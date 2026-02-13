أوقعت قرعة مرحلة المجموعات ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، التي سُحبت في العاصمة البلجيكية بروكسل، على هامش اجتماعات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إسبانيا، حامل لقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) في ألمانيا، ومنتخب كرواتيا، صاحب المركز الثالث بكأس العالم الأخيرة في قطر عام 2022، والمنتخب الإنجليزي، الذي يعد من أقوى المنتخبات في العالم حاليًا، في مجموعة واحدة.



في المقابل، اتسمت المجموعات الثلاث الأخرى بالقسم الأول بالتكافؤ، لكنها لم تخل من المواجهات النارية بين منتخبات الصفوة في القارة الأوروبية.



وأسفرت القرعة عما يلي: القسم الأول: المجموعة الأولى: فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، تركيا. المجموعة الثانية: ألمانيا، هولندا، صربيا، اليونان. المجموعة الثالثة: إسبانيا، كرواتيا، إنجلترا، التشيك. المجموعة الرابعة: البرتغال، الدنمارك، النرويج، ويلز.



وفي القسم الثاني: المجموعة الأولى: أسكتلندا، سويسرا، سلوفينيا، مقدونيا الشمالية. المجموعة الثانية: المجر، أوكرانيا، جورجيا، أيرلندا الشمالية. وفي المجموعة الثالثة: النمسا، جمهورية أيرلندا، كوسوفو. وفي المجموعة الرابعة: بولندا، البوسنة والهرسك، رومانيا، السويد.



وفي القسم الثالث: المجموعة الأولى: ألبانيا، فنلندا، بيلاروس، سان مارينو. المجموعة الثانية: مونتنجرو، أرمينيا، قبرص، لاتفيا أو جبل طارق. المجموعة الثالثة: كازاخستان، سلوفاكيا، جزر فارو، مولدوفا. المجموعة الرابعة: أيسلندا، بلغاريا، إستونيا، لوكسمبورغ أو مالطا.



وفي القسم الرابع: المجموعة الأولى: جبل طارق أو لاتفيا، مالطا أو لوكسمبورغ، أندورا. المجموعة الثانية: ليتوانيا، أذربيجان، ليختنشتاين.



ويقام دور المجموعات في البطولة بين شهري سبتمبر ونوفمبر 2026، حيث ستخوض أغلب المنتخبات 6 مواجهات ضمن مرحلة المجموعات، على أن يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة لمرحلة خروج المغلوب.



وتقام مباريات دور الثمانية بين 25 و30 مارس 2027، فيما تقام الأدوار النهائية بين 9 و13 يونيو من ذات العام، لتحديد المنتخب المتوج باللقب.



وترتبط نتائج دوري أمم أوروبا بفرص التأهل لنهائيات كأس أمم أوروبا القادمة (يورو 2028)، التي تستضيفها المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا، حيث ستحصل بعض الفرق على فرصة ثانية عبر الملحق المؤهل للبطولة القارية.



وتنطلق النسخة الخامسة لدوري أمم أوروبا (2026/2027)، بعدما حصد منتخب البرتغال اللقب عامي 2019 و2025، فيما تُوّج منتخب فرنسا بنسخة عام 2021، بينما حصل المنتخب الإسباني على اللقب عام 2023.