تعرّفت المنتخبات المتنافسة على لقب كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2026 في السعودية على منافسيها في دور المجموعات، وذلك عقب سحب القرعة الرسمية التي أقيمت الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.



وتم توزيع المنتخبات الـ16 على 4 مجموعات، على أن تقام البطولة خلال الفترة من 5 إلى 22 مايو 2026.



وسيواجه المنتخب السعودي المضيف، المتوج باللقب عامي 1985 و1988، منتخبات طاجيكستان وتايلند وميانمار في المجموعة الأولى.



وفي المجموعة الثانية يتنافس بطل سابق هو اليابان مع إندونيسيا، والصين المتوجة باللقب مرتين، وقطر بطلة نسخة 1990، من أجل بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي.



أما المجموعة الثالثة فتضم جمهورية كوريا، صاحبة اللقب مرتين أيضاً، إلى جانب اليمن وفيتنام والإمارات.



وفي المجموعة الرابعة يدور صراع قوي بين حامل اللقب أوزبكستان، وأستراليا، والهند، وجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية المتوجة باللقب مرتين من أجل التأهل إلى الأدوار الإقصائية.



وسيتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى نهائيات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2026 في قطر.



نتائج القرعة:



- المجموعة الأولى: السعودية، طاجيكستان، تايلند، ميانمار.



- المجموعة الثانية: اليابان، إندونيسيا، الصين، قطر.



- المجموعة الثالثة: جمهورية كوريا، اليمن، فيتنام، الإمارات.



- المجموعة الرابعة: أوزبكستان، أستراليا، الهند، جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية.