تحدث الفنان المصري يوسف الشريف عن كواليس مسلسله الرمضاني «فن الحرب»، مؤكداً أنه يتعامل مع كل تجربة فنية وكأنها الأولى في مسيرته، وهو ما يجعله دائم الترقب لردود فعل الجمهور، موضحاً أنه شعر بمسؤولية مضاعفة هذه المرة بسبب فترة غيابه، خصوصاً بعد ردود الأفعال التي صاحبت الإعلان عن العمل.

وكشف الشريف، في تصريحات تلفزيونية، أن الجزء الأكبر من أفكار المسلسل خرجت منه، لكنه يحرص على عدم نسب الفضل لنفسه فقط، مشدداً على دور الكاتب وإضافاته المهمة، خصوصاً تعاونه المستمر مع المؤلف المصري عمرو سمير عاطف، الذي يجمعه به تفاهم فني منذ أعمال سابقة.

تشويق وغموض بطابع مختلف

وأشار إلى أن المسلسل مستوحى من كتاب «فن الحرب» الشهير، الذي وضع منذ أكثر من ألفي عام لتعليم إستراتيجيات القتال، قبل أن تتطور أفكاره إلى مجالات الإدارة الحديثة، إذ تم توظيف أفكاره في إطار خفيف ومختلف، مع الحفاظ على عنصر التشويق والغموض الذي يميز أعماله.

تفاصيل الدور

كما تحدث عن شخصية «زياد» التي يقدمها في المسلسل، موضحاً أنها شخصية متهورة وجريئة ولا تعرف القيود، وتلجأ إلى التنكر وتنفيذ خطط غير تقليدية، مؤكداً أنها مختلفة تماماً عن شخصيته الحقيقية.

تجربة تمزج بين التشويق والكوميديا

وأضاف أن العمل يتضمن مواقف تحمل طابعاً كوميدياً، لكنه لا يصنف كمسلسل كوميدي خالص، لافتاً إلى أنه كان متردداً في خوض هذه التجربة لأنه لا يرى نفسه بطلاً كوميدياً تقليدياً، لكنه قرر خوض التحدي وتجربة شكل جديد من الأدوار.

صناع العمل

يجمع مسلسل فن الحرب، بجانب يوسف الشريف، كلاً من شيري عادل، ريم مصطفى، إسلام إبراهيم، دينا سامي، محمد جمعة، ووليد فواز، والعمل من إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف عمرو سمير عاطف.