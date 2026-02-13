دشّن المنتخب الوطني للشابات تحت 20 عامًا أمس (الخميس) معسكره الإعدادي في مدينة جدة، الذي يستمر حتى 21 فبراير، ضمن خطة إعداد منتخبات الفئات السنية الهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات.



ويأتي المعسكر امتدادًا لجهود الاتحاد السعودي لكرة القدم في تطوير كرة القدم النسائية، وتعزيز مسار صقل المواهب الوطنية لبناء قاعدة تنافسية قوية.



واستدعى الجهاز الفني 24 لاعبة للانضمام إلى المعسكر، وهن: ديمه شيخ، الجوهرة تركي، سارا نايف، ليان أمير، أسيل أحمد، تولين الغامدي، مودة المغربي، ماريا باغفار، جوان النصار، مها البدراني، ريم شادي، ميرال داغستاني، جود العمودي، لولو عبدالله، لمى ثامر، ريماس أحمد، زهرة طالب، دانة الضحيان، ياسمين مليباري، زينب رضا، لمار وائل، هبة اوهاشي، ملكوت السالم، كنزي علاء.



ويتضمن المعسكر برنامجًا تدريبيًا متكاملًا يشمل الجوانب الفنية والتكتيكية، إلى جانب العمل على تعزيز الانسجام بين اللاعبات، بما يسهم في تطوير الأداء الجماعي وتهيئة المنتخب للاستحقاقات القادمة.