.
الأكثر نشاطاً
وكانت أسهم شركات أمريكانا، وزين السعودية، والأهلي، وأرامكو السعودية، وباتك هي الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهُم شركات الأهلي، والراجحي، وأمريكانا، وسال، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضاً 153.40 نقطة ليقفل عند مستوى 23,486.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.7 مليون ريال، وبكمية أسهم متداولة بلغت أكثر من 1.5 مليون سهم.
The main Saudi stock index fell today by 46.43 points to close at 11,167.54 points, with trading valued at 4.8 billion riyals.
The volume of traded shares - according to the daily economic bulletin from the Saudi Press Agency for the Saudi stock market - reached 356 million shares, with 66 companies' stocks recording an increase in value, while 192 companies' stocks closed lower.
The stocks of Shams, Zain Saudi Arabia, Al-Masar Al-Shamil, MBC Group, and Abu Muti were the highest gainers, while the stocks of Al-Mousa, Dallah Healthcare, Al-Abhath and Media, Tashb, and Dar Al-Arkan were the biggest losers in trading, with the increase and decrease rates ranging between 9.95% and 4.81%.
Most Active
The stocks of Americana, Zain Saudi Arabia, Al-Ahli, Saudi Aramco, and Batic were the most active in terms of volume, while the stocks of Al-Ahli, Al-Rajhi, Americana, Sal, and Saudi Aramco were the most active in terms of value.
The parallel Saudi stock index, Nomu, closed today down by 153.40 points to close at 23,486.52 points, with trading valued at 8.7 million riyals and a volume of traded shares exceeding 1.5 million shares.