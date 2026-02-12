قررت إدارة نادي #الشباب إقالة المدرب إيمانويل الغواسيل من تدريب الفريق الكروي الأول بعد تراجع النتائج والعمل على تجهيز ملف المدرب البديل للتوقيع خلال الـ 48 ساعة القادمة، وذلك بحسب مصادر خاصة لـ«عكاظ».



وأكدت المصادر ذاتها أن الإدارة الشبابية أنهت اتفاقها مع المدرب الإيطالي من أصول جزائرية نور الدين بن زكري لخلافة الغواسيل كونه أحد الكوادر الفنية الخبيرة بالدوري السعودي ونظير ما يملكه بن زكري من سيرة تدريبية ناجحة في محطاته التدريبية المختلفة.



يُذكر أن آخِر محطات المدرب الجزائري نور الدين بن زكري التدريبية كانت مع نادي الخلود خلال الموسم الماضي 2025/2024، كما سبق له الإشراف الفني على عدد من الأندية السعودية، من بينها الرائد، الفيحاء، ضمك، الأخدود، والخلود.