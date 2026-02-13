تلقى فريق برشلونة هزيمة قاسية من مضيفه أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، لتزيد معاناته في لقاء الإياب الثلاثاء القادم.



شهد اللقاء بداية قوية لفريق أتلتيكو الذي تمكن من التقدم مبكراً، إذ جاء الهدف الأول بطريق الخطأ من مدافع برشلونة إريك غارسيا بعد إعادته الكرة للحارس جوان غارسيا ولكنه لم يسيطر عليها لتذهب للمرمى كهدف أول لأتلتيكو (د: 6)، وضاعف الفرنسي أنطوان غريزمان النتيجة لفريق أتلتيكو بإحرازه الهدف الثاني (د: 14)، وكاد برشلونة أن يعود للقاء بتسديدة فيرمين لوبيس ولكن كرته ارتطمت بالعارضة، وأضاع الأرجنتيني خوليان ألفاريس هدفاً محققاً لأتلتيكو عندما سدد الكرة نحو المرمى الخالي ولكن يقظة المدافع جول كونديه حالت دون ذلك، ولكن سرعان ما سجل أتلتيكو الهدف الثالث عن طريق أديمولا لوكمان (د: 30)، واختتم خوليان الفاريس مسلسل الأهداف بإحرازه الهدف الرابع (د: 45+2)، وفي الشوط الثاني أحرز برشلونة هدفاً عن طريق باو كوبارسي، ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو وبعد مراجعة دامت 5 دقائق تم إلغاء الهدف بداعي التسلل، وتحصل لاعب برشلونة أليكس غارسيا على البطاقة الحمراء (د: 85)، لينتهي اللقاء بفوز أتلتيكو مدريد بـ4 أهداف دون مقابل.



وسيلتقي الفريقان مجدداً الثلاثاء القادم على ملعب كامب نو، وستكون المهمة شبه مستحيلة لحامل اللقب فريق برشلونة للوصول للمباراة النهائية.