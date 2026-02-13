يخوض فريق الأهلي لقاء صعباً ومهماً أمام مضيفه الشباب عند تمام الساعة 4:55 من مساء اليوم (الجمعة) على ملعب نادي الشباب بالرياض، وذلك ضمن لقاءات الجولة 22 لدوري روشن السعودي للمحترفين.



يدخل فريق الأهلي هذا اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 47 نقطة حصدها من 14 انتصاراً و5 تعادلات وخسارة وحيدة، وله من الأهداف 35 وعليه 12 هدفاً، ويسعى من خلال لقائه أمام الشباب للفوز ومقاسمة الصدارة مع الهلال، فيما يسعى فريق الشباب للفوز ولا غيره لمواصلة هروبه من مراكز الخطر، إذ يحتل المركز الـ13 برصيد 19 نقطة حصدها من 4 انتصارات و7 تعادلات و9 خسائر، وله من الأهداف 19 وعليه 26 هدفاً.



وسبق أن التقى الفريقان في 33 لقاء في دوري المحترفين، تمكن الشباب من الفوز في 11 لقاء، فيما استطاع الأهلي الفوز في 10 لقاءات، وتعادلا في 12 لقاء، وتمكن هجوم الشباب من تسجيل 48 هدفاً، فيما سجل هجوم الأهلي 51 هدفاً.