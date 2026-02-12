علمت «عكاظ» أن المركز السعودي للأعمال منع الأفراد ملاك المؤسسات الفردية والشركات المرتبطة بنفس المالك من «إصدار، أو نقل ملكية، أو الدخول كشريك» إلا بعد مرور 6 أشهر من آخر وقت تملّك فيه الفرد سجلاً تجارياً آخر.

لا نقل للسجل بين الملاك

وبيّن المركز أنه في حال تم نقل ملكية سجل تجاري لمؤسسة فردية أو شركة مرتبطة بنفس المالك من شخص لآخر، فلن يسمح بنقل ملكية السجل مرة أخرى إلا بعد مرور 6 أشهر، ويطبّق هذا القيد على السجل التجاري ذاته.

وظهرت الفترة الماضية ملاحظة لأصحاب المؤسسات الفردية ممن أصدروها أخيراً، عند رغبتهم في إصدار سجل تجاري آخر جديد، شملت الملاحظة التالي: «لا يمكن للمالك الجديد تملك مؤسسة فردية إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ آخر عملية نقل ملكية».

ووفقاً لأحدث البيانات حتى نهاية عام 2025، فإن إجمالي عدد المنشآت التجارية في المملكة بلغ نحو 1.765.667 منشأة، موزعة بين مختلف الأحجام، إذ بلغ عدد المنشآت المتناهية الصغر 166.624 منشأة، فيما بلغ عدد المنشآت الصغيرة 4.302 منشأة، وعدد المنشآت المتوسطة 1.572.780 منشأة، بينما سجلت المنشآت الكبيرة نحو 21.961 منشأة.

يذكر أنه في العام الماضي، تم إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «استرداد» لإعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة إلى المنشآت، لدعم وتمكين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومكنت المبادرة المنشآت المستفيدة من استرداد رسوم 10 خدمات حكومية، بما يعزز استدامتها ونموها، فيما بلغت المخصصات المالية للمبادرة 1.5 مليار ريال.