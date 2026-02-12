أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تدريبات الفريق، بسبب إصابة تعرض لها خلال المباراة الودية الأخيرة أمام برشلونة الإكوادوري.

تفاصيل الإصابة

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن ميسي لم يشارك في تدريبات يوم الأربعاء نتيجة إصابته بإجهاد عضلي في أوتار الركبة اليسرى، تعرض له خلال المواجهة ضد برشلونة الإكوادوري، واستمر منذ ذلك الحين.

ولم يكشف إنتر ميامي عن مدة غياب ميسي، مؤكداً أن عودته إلى التدريبات بشكل تدريجي ستعتمد على مدى تعافيه واستجابته للبرنامج العلاجي.

تأجيل ودية وإنديبندينتي ديل فالي

ونتيجة الإصابة، تقرر تأجيل مباراة ودية بين إنتر ميامي وإنديبندينتي ديل فالي الإكوادوري إلى 26 من الشهر الجاري بعدما كانت مقررة يوم الجمعة على ملعب خوان رامون لوبرييل.

وتمثل إصابة ميسي ضربة قوية لإنتر ميامي قبل 10 أيام فقط من افتتاح الفريق مشواره في الدوري الأمريكي، حيث يستهل موسمه بمواجهة لوس أنجلوس.