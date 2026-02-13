تعرّفت المنتخبات المتنافسة على لقب كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2026 في السعودية على منافسيها في دور المجموعات، وذلك عقب سحب القرعة الرسمية التي أقيمت الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
وتم توزيع المنتخبات الـ16 على 4 مجموعات، على أن تقام البطولة خلال الفترة من 5 إلى 22 مايو 2026.
وسيواجه المنتخب السعودي المضيف، المتوج باللقب عامي 1985 و1988، منتخبات طاجيكستان وتايلند وميانمار في المجموعة الأولى.
وفي المجموعة الثانية يتنافس بطل سابق هو اليابان مع إندونيسيا، والصين المتوجة باللقب مرتين، وقطر بطلة نسخة 1990، من أجل بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي.
أما المجموعة الثالثة فتضم جمهورية كوريا، صاحبة اللقب مرتين أيضاً، إلى جانب اليمن وفيتنام والإمارات.
وفي المجموعة الرابعة يدور صراع قوي بين حامل اللقب أوزبكستان، وأستراليا، والهند، وجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية المتوجة باللقب مرتين من أجل التأهل إلى الأدوار الإقصائية.
وسيتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى نهائيات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2026 في قطر.
نتائج القرعة:
- المجموعة الأولى: السعودية، طاجيكستان، تايلند، ميانمار.
- المجموعة الثانية: اليابان، إندونيسيا، الصين، قطر.
- المجموعة الثالثة: جمهورية كوريا، اليمن، فيتنام، الإمارات.
- المجموعة الرابعة: أوزبكستان، أستراليا، الهند، جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية.
The competing teams for the title of the 2026 AFC U-17 Asian Cup in Saudi Arabia have learned about their opponents in the group stage, following the official draw held on Thursday at the Asian Football Confederation headquarters in Kuala Lumpur, Malaysia.
The 16 teams have been divided into 4 groups, with the tournament scheduled to take place from May 5 to May 22, 2026.
The host team, Saudi Arabia, which won the title in 1985 and 1988, will face Tajikistan, Thailand, and Myanmar in Group A.
In Group B, a former champion, Japan, will compete against Indonesia, China, which has won the title twice, and Qatar, the champion of the 1990 edition, for the two qualification spots to the quarter-finals.
Group C includes the Republic of Korea, a two-time champion, alongside Yemen, Vietnam, and the UAE.
In Group D, a strong battle is taking place between the defending champion Uzbekistan, Australia, India, and the Democratic People's Republic of Korea, which has also won the title twice, for qualification to the knockout stages.
The top eight teams will qualify for the 2026 FIFA U-17 World Cup in Qatar.
Results of the draw:
- Group A: Saudi Arabia, Tajikistan, Thailand, Myanmar.
- Group B: Japan, Indonesia, China, Qatar.
- Group C: Republic of Korea, Yemen, Vietnam, UAE.
- Group D: Uzbekistan, Australia, India, Democratic People's Republic of Korea.