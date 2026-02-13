أفادت وكالات إعلامية غربية اليوم (الجمعة) نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يعتزم تخفيض بعض الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم.



وذكرت التقارير أن مسؤولين في وزارة التجارة ومكتب الممثل التجاري الأمريكي يرون أن هذه الرسوم أسهمت في رفع أسعار عدد من السلع الاستهلاكية، بما في ذلك القوالب المستخدمة في صناعة المخبوزات وعلب الأطعمة والمشروبات، ما انعكس على كلفة المستهلك النهائي.



يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه مخاوف الناخبين بشأن ارتفاع أسعار السلع وتكاليف المعيشة، قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.



وأظهر استطلاع حديث أن 30% من الأمريكيين يؤيدون طريقة تعامل ترمب مع ملف تكاليف المعيشة، مقابل 59% يعارضونها، بينهم غالبية من الديمقراطيين ونسبة من الجمهوريين.



وكان ترمب قد فرض العام الماضي رسوماً جمركية تصل إلى 50% على واردات الصلب والألمنيوم، واستخدم هذه الرسوم أداة ضغط في مفاوضاته مع عدد من الشركاء التجاريين.