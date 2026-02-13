فيما تم اعتماد 3484 منشأة خاصة لتمكين العاملين فيها من الحصول على الإقامة المميزة، اعتمدت أخيرا 1028 جهة حكومية وشبه حكومية تصنيف الموظفين العاملين فيها بعقد عمل من المؤهلين للحصول على منتج إقامة مميزة لكفاءة استثنائية إذا انطبقت عليهم الشروط، إذ يستهدف منتج «الكفاءات الاستثنائية» الكفاءات في مجالات: «العلمية، الإدارية، والبحثية»، ممن لديهم قدرات وخبرات متميزة يمكنها الإسهام في تعزيز القدرات المحلية، وتبادل الخبرات.

ويهدف منتج الإقامة المميزة للكفاءة الاستثنائية إلى احتضان الباحثين والقياديين والكفاءات الصحية والعلمية، وضمان استقرارهم المهني والأسري في المجتمع السعودي، بما يساهم في نقل المعرفة وتطوير الابتكار داخل أروقة القطاعات الرسمية في المملكة.

المزايا النوعية للمستفيدين:

يتمتع حامل إقامة الكفاءة الاستثنائية وأسرته (بما يشمل الوالدين والأبناء حتى 25 عاماً) بحزمة مزايا استثنائية:

الإعفاء من المقابل المالي المقرر على الوافدين والمرافقين.

حرية التنقل: الخروج والعودة الذاتي دون تأشيرة، واستخدام مسارات المواطنين ومواطني دول الخليج في المنافذ.

الاستقرار المهني: إمكانية الانتقال بين المنشآت بحرية، وعمل أفراد الأسرة في القطاع الخاص.

الاستثمار والتملك: تملك العقارات ومزاولة الأعمال التجارية وفق نظام الاستثمار.

الإقامة الدائمة: الحصول عليها عند استيفاء الشروط الخاصة بالمدة والأهلية.



وبين مركز الإقامة المميزة معايير الأهلية للجهات الحكومية وشبه الحكومية:

1 - مسار الباحثين والكفاءات الصحية والعلمية:

الباحثون: عقد عمل في جهات محددة بتخصص ذي أولوية، أجر شهري لا يقل عن 14 ألف ريال، خبرة 3 سنوات، وتقديم 3 أبحاث تخصصية.

الكفاءات الصحية والعلمية: عقد عمل في تخصص ذي أولوية، أجر شهري لا يقل عن 35 ألف ريال، خبرة 3 سنوات، واجتياز نظام النقاط المعتمد.

2. مسار التنفيذيين (القيادات):

يشمل شاغلي المناصب القيادية (المستوى الأول والثاني) في الجهات الحكومية أو شبه الحكومية.

أجر شهري لا يقل عن 80 ألف ريال.

ضرورة وجود خطاب توصية رسمي من جهة العمل.

مدة الإقامة والتكلفة

تُمنح الإقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، مع إمكانية التحول إلى إقامة دائمة في حال الإقامة لمدة 30 شهراً خلال 5 سنوات متصلة أو منفصلة مع استمرار استيفاء معايير الأهلية، وتبلغ رسوم هذا المنتج 4,000 ريال سعودي.

وهذه قائمة بأسماء الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي يستحق منسوبوها غير السعوديين العاملين بعد عقد رسمي الحصول على الإقامة المميزة ككفاءة استثنائية: