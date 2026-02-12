أدى المصلون اليوم صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام، يتقدمهم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، وأمّ المصلين إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني.

وأوصى في خطبته المسلمين بتقوى الله سبحانه وتعالى، والثناء عليه بما هو أهله، مؤكدًا أن تقواه وقاية من عذابه، ومحذرًا من الذنوب والمعاصي؛ لما لها من أثر بالغ في حياة الأفراد والمجتمعات، إذ تُعدّ سببًا في انتشار الأمراض والأسقام، وتفرّق القلوب، وتشتّت الشمل، وذهاب العزّة والقوة، وتسلّط الأعداء، كما أنها من أسباب إمساك الغيث عن العباد.

وقال: «تخوّفوا من ذنوبكم أشدّ خوفًا من عدوكم؛ فإنها أشدّ خطرًا عليكم، ولم يحبس الله المطر بخلًا برزقه، فخزائنه ملأى، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وإنما أخّر عنكم نزول المطر ليسمع دعاءكم وتضرّعكم، ولينبّهكم من غفلتكم، فتوبوا إلى الله تعالى من الذنوب والمعاصي، وراقبوه في السرّ والعلن، وأصلحوا من شأنكم، وآمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، واصبروا وتحملوا المشاق في سبيله سبحانه وتعالى في الدعوة إلى طاعة الله والنهي عن معاصي الله عز وجل».

واستشهد بقوله تعالى: (إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ)، وقوله سبحانه: (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)، داعيًا إلى الإكثار من التوبة الصادقة، وإصلاح الأعمال، وإتباع السيئة الحسنة، والتضرع إلى الله عز وجل بأن يغيث البلاد والعباد، ويجعل ما ينزله من المطر سُقيا رحمةٍ وبركةٍ وعموم نفع.

كما أدى المصلون في جميع مناطق المملكة اليوم صلاة الاستسقاء اتباعًا لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عند الجدب وتأخر نزول المطر أملًا في طلب المزيد من الجواد الكريم أن ينعم بفضله وإحسانه بالغيث على أرجاء البلاد.

وقد توافد المصلون إلى المصليات والجوامع التي هيئت لصلاة الاستسقاء في جميع مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها وقراها.