أعلن نادي نوتنغهام فورست إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم شون دايتش، بسبب تراجع النتائج في مسابقة الدوري الإنجليزي (بريميرليغ).

بيان الإقالة

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «يؤكد نادي نوتنغهام فورست لكرة القدم إعفاء شون دايتش من مهامه كمدرب رئيسي للفريق».

وأضاف البيان: «نتقدم بالشكر الجزيل إلى شون وفريقه على جهودهم المبذولة خلال فترة عملهم في النادي، ونتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل».

رحيل بعد 114 يوماً

ولم تستمر فترة دايتش سوى 114 يوماً، بعد توقيعه عقداً في أكتوبر الماضي كان من المقرر أن يستمر حتى صيف 2027، وهو ثالث مدرب يُقال من تدريب نوتنغهام هذا الموسم بعد نونو سانتو وأنجي بوستيكوغلو، الذي لم يستمر في منصبه سوى 39 يوماً في ملعب «سيتي غراوند».

ترتيب نوتنغهام

ويحتل نوتنغهام المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط.