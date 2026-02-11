وقعت شركة أسس ومطار الملك سلمان الدولي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الإستراتيجي بين الطرفين لتطوير مشاريع عقارية متعددة في قطاعات متنوعة، بما يتماشى مع رؤية وإستراتيجية التطوير العقاري في مطار الملك سلمان الدولي، وبما يسهم في دعم مستهدفات التنمية وتعزيز القيمة الاستثمارية للمشاريع المستقبلية.

وتركز مذكرة التفاهم على دراسة فرص التطوير المشترك، واستكشاف مجالات التكامل الإستراتيجي بين الطرفين، إضافة إلى العمل على إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية تعزز من القيمة المضافة وتدعم مستهدفات المرحلة القادمة.

وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص الجانبين على تعزيز التعاون في المشاريع العقارية ذات الأثر التنموي، وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في تطوير بيئة استثمارية متكاملة تتوافق مع التوجهات المستقبلية للتطوير في محيط مطار الملك سلمان الدولي.