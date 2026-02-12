أعلن نادي الهلال إصابة لاعبه ثيو هيرنانديز قبل مواجهة الاتفاق المقررة غداً (الجمعة)، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وأوضح الهلال عبر حسابه على منصة «إكس» أن الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز تواجد في عيادة النادي بعد شعوره بآلام في مفصل القدم.

عودة متعب الحربي

وأشار البيان إلى أن اللاعب متعب الحربي عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.

ترتيب الهلال والاتفاق

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه النصر صاحب المركز الثاني.

في المقابل، يحتل الاتفاق المركز السادس برصيد 35 نقطة، متأخراً بـ12 نقطة عن المربع الذهبي.