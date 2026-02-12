كشف تقرير صحفي 5 وجهات محتملة لمهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي في حال رحيله عن «البلوغرانا» بنهاية عقده في يونيو القادم، وسط اهتمام من الدوري السعودي بضم اللاعب.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن ليفاندوفسكي يفكر بهدوء في مستقبله ولن يتخذ قراره قبل شهر أبريل القادم، وذلك بعد الانتخابات الرئاسية للنادي المقررة في 15 مارس، حيث سيدرس العرض الذي سيتلقاه من برشلونة إلى جانب العروض الأخرى المتاحة أمامه.

هل يكون الدوري السعودي وجهته القادمة؟

وأضافت أن ليفاندوفسكي تلقى 5 عروض لمواصلة مسيرته الكروية بعيداً عن برشلونة، حيث يبرز الدوري السعودي كوجهة محتملة أمام المهاجم البولندي، دون أن تكشف عن اسم النادي الذي يرغب في ضمه.

وبجانب الدوري السعودي، تبرز أندية شيكاغو فاير الأمريكي، وإيه سي ميلان الإيطالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وفنربخشة التركي.

الجانب المالي ليس العامل الأهم

وأوضحت أن الجانب المالي لن يكون العامل الأهم في قرار اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً بشأن مستقبله، إذ يركز أكثر على الاستقرار وسعادة عائلته، ولهذا السبب تحديداً سيُعطي الأولوية لبرشلونة إذا تلقى عرضاً للتجديد، حتى لو كان مخفضاً.