تتجه أنظار عشاق الكرة نحو استاد المملكة أرينا لمتابعة المواجهة المنتظرة التي تجمع الهلال بضيفه الاتفاق، وذلك عند تمام الساعة 6:25 من مساء اليوم (الجمعة) ضمن لقاءات الجولة 22 لدوري روشن السعودي للمحترفين.



يدخل فريق الهلال هذا اللقاء سعياً للفوز ومواصلة الحفاظ على صدارة دوري المحترفين، إذ يملك 50 نقطة حصدها من 15 انتصاراً و5 تعادلات، ولم يذق طعم الخسارة، وأحرز هجومه 53 هدفاً فيما استقبلت شباكه 18 هدفاً، فيما يطمح الاتفاق للخروج بنتيجة إيجابية للاقتراب من مراكز القمة، إذ يحتل المركز السادس برصيد 35 نقطة حصدها من 10 انتصارات و5 تعادلات ومثلها خسائر، وله من الأهداف 30 وعليه مثلها.



وسبق أن التقى الفريقان في 31 لقاء في دوري المحترفين، استطاع الهلال الفوز في 22 لقاء، فيما فاز الاتفاق في لقاء وحيد، وتعادلا في 8 لقاءات، وتمكن هجوم الهلال من تسجيل 67 هدفاً، فيما أحرز هجوم الاتفاق 24 هدفاً.