أوقعت قرعة مرحلة المجموعات ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، التي سُحبت في العاصمة البلجيكية بروكسل، على هامش اجتماعات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إسبانيا، حامل لقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) في ألمانيا، ومنتخب كرواتيا، صاحب المركز الثالث بكأس العالم الأخيرة في قطر عام 2022، والمنتخب الإنجليزي، الذي يعد من أقوى المنتخبات في العالم حاليًا، في مجموعة واحدة.
في المقابل، اتسمت المجموعات الثلاث الأخرى بالقسم الأول بالتكافؤ، لكنها لم تخل من المواجهات النارية بين منتخبات الصفوة في القارة الأوروبية.
وأسفرت القرعة عما يلي: القسم الأول: المجموعة الأولى: فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، تركيا. المجموعة الثانية: ألمانيا، هولندا، صربيا، اليونان. المجموعة الثالثة: إسبانيا، كرواتيا، إنجلترا، التشيك. المجموعة الرابعة: البرتغال، الدنمارك، النرويج، ويلز.
وفي القسم الثاني: المجموعة الأولى: أسكتلندا، سويسرا، سلوفينيا، مقدونيا الشمالية. المجموعة الثانية: المجر، أوكرانيا، جورجيا، أيرلندا الشمالية. وفي المجموعة الثالثة: النمسا، جمهورية أيرلندا، كوسوفو. وفي المجموعة الرابعة: بولندا، البوسنة والهرسك، رومانيا، السويد.
وفي القسم الثالث: المجموعة الأولى: ألبانيا، فنلندا، بيلاروس، سان مارينو. المجموعة الثانية: مونتنجرو، أرمينيا، قبرص، لاتفيا أو جبل طارق. المجموعة الثالثة: كازاخستان، سلوفاكيا، جزر فارو، مولدوفا. المجموعة الرابعة: أيسلندا، بلغاريا، إستونيا، لوكسمبورغ أو مالطا.
وفي القسم الرابع: المجموعة الأولى: جبل طارق أو لاتفيا، مالطا أو لوكسمبورغ، أندورا. المجموعة الثانية: ليتوانيا، أذربيجان، ليختنشتاين.
ويقام دور المجموعات في البطولة بين شهري سبتمبر ونوفمبر 2026، حيث ستخوض أغلب المنتخبات 6 مواجهات ضمن مرحلة المجموعات، على أن يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة لمرحلة خروج المغلوب.
وتقام مباريات دور الثمانية بين 25 و30 مارس 2027، فيما تقام الأدوار النهائية بين 9 و13 يونيو من ذات العام، لتحديد المنتخب المتوج باللقب.
وترتبط نتائج دوري أمم أوروبا بفرص التأهل لنهائيات كأس أمم أوروبا القادمة (يورو 2028)، التي تستضيفها المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا، حيث ستحصل بعض الفرق على فرصة ثانية عبر الملحق المؤهل للبطولة القارية.
وتنطلق النسخة الخامسة لدوري أمم أوروبا (2026/2027)، بعدما حصد منتخب البرتغال اللقب عامي 2019 و2025، فيما تُوّج منتخب فرنسا بنسخة عام 2021، بينما حصل المنتخب الإسباني على اللقب عام 2023.
The draw for the group stage of the UEFA Nations League, which took place in the Belgian capital Brussels during the UEFA meetings, placed Spain, the defending champion of the UEFA European Championship (Euro 2024) in Germany, alongside Croatia, the third-place team from the last World Cup in Qatar in 2022, and the English national team, currently one of the strongest teams in the world, in the same group.
In contrast, the other three groups in the first section were characterized by balance, but they were not without fiery matchups between the elite teams in Europe.
The draw resulted in the following: Section One: Group A: France, Italy, Belgium, Turkey. Group B: Germany, Netherlands, Serbia, Greece. Group C: Spain, Croatia, England, Czech Republic. Group D: Portugal, Denmark, Norway, Wales.
In Section Two: Group A: Scotland, Switzerland, Slovenia, North Macedonia. Group B: Hungary, Ukraine, Georgia, Northern Ireland. In Group C: Austria, Republic of Ireland, Kosovo. In Group D: Poland, Bosnia and Herzegovina, Romania, Sweden.
In Section Three: Group A: Albania, Finland, Belarus, San Marino. Group B: Montenegro, Armenia, Cyprus, Latvia or Gibraltar. Group C: Kazakhstan, Slovakia, Faroe Islands, Moldova. Group D: Iceland, Bulgaria, Estonia, Luxembourg or Malta.
In Section Four: Group A: Gibraltar or Latvia, Malta or Luxembourg, Andorra. Group B: Lithuania, Azerbaijan, Liechtenstein.
The group stage of the tournament will take place between September and November 2026, with most teams playing 6 matches in the group stage, and the top team and runner-up from each group advancing to the knockout stage.
The quarter-final matches will be held between March 25 and 30, 2027, while the final stages will take place between June 9 and 13 of the same year, to determine the champion.
The results of the UEFA Nations League are linked to qualification opportunities for the upcoming UEFA European Championship (Euro 2028), which will be hosted by the United Kingdom and the Republic of Ireland, where some teams will have a second chance through the playoff qualifying for the continental tournament.
The fifth edition of the UEFA Nations League (2026/2027) will kick off after Portugal won the title in 2019 and 2025, while France was crowned in the 2021 edition, and the Spanish team won the title in 2023.