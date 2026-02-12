حقق النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، رقماً قياسياً جديداً بعدما صنع هدف فوز فريقه على سندرلاند في المباراة التي أقيمت مساء (الأربعاء)، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي (بريميرليغ).

وغاب صلاح عن التسجيل، لكنه قدم تمريرة حاسمة نفذها من ركلة ركنية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك برأسية قوية إلى الشباك، ليمنح «الريدز» الفوز بنتيجة 1-0.

معادلة رقم جيرارد

وبحسب الموقع الرسمي لنادي ليفربول، أصبح محمد صلاح أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ مشاركات الفريق في الدوري الإنجليزي برصيد 92 تمريرة حاسمة، متساوياً مع أسطورة النادي ستيفن جيرارد، الذي حقق الرقم ذاته خلال 17 موسماً بقميص «الريدز».

إنجاز جديد في البريميرليغ

كما ارتقى صلاح، الذي صنع تمريرة حاسمة في البريميرليغ خلال مسيرته مع تشيلسي، إلى المركز السابع في قائمة الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي على مر التاريخ، متساوياً مع صانع ألعاب مانشستر سيتي السابق ديفيد سيلفا.