انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم، 46.43 نقطة ليقفل عند مستوى 11,167.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليار ريال.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 356 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 192 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات شمس، وزين السعودية، والمسار الشامل، ومجموعة إم بي سي، وأبو معطي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الموسى، ودله الصحية، والأبحاث والإعلام، وتشب، ودار الأركان الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و4.81%.


الأكثر نشاطاً


وكانت أسهم شركات أمريكانا، وزين السعودية، والأهلي، وأرامكو السعودية، وباتك هي الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهُم شركات الأهلي، والراجحي، وأمريكانا، وسال، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.


وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضاً 153.40 نقطة ليقفل عند مستوى 23,486.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.7 مليون ريال، وبكمية أسهم متداولة بلغت أكثر من 1.5 مليون سهم.