قرر مهرجان مالمو للسينما العربية تكريم المخرج السعودي عبد الله المحيسن ضمن فعاليات دورته الـ16، المقامة في مدينة مالمو بالسويد خلال الفترة من 10 إلى 16 أبريل 2026، تقديرًا لمسيرته الطويلة ودوره في تأسيس الحركة السينمائية في السعودية.

عرض فيلم وماستر كلاس

تشهد الفعاليات عرض فيلمه الوثائقي «اغتيال مدينة»، يعقبه ماستر كلاس مع المخرج، يتحدث خلاله عن تجربته الممتدة منذ بدايات السينما السعودية، مستعرضًا أبرز محطات مسيرته والأعمال التي تركت بصمة في تاريخها.

تقدير لمسيرة رائدة

وأكد رئيس المهرجان محمد قبلاوي أن التكريم يأتي تقديرًا لمكانة المحيسن كأحد رواد السينما العربية، ولإتاحة الفرصة للجمهور للتعرّف على رؤيته الفنية.

سعادة بالتكريم

من جانبه، عبر المحيسن عن سعادته، معتبرًا المهرجان منصة للحوار الثقافي بين العالم العربي وأوروبا، وفرصة لمشاركة تجربته مع جمهور جديد.

يشار إلى أن المخرج السعودي عبد الله المحيسن بدأ مسيرته الفنية في سبعينات القرن الـ20، مقدمًا أفلامًا وثائقية وروائية تتناول القضايا العربية والإنسانية، حيث ركز في أعماله على تصوير الواقع العربي من منظور نقدي وواقعي، ما جعله أحد رواد السينما السعودية.