انتعشت ‌أسعار الذهب والفضة اليوم الجمعة بفضل عمليات شراء بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها في أسبوع خلال الجلسة الماضية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية واحدًا بالمئة إلى 4966.83 دولارًا للأوقية (الأونصة) ​بعد هبوطه بأكثر من ثلاثة بالمئة أمس، ليبلغ ‌أدنى مستوى له في أسبوع تقريبًا دون مستوى خمسة آلاف دولار.

وكسبت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.7 بالمئة إلى 4985.40 دولارًا للأوقية.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 76.​76 دولارًا للأوقية بعدما هوى 11 بالمئة يوم الأربعاء.