علمت «عكاظ» أن مركز الإقامة المميزة اعتمد أسماء 3484 منشأة خاصة يصنف الموظفين العاملين فيها بعقد عمل من المؤهلين للحصول على منتج إقامة مميزة لكفاءة استثنائية، إذا انطبقت عليهم شروط الإقامة الاستثنائية، ومن بين تلك الجهات مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر.

ويستهدف منتج «الكفاءات الاستثنائية» الكفاءات في مجالات: «العلمية، الإدارية، والبحثية»، ممن لديهم قدرات وخبرات متميزة يمكنها الإسهام في تعزيز القدرات المحلية، وتبادل الخبرات.

المزايا العامة

ويمنح حاملو الإقامة المميزة الاستثنائية على مزايا عامة تشمل: «الإقامة في السعودية مع الأسرة، والتي تشمل الوالدين والأزواج والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، الانتقال من منشأة إلى أخرى بحرية، الإعفاء من المقابل المالي المقرر على الوافدين والمرافقين، خروج حامل الإقامة المميزة وأفراد أسرته من السعودية والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة، إصدار تأشيرات زيارة للأقارب، استخدام المسارات المُخصصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون في المنافذ، العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها للزوج والزوجة والأبناء، مزاولة الأعمال التجارية وفقًا لنظام الاستثمار، تملُّك العقارات والانتفاع بها».

المزايا الخاصة

أما المزايا الخاصة فتشمل: «الحصول على الإقامة المميزة الدائمة عند استيفاء الشروط، إعفاء حامل الإقامة المميزة الأساس من برنامج نطاقات».

وتشمل معايير الأهلية «مسار الباحثين والكفاءات الصحية والعلمية، والكفاءات الصحية والعلمية»، ويشترط لحصول الباحثين عليها «عقد عمل في الجهات المحددة بتخصص ذي أولوية، أن لا يقل إجمالي الأجر الشهري عن 14 ألف ريال، أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى، خبرة عمل تزيد على 3 سنوات في مجال ذي صلة، اجتياز الحد الأدنى لنظام النقاط، خطاب توصية من جهة العمل، تقديم 3 أبحاث في مجال ذي صلة».

أما مسار «الكفاءات الصحية والعلمية» فيشترط فيها «عقد عمل في الجهات المحددة بتخصص ذي أولوية، أن لا يقل إجمالي الأجر الشهري عن 35 ألف ريال، أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى، خبرة عمل تزيد على 3 سنوات في مجال ذي صلة، اجتياز الحد الأدنى لنظام النقاط، خطاب توصية من جهة العمل».

وهذه قائمة المنشآت التي يعد موظفوها مؤهلون للحصول على الإقامة المميزة:

Danaher

Taager

Tim Hortons

فرع شركة ترند مايكرو ليمتد

Zimmer Biomet

Optomalpv

Napta Health

GraphEnergyTech

EAS

Eventful

Qvalon

500 Startups

اكسس بريدج فينتريس

Algebra Ventures

ارامكو فينتشرز

Arzan VC

يكو كابيتال انفسمنت ماناجيمنت

COTU Ventures

Derayah

Emkan Capital

شركة همة الريادة المحدودة شركة شخص واحد

Endure Capital

EQ2 Ventures

شركة اي دبليو تي بي العربية للاستشارات

شركة فيث كابيتال القابضة

Flat6Labs

Global Ventures

شركة قرافين فنتشرز السعودية لخدمات الاعمال

Hala Ventures

شركة تأثير المالية

Jada (Fund of Funds)

جوا المالية

KAUST Innovation Fund

خوارزمي القابضة

Merak Capital

ميدل ايست فينتشر بارتنرز ليمتد.

شركة إم إس أي تشاينا فند السعودية الإدارية

شركة نما فنتشرز المالية

Nuwa Capital

ساليكا است ماناجمنت ليمتيد

OTF Jasoor Ventures

صندوق اوتلايرز فنتشر كابيتال

Partners for Growth (PFG) «venture debt»

Propeller

Prosperity7

رائد فنتشرز

Riyad Taqnia Fund (RTF)

شركة رؤى النمو الأولى لتقنية المعلومات شركة شخص واحد

شركة سدو المالية

شركة سنابل فينتشر ستوديو لحلول الاعمال شخص واحد

Saudi Aramco Entrepreneurship

Saudi Venture Capital Company (SVC)

شركة سدرة للإستثمار (سيدرا فينتشرز)

Shorooq Partners

Silicon Badia

الوادي الرقمي لخدمات الاعمال

صندوق سكنى فنشرز 1 إل بي/ سكنى كابيتال

شركة الاستثمارات التقنية

VentureSouq

فيجن فنتشرز

واعد فنتشرز

Wamda Capital

Plug & Play

Techstars

YCombinator

مؤسسة عقول واموال الوقفية

Women Spark

فلك للأعمال والاستثمار

Investors Mine

Riyadh Angel investors (RAI)

شركة أديم المالية

مجموعة النفيعي للاستثمار

شركة الراجحي المالية

شركة الوساطة المالية

شركة الأول كابيتال

شركة البلاد للاستثمار

مجموعة الدخيل المالية

شركة الإنماء للاستثمار

شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)

شركة الجزيرة للأسواق المالية

شركة الخبير المالية

شركة الخير كابيتال السعودية

شركة أموال المالية

Arab National Investment Company

شركة أرباح المالية

Audi Capital Company

شركة بيت المال الخليجي

شركة بلوم للاستثمار السعودية

شركة بي إن بي باريبا السعودية للاستثمار

شركة كريديت سويس العربية السعودية

شركة دراية المالية

دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية

شركة المجموعة المالية-هيرميس السعودية

شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية

شركة يقين المالية (يقين كابيتال)

شركة جي أي بي كابيتال

شركة كامكو للاستثمار

شركة جولدمان ساكس العربية السعودية

شركة المستثمرون الخليجيون لإدارة الأصول

شركة معرفة المالية

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

شركة انفستكورب السعودية للإستثمارات المالية

شركة إثمار السعودية للاستشارات المالية

شركة إتقان كابيتال

شركة جدوى للاستثمار

شركة جي بي مورقان العربية السعودية

شركة كي كي آر السعودية

شركة قيمة المالية

شركة لازارد العربية السعودية

شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية

شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي

Mefic Capital

شركة ميزوهو العربية السعودية

شركة مورغان ستانلي السعودية

شركة سيكو المالية

شركة الأهلي المالية

شركة أصول وبخيت الاستثمارية

شركة الرياض المالية

شركة السعودي الفرنسي كابيتال

الأول للاستثمار

شركة بيت التمويل السعودي الكويتي

شركة ناتيكسيس العربية السعودية للإستثمار

Saudi Venture Capital Investment Company

الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية

شركة شعاع كابيتال العربية السعودية

شركة سدرة المالية

شركة سوسيتيه جنرال العربية السعودية

ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية

Swicorp Company

شركة الفريق الاول

شركة جرينستون العربية السعودية

UBS Saudi Arabia Company

شركة أريب المالية

شركة نورذن ترست العربية السعودية

شركة الملز المالية

شركة مشاركة المالية

شركة ملكية للاستثمار

BMG Financial Group

شركة النمو المالية للاستشارات المالية

شركة أشمور للاستثمار السعودية

شركة ثروات للاوراق المالية

شركة إحاطة المالية

شركة سيتي جروب العربية السعودي

شركة مكتب العائلة العالمية للاستثمار

شركة ألفا المالية

شركة وثيق المالية

شركة الوطني لإدارة الثروات

FAB Capital

شركة أرتال المالية

شركة أف آي إم بارتنرز كي أس أيه

شركة بيت النمو المالية

شركة بلاك روك العربية السعودية

Merak Capital Company

Impact Capital Company

NEO Merchants Capital

SMBC Advisory Services Saudi Arabia

شركة اسناد المالية

شركة جي إف إتش السعودية المالية

شركة ركاز الوطنية المالية

شركة ستايت ستريت العربية السعودية للحلول المالية

شركة تتمة المالية

Miyar capital

شركة بي إن واي ميلون السعودية المالية

رزين المالية

شركة تنمية المالية

شركة آرش المالية

شركة أسياف للأستثمار

Joa Capital company

شركة الإرتقاء المالية

شركة سبعين للاستثمار

تمرة المالية

شركة نطاق المالية

شركة سدره الماليه

Sadu Capital Company

شركة نارم المالية

Raz Amwal Investment

شركة فرصة المالية

شركة رصانة المالية

شركة اركابيتا المالية

شركة كريدي اجريكول سي آي بي العربية المالية

Portfolios Investment Company

شركة سديد المالية

شركة آفاق المالية

شركة جسر الشرق المالية

شركة هيكلة الإدارية

شركة مشورة المالية

شركة جدارة للاستثمار

شركة الخزانة المالية

شركة إم إم سي المالية

شركة دوم كابيتال المالية

شركة رواسي المتقدمة للاستثمار

شركة موليس اند كومباني السعودية المحدودة

شركة عوائد للأصول المالية

Financial Innovators Company

شركة بي ال ام إي المالية

شركة إجادة المالية

شركة ثروات طويق المالية

شركة الخليج الدولية للإستثمار

Standard and Poor’s Credit Market Services Europe Limited

SIMAH Rating Agency

Fitch Australia PTY Ltd

Moody's Investors Services Middle East Limited

شركة التحليلات المالية

Saudi Exchange Company

Muqassa Company

Edaa Company

شركة اسواق عبد الله العثيم

شركة الحفر العربية

شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات

شركة الحمادي القابضة

شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات

مصرف الراجحي

شركة المراعي

البنك العربي الوطني

BAHRI

MARAFIQ

مجموعة سيرا القابضة

SOLUTIONS

SIPCHEM

شركة الدواء للخدمات الطبية

شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس

YANSAB

ZAIN KSA

FUTURE CARE

شركة المراكز العربية

Arabian Internet and Communications Services Co. Ltd.

بنك البلاد

بنك الجزيرة

البنك السعودي الفرنسي

شركة بن داود القابضة

شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

شركة دله للخدمات الصحية

Dar Al Arkan Real Estate Development Company

مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية

Etihad Etisalat Company

Jabal Omar Development Company

Jahez International Company

شركة جرير للتسويق

شركة مكة للإنشاء والتعمير

Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia

شركة النهدي الطبية

Mouwasat Medical Services Company

National Industrialization Company

شركة مجموعة كابلات الرياض

National Petrochemical Company

شركة مصنع جمجوم للأدوية

Rabigh Refining and Petrochemical Company

شركة سابك للمغذيات الزراعية

Sahara International Petrochemical Company

الشركة السعودية للصناعات الأساسية

Saudi Airlines Catering Company

Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden)

شركة الأسمنت السعودية

Saudi Kayan Petrochemical Company

Saudi Research and Media Group

الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية

The Company for Cooperative Insurance

البنك السعودي للإستثمار

The Saudi National Bank

البنك السعودي الأول

United Electronics Company

Yanbu National Petrochemical Company

جامعة فهد بن سلطان

كليات الغد الدولية

كليات الريان الأهلية للطب البشري

كليات الريان الأهلية للعلوم الصحية والتمريض

كليات الغد الدولية في المدينة

جامعة عفت

جامعة الأعمال والتكنولوجيا

جامعة دار الحكمة

كلية جدة العالمية

كلية فقيه للعلوم الطبية

كلية البترجي الطبية للعلوم والتكنولوجيا

كلية الريادة للعلوم الصحية

كليات الغد الدولية في جدة

كلية الرؤية الطبية بجدة

كلية الأمير سلطان للإدارة بجدة

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدلانية

الجامعة العربية المفتوحة

كلية الباحة الأهلية للعلوم

كلية البترجي الطبية للعلوم والتكنولوجيا بخميس مشيط

كليات الغد الدولية في ابها

كلية ابن رشد

كليات الغد الدولية في نجران

كلية التمريض في جامعة الحدود الشمالية عرعر

جامعة المستقبل بالقصيم

جامعة سليمان الراجحي بالقصيم

كليات بريدة الأهلية للعلوم والآداب

كليات بريدة الأهلية لطب الأسنان والصيدلة

كليات بريدة الأهلية للعلوم التطبيقية

كليات بريدة الأهلية للهندسة وتقنية المعلومات

كلية عنيزة للدراسات الإنسانية والإدارية

كلية عنيزة للهندسة وتقنية المعلومات

كليات الغد الدولية في القصيم

جامعة الفيصل بالرياض

جامعة الأمير سلطان بالرياض

جامعة اليمامة بالرياض

جامعة دار العلوم بالرياض

جامعة رياض العلم بالرياض

جامعة المعرفة بالرياض

كليات الشرق العربي للدراسات العليا

كليات الشرق العربي للعلوم التطبيقية

كليات العناية الطبية

كلية العناية لنظم المعلومات الصحية

كلية العناية الطبية للتمريض

كلية الغد الدولية بالرياض

كليات الرؤية للطب البشري

كليات الرؤية لطب الأسنان والتمريض

كلية الأصالة للأعمال

كلية الأصالة للقانون

كلية الأصالة للهندسة

كلية الأصالة للعمارة والتصميم

كليات الخليج الأهلية

كليات الغد الدولية بالدمام

كلية سعد للتمريض والعلوم الصحية

كلية الموسى للعلوم الصحية

كلية محمد المانع للعلوم الطبية

كلية الفيحاء الأهلية

كلية الأمير محمد بن سلمان

شركة أكوا باور

شركة أديس القابضة

شركة تأجير الطائرات

شركة بواني القابضة

شركة تراث المدينة

Al Wadi Development Company

شركة تطوير البلد

مصرف الإنماء

شركة المباني مقاولون عامون

شركة العلا للتطوير

الشركة العربية للألياف الصناعية

شركة أرسيلور ميتال تيوبيلر برودكتس الجبيل

شركة عسير للاستثمار

شركة خدمات الطيران

شركة بدائل

شركة بداية لتمويل المنازل

شركة مجموعة بوتيك

شركة سير الوطنية للسيارات

شركة مركز الحوكمة

بنك دال 360

شركة الدرعية

شركة دور للضيافة

شركة أسمنت المنطقة الشرقية

شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية

شركة علم

شركة السيف مهندسون مقاولون المحدودة

إعمار المدينة الإقتصادية

شركة صندوق الصناديق

بنك الخليج الدولي

شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية

شركة تطوير منتجات الحلال

شركة التصنيع وخدمات الطاقة

Internet of Things Technologies Company

شركة جسارة لإدارة المشاريع

شركة وسط جدة للتطوير

شركة كياني

شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي

الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل

الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار

الشركة الوطنية للخدمات الأمنية

الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية

شركة المياه الوطنية

شركة نيوم

شركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة

شركة تطوير المربع الجديد

شركة نون للاستثمارات

شركة تطوير منتزه النفط

شركة الاستثمارات الدوائية

Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu

Qassim Cement Company

شركة القدية للاستثمار

شركة البحر الأحمر للسفن السياحية

شركة البحر الأحمر الدولية

شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية

Riyad Bank

شركة مجموعة روشن

شركة رؤى الحرم المكي

شركة رؤى المدينة القابضة

الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني

الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية

الشركة العربية السعودية للاستثمار

الشركة السعودية للصناعات العسكرية

شركة الخزف السعودية

الشركة السعودية للقهوة

الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات

الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي

شركة تبريد المناطق السعودية

شركة داون تاون السعودية

الشركة السعودية المصرية للاستثمار

Saudi Electricity Company

Saudi Electronic Gaming Holding Company

شركة مشاريع الترفيه السعودية

الشركة السعودية العالمية للموانئ

الشركة السعودية لتقنية المعلومات

الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير

الشركة السعودية العراقية للاستثمار

الشركة السعودية الأردنية للاستثمار

Saudi National Bank

الشركة السعودية العمانية للاستثمار

Saudi Public Transport Company

الشركة السعودية للخطوط الحديدية

الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري

الشركة السعودية السودانية للاستثمار

مجموعة تداول السعودية القابضة

الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني

Saudi Telecom Company

الشركة السعودية للاستثمار السياحي

شركة سواني

شركة صلة

شركة السودة للتطوير

Southern Province Cement Company

شركة الاستثمار الرياضي

Tadawul Real Estate Company

شركة تحكم الاستثمارية

Taiba Investments Company

شركة الطائرات المروحية والنفاثة

الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة

The National Shipping Company of Saudi Arabia

الشركة السعودية لإدارة المرافق

شركة ام القرى للتنمية والاعمار

شركة المياه والكهرباء القابضة

Yanbu Cement Company

شركة نادي الأهلي

شركة نادي الهلال

شركة نادي الاتحاد

شركة نادي النصر

شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي

شركة منارة المعادن للاستثمار

Kingdom Holding Company

Saudi Real Estate Company

شركة أسواق التميمي

فودكس

شركة نخلة لتقنية نظم المعلومات

نعناع

Zid

كلاسيرا

فلاورد

منافع

يونيفونك

المطار

مرسول

نون أكادمي

تركر

لين

هايبر باي

رواء

شركة قوافل للتسويق الإلكتروني

مسمار

اوتو جلوبال العربية لتقنية المعلومات

كوانت

سلاسة

شقردي

تلقاني

Penny

قاذران

سلة

شركة ليندو السعودية للتمويل

شركة برق الخدمات السريعة لتقنية المعلومات

القورو

مزن

كلين

لوسيديا

لوازم

راس مال

شركة طويق المالية الدولية

شركة مقر ألفا الإقليمي

iMile MENA Logistics

مقر ار او المتحدة الإقليمي

Medtronic Arabia

مقر هواوي تكنولجيز العربية الإقليمي

مكتب يوكوجاوا الشرق الأوسط وافريقيا

مقر خطيب وعلمي الإقليمي

شركة مقر كارير كوربورايشن الإقليمي

شركة تي يو في راينلاند

شركة مقر ألكون الإقليمي

مقر نورذن ترست الشرق الأوسط

شركة مقر بيلد اب الإقليمي

PPC Opterna Arabia

DH Regional Headquarters

شركة مقر كانون ميديكال سيستمز كوربوريشن

Chedid Europe

Karl Storz Arabia Regional Headquarter

شركة مقر بيرفكت بيوريتي الإقليمي

شركة مقر ارنست ويونغ الشرق الأوسط

شركة مقر صناعة أنابيب المستقبل الإقليمي

شركة مقر أمجن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مقر تاليس العربية الاقليمي

NOVATEL GROUP

nuctech company limited

مقر اير ليكيد الخليج الإقليمي

مقر افوريس ميدل ايس الاقليمي افوريس ميدل ايست

مقر فروست وسوليفان انك الإقليمي

شركة مقر ماينهاردت الإقليمي

مقر تاجر الإقليمي

مقر فلينت إنترناشيونال الإقليمي

شركة اس أي بي الشرق الأوسط وأفريقيا

مقر لينكسون الإقليمي

مقر دار الدواء الإقليمي

مقر كيركلاند أند إليس الإقليمي

مقر بوسطن كونسلتينج جروب إنترناشونال إنك الإقليمى

مقر إس جي إس الاقليمي

شركة مقر شنايدر اليكتريك الإقليمي

شركة كوك الاقليمي

شركة مقر ديكسكوم للشرق الأوسط وشمال

شركة مقر ان او في الإقليمي

مقر دي دبليو اف العربية الإقليمي

مقر كوكلير العربية الاقليمي

شركة مقر أتكنزرياليس الإقليمي

مقر اجفا هيلث كير الإقليمي

مقر تشاينا جيو انجينيرينج الإقليمي

Hydro Extruded Solutions AS

شركة مقر سيسمكس الطبية الإقليمي

PepsiCo RHQ

شركة باكستر الإقليمي شخص واحد

مقر أكسنتشر للشرق الأوسط وشمال افريقيا

شركة مقر إيه بي بي الإقليمي

RACS Quality Certificates RHQ

شركة مقر روش الإقليمي

AG Cafe International Management LTD

شركة نوفو بيجنوني انتيرناشيونال اس ار ال

شركة مقر دايكن العربية الإقليمي

شركة بوهرينجر إنجلهايم السعودية للتجارة

مقر إف سي سي كونستركسيون الإقليمي

شركة مقر دي ان في الشرق الأوسط وشمال

شركة مقر وايت آند كيس الشرق الأوسط وشمال

شركة مقر إل جي الكترونكس الشرق الأوسط

مقر انترهيلث كندا الإقليمي

مقر زيمر بايومت الإقليمي

مقر بوسطن ساينتفك الإقليمي

wilo SE

هيوليت باكارد إنتربرايز ار اتش كيو

شركة باي موب المحدودة

مقر ماسيمو انترناشيونال اس ايه ار ال

مقر سيمنس هيلثينييرز الإقليمي

مقر اتش بي الشرق الأوسط وشمال افريقيا

مقر كوني الإقليمي

شركة مقر سيركو الشرق الأوسط وشمال

شركة مقر اسبن تيكنولوجي الإقليمي

شركة مقر نوتانيكس الشرق الأوسط وشمال افريقيا

مقر بي جي أي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

Oravel Regional Headquarter

BAT Middle East RHQ

شركة مقر هوتباك الإقليمي

مقر ارثر دي ليتل الإقليمي

Odyssey Consultants LTD

Xrail Group Limited Regional Headquarters

شركة مقر ابلايد ميدكال الشرق الأوسط

شركة مقر ايكيوفيا الإقليمي

مقر كي بي ام جي الإقليمي

Wellbore Integrity Solutions LLC

شركة بيرو فيريتاس الشرق الأوسط الأقليمي

Trella Regional headquarter

مقر اير برودكتس الشرق الاوسط الاقليمي

مقر سيتا آر إتش كيو الإقليمي

مقر جي أي هيلث كير الإقليمي شخص واحد

مقر افيشيو انترناشونال الإقليمي

مقر داتا فلو الإقلمي

مقر جلياد ساينسز الإقليمي

مقر جونز لانغ لاسال الشرق الأوسط وشمال

شركة مقر رولاند برجر الإقليمي

شركة مقر مجموعة أمانة الإقليمي

شركة مقر بي دي الإقليمي

شركة مقر ايون الشرق الاوسط وشمال

مقر هيكت نيفادا الإقليمي

PricewaterhouseCoopers Limited Partnership

شركة شلمبرجير تكنيكال سيرفيسيز إنك

مقر فيليبس الإقليمي

SALFO and Associates SA

شركة ميريت العربية ذات مسؤولية محدودة

مقر ويبرو الإقليمي

DOOSAN ENERBILITY

مكتب هاليبورتون الإقليمي

Sanofi Foreign Participations BV

مقر سي سي أس الإقليمي

مقر إي تي كيرني الإقليمي

Sutherland Global Services Saudi Arabia RHQ

Knight Frank Regional Head Quarter

مقر كاف الإقليمي

مقر دبليو اس بي الإقليمي

مقر داهوا تيكنولوجي الإقليمي

مقر ايجس الاقليمي

شركة مقر بكتل الاقليمي

مقر ستادا الإقليمي

مقر جي دبليو الاقليمي

مقر ماكسيموس الإقليمي

مقر ثريف دينامك الإقليمي

مقر إيروجين الإقليمي

مقر أرامكس الإقليمي

شركة مقر ويليس انترناشونال الإقليمي

Marsh McLennan Arabia Regional HQ

مقر ويذرفورد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شركة المقر الاقليمي لادوية الحكمة لمقرات

Honeywell International Inc

مقر جي اي فيرنوفا أنترناشيونال ذ م م

شركة مقر اطلس كوبكو ايه بي الإقليمي

مقر ألما هيلث الإقليمي

مقر هيل انترناشونال الإقليمي

شركة شمال الصين للصناعات الحربية

شركة مقر أيدوم الإقليمي

مقر كونسولوم الإقليمي

مقر ايكوم الإقليمي

المقر الإقليمي لشركة تشاينا سيفيل

ركة مقر ميس الإقليمي

مقر سيمنس الإقليمي

شركة مقر سيسكو الإقليمي

شركة مقر ترجمة الإقليمي

شركة مقر سي إتش تو إم هيل الإقليمي

شركة مقر بارسونز الإقليمي

شركة مقر سيمنس للطاقة الإقليمي

شركة مقر اي بي ام الشرق الأوسط وشمال

شركة مقر ماكينزي اند كومباني الإقليمي

مقر ايرون موينتين الإقليمي

مقر فريسينيوس ميديكال كير الإقليمي

شركة مقر قيمة مجموعة رأس المال الاقليمي

شركة مقر انجي الإقليمي

مقر سامسونج إي اند ايه الإقليمي

شركة مقر أيبلس الإقليمي

شركة مقر لوسي إلكتريك الشرق الأوسط وشمال افريقيا

شركة مقر نيهون كوهدين العربية الإقليمي

شركة مقر بيرسون العربية الاقليمي

شركة مقر بين آند كومباني الإقليمي

شركة مقر جيتنجي الإقليمي

مقر جليدز الشرق الاوسط الاقليمي

System air AB

مقر ديلويت الشرق الأوسط الإقليمي

مقر ديفوتيم الاقليمي

مقر الديرلي الاقليمي

مقر جونسون کنترولز العربية الاقليمي

مقر سامسونج سي أند تي كوربوريشن الإقليمي

قر اومنيكوم الإقليمي شركة شخص واحد

VF Services Saudi Ltd

مقر إيجو للأدوية الأقليمي

شركة مقر ألستوم ترانسبورت الشرق الأوسط

شركة ناشونال انيرجي سيرفيسس ريونايتد

مقر أبفي الإقليمي

مقر أوراسيا ريسورسز جروب الإقليمي

Vopak Middle East Branch Saudi Arabia

مقر أبوت الإقليمي

مقر جرينبراير الاقليمي

James Cubitt Middle East North Africa LTD

مقر أكسيونا اغوا اس ايه الإقليمي

شركة مقر تشاينا هاربور انجنيرنغ الشرق

شركة مقر دايمنشن داتا الإقليمي

Roedl and Partner

مقر ايلي ليلي الإقليمي

شركة مقر بروهابولد الشرق الأوسط الإقليمي

مقر إي أيه أي سيستمز الإقليمي

MAKEEN Energy AS

شركة مقر فايف هندرد الإقليمي

شركة مقر ألفا لافال الاقليمي

شركة مقر إيرباص الاقليمي

شركة مقر اي بي مولر ميرسك الاقليمي

شركة مقر ايديلمان الشرق الأوسط وشمال افريقيا

شركة مقر بايوجين الإقليمي

شركة مقر بلاديوم العالمية الإقليمي

Gartner Middle EASt

شركة مقر جي إس كي الإقليمي

شركة مقر سترايكر لخدمات التوريد الاقليمي

شركة مقر كورن فيري الشرق الأوسط

China Railway 18TH Bureau Group Co.

شركة أردارا للتطوير

الشركة السعودية البحرينية للاستثمار

الشركة الصناعية للإلكترونيات

Middle East Paper Company

بوسكو اي اند سي العربية السعودية

محطة بوابة البحر الأحمر

تكامل القابضة

لين لخدمات الاعمال

طيران السعودية

السعودية للشحن

طيران أديل

مجموعة الجفالي

مجموعة العليان القابضة

مجموعة محمد يوسف ناغي

مجموعة الزامل القابضة

شركة أصيلة للاستثمار

مجموعة الخريف

شركة الجميح القابضة

شركة عبدالقادر المهيدب واولاده

مجموعة عجلان واخوانه القابضة

شركة سدكو القابضة

مجموعة عبداللطيف جميل

Rashed A. AlRashed & Sons Group

Othaim Holding Company

مجموعة النهلة

شركة فواز عبدالعزيز الحكير وأولاده

مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة

شركة مجموعة بان القابضة

شركة فاس المتحدة الطبية

بن-داود القابضة

مجموعة شركات الزاهد

زينل

مجموعة العوجان الصناعية

شركة ماسك للاستثمار

شركة روابي القابضة

السيار القابضة

العبيكان للاستثمار

ACWA Power

مستشفى بقشان

العثمان القابضة

سمو العقارية

المانع قروب

شركة المجدوعي القابضة

مجموعة الفيصلية

نايف الراجحي للاستثمار

القحطاني القابضة

العيسائي القابضة

مجموعة الجماز

مجموعة تمر

شركة دله البركة القابضة

Channels

TAWAl

STC bank

شركة المصافي العربية السعودية

PETRO RABIGH

ADES

شركة تكوين المتطورة للصناعات

MEPCO

شركة الصناعات الكيميائية الأساسية

MAADEN

شركة إتحاد مصانع الأسلاك

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

الشركة السعودية لأنابيب الصلب

شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة

شركة المصانع الكبرى للتعدين

شركة كيمائيات الميثانول

TASNEE

شركة الجبس الأهلية

شركة الصناعات الزجاجية الوطنية

شركة اللجين

شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف

الشركة العربية للأنابيب

شركة نماء للكيماويات

الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن

شركة الزامل للإستثمار الصناعي

المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي

الشركة السعودية لصناعة الورق

ADVANCED

SAUDI KAYAN

الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية

شركة أسمنت حائل

شركة أسمنت نجران

CITY CEMENT

شركة أسمنت المنطقة الشمالية

UACC

شركة زهرة الواحة للتجارة

شركة الكثيري القابضة

شركة الأسمنت العربية

YSCC

QACCO

SPCC

YCC

EPCCO

شركة أسمنت تبوك

شركة أسمنت الجوف

شركة أسمنت الرياض

مجموعة أسترا الصناعية

شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر

شركة بوان

شركة الصناعات الكهربائية

شركة الخزف السعودي

شركة الكابلات السعودية

شركة أميانتيت العربية السعودية

شركة البابطين للطاقة والإتصالات

شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة

شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية

الشركة السعودية للصادرات الصناعية

شركة العمران للصناعة والتجارة

شركة مهارة للموارد البشرية

شركة صدر للخدمات اللوجستية

ALMAWARID

الشركة السعودية للطباعة والتغليف

شركة كاتريون للتموين القابضة

شركة البنى التحتية المستدامة القابضة

الشركة السعودية للخدمات الأرضية

SAPTCO

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات

شركة ذيب لتأجير السيارات

شركة لومي للتأجير

شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية

شركة نسيج العالمية التجارية

الشركة السعودية للتنمية الصناعية

شركة العبداللطيف للإستثمار الصناعي

شركة لازوردي للمجوهرات

شركة ثوب الأصيل

مجموعة فتيحي القابضة

ALHOKAIR GROUP

شركة لجام للرياضة

شركة المشروعات السياحية

شركة الخليج للتدريب والتعليم

الشركة الوطنية للتربية والتعليم

شركة عطاء التعليمية

شركة هرفي للخدمات الغذائية

شركة ريدان الغذائية

شركة الأعمال التطويرية الغذائية

شركة الآمار الغذائية

شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة

ALARABIA

شركة مجموعة إم بي سي

SRMG

EXTRA

الشركة السعودية للعدد والأدوات

الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات

شركة باعظيم التجارية

شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات

شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار

شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه

شركة أسواق عبدالله العثيم

شركة أسواق المزرعة

مجموعة أنعام الدولية القابضة

شركة ثمار التنمية القابضة

BINDAWOOD

شركة المنجم للأغذية

شركة وفرة للصناعة والتنمية

شركة التنمية الغذائية

شركة نقي للمياه

شركة المطاحن الأولى

شركة سناد القابضة

شركة حلواني إخوان

لشركة الوطنية للتنمية الزراعية

شركة القصيم القابضة للاستثمار

شركة تبوك للتنمية الزراعية

الشركة السعودية للأسماك

شركة الشرقية للتنمية

شركة الجوف الزراعية

شركة جازان للتنمية والاستثمار

شركة أيان للإستثمار

الشركة الكيميائية السعودية القابضة

MOUWASAT

CARE

شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية

شركة دار المعدات الطبية والعلمية

الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

RIBL

BJAZ

BSFR

ALINMA

شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

شركة أملاك العالمية للتمويل

شركة سهل للتمويل

الشركة السعودية للصناعات المتطورة

شركة النايفات للتمويل

شركة المرابحة المرنة للتمويل

شركة الباحة للإستثمار والتنمية

KINGDOM

TAWUNIYA

شركة الجزيرة تكافل تعاوني

شركة ملاذ للتأمين التعاوني

شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

متكاملة للتأمين

شركة سلامة للتأمين التعاوني

شركة ولاء للتأمين التعاوني

شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني

شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني

المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني

AICC

شركة الاتحاد للتأمين التعاوني

شركة الصقر للتأمين التعاوني

الشركة المتحدة للتأمين التعاوني

الشركة السعودية لإعادة التأمين

شركة الراجحي للتأمين التعاوني

شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني

مجموعة الخليج للتأمين

الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

شركة بروج للتأمين التعاوني

شركة ليفا للتأمين

الشركة الوطنية للتأمين

شركة أمانة للتأمين التعاوني

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

شركة المعمر لأنظمة المعلومات

شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات

شركة العرض المتقن للخدمات التجارية

STC

شركة إتحاد إتصالات

شركة إتحاد عذيب للإتصالات

شركة الغاز والتصنيع الأهلية

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة

SAUDI ELECTRICITY

صندوق الرياض ريت

صندوق الجزيرة ريت

صندوق جدوى ريت الحرمين

صندوق تعليم ريت

صندوق المعذر ريت

صندوق مشاركة ريت

صندوق ملكية عقارات الخليج ريت

صندوق سيكو السعودية ريت

صندوق الأهلي ريت 1

صندوق دراية ريت

صندوق الراجحي ريت

صندوق جدوى ريت السعودية

صندوق سدكو كابيتال ريت

صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة

صندوق ميفك ريت

صندوق بنيان ريت

صندوق الخبير ريت

صندوق الإنماء ريت الفندقي

الشركة العقارية السعودية

TAIBA

MCDC

شركة الرياض للتعمير

EMAAR EC

شركة البحر الأحمر العالمية

JABAL OMAR

مدينة المعرفة الإقتصادية

شركة الأندلس العقارية

شركة رتال للتطوير العمراني

شركة سمو العقارية

شركة أبوت العربية السعودية للتجارة

AbbVie

AGFA Healthcare

Air Liquide

Air Products

Alderley

Alstom Group

Arthur D. Little

Avoris GmbH

Baxter

BGI

Boston Scientific

British American Tobacco (BAT)

Bureau Veritas

Buro Happold

CAF

Chedid Re

China Comservice (China Communication Services)

China GEO

China Harbour Engineering Co. Ltd.

Cochlear

Dahua

Daikin Industries

شركة ديلويت اند توش وشركاهم محاسبون

فرع شركه دايمنشن داتا بي تي واي ليمتد

DOOSAN Heavy Industries and Construction

DWF GROUP PLC

EAI Systems limited

Egis

Ego Pharmaceuticals

Eli Lilly

مقر دي اتش الإقليمي

Flint

Frost & Sullivan

شركة جنرال إلكتريك للخدمات الطبية

شركة جليدز السعودية لخدمات الاعمال

فرع شركة هاليبورتون السعودية انديستريز سيرفسز المحدودة

شركة هيوليت باكارد إنتربرايز المحدودة شركة شخص واحد

Hotpack Global

Hydro

imile

James Cubit & Partners

Johnson Controls

Karl Storz

ايه تي كيرني السعودية المحدودة

Knight Frank

KPMG

Makeen Energy

Medtronic

Meinhardt Group

Merit Incentives

National Energy Services Reunited (NESR)

Novatel

Nuctech

Odyssey CyberSecurity

Omnicom Media Group

Opterna

مقر اورفال الإقليمي

PepsiCo

شركة فيليبس العربية السعودية للرعاية

PricewaterhouseCoopers (PWC)

Racs

Roedl & Partner

مقر فوباك الإقليمي

Salfo

فرع شركة سامسونج سي آند تي كوربوريشن

SANOFI

SAP

شلمبرجير ميدل إيست أس أيه

مقر اس ان سي لافالين الاقليمي

SutherLand Global

Systemair AB

جرينبراير المكتب الإقليمي

Trella

مقر في اف ورلدوايد الإقليمي

Wellbore Integrity Solutions

Wilo

Wipro

WSP

XRAIL GROUP LIMITED

شركة يوكوجاوا للخدمات العربية السعودية

المقر الإقليمي لشركة توني بلير

تشاينا ناشونال جيولوجيكال اند ماينينج

شركة النساج العالمية المحدودة

شركة بي برون العربية المحدودة

شركة مقر آر إيه تي بي ديفيلوبمنت

شركة مقر أبوتكس الإقليمي

شركة مقر أدجينتا الإقليمي

شركة مقر أدوبي الإقليمي

شركة مقر أر دبليو أرمسترونغ اند اسوشيتس

شركة مقر أسبن فارما الإقليمي

شركة مقر أستيلاس فارما الإقليمي

شركة مقر أسولين الاقليمي

شركة مقر أف تي أي كونسلتينج الإقليمي

شركة مقر أكس سي إم جي الشرق الأوسط

شركة مقر أكسبروا الإقليمي

شركة مقر ألاين العربية الإقليمي

شركة مقر ألفارز آند مارسال الإقليمي

شركة مقر أمازون ويب سيرفيسيز ليميتيد

شركة مقر أنكورا الشرق الأوسط وشمال افريقيا

شركة مقر أوبريلا الإقليمي

شركة مقر أومنيسيل الدولية الشرق الأوسط

شركة مقر أي إف إس الإقليمي

شركة مقر أي إي أس إيميا المحدودة

شركة مقر أي اتش الشرق الأوسط وشمال افريقيا

شركة مقر إس آند بي جلوبال الإقليمي

شركة مقر إسري العربية الإقليمي

شركة مقر إل إي كيه الإقليمي

شركة مقر إم دي إس الإقليمي

شركة مقر إماجينيشن الشرق الاوسط وشمال افريقيا

شركة مقر إن إي إس الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإقليمي

شركة مقر ابكو اليبس الإقليمي

مجموعة اتحاد المستشارين

شركة مقر اتش كيه ايه الإقليمي

شركة مقر اتوس الإقليمي

شركة مقر ارتفاكت الإقليمي

شركة مقر اسبن الطبية الاقليمي

شركة مقر استرازينيكا كونتنينت الاقليمي

شركة مقر اكثيونا كورتورال انجينيرينك اس

شركة مقر الخرائط الذكية العربية الإقليمي

شركة مقر الدرة والسلطان الاقليمي

شركة مقر الشركة الهندسية للصناعات

شركة مقر النساج المتحده المحدودة

شركة مقر اليا جيستيون إنتيجرال دي

مقر شركة ام اس دي كي اس ايه جي ام بي

شركة مقر ان اس سي سي انترناشيونال

شركة مقر انتر سيرش الشرق الأوسط وشمال افريقيا

شركة انترتك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

شركة مقر انسترومينتشن لابورتوري اس بي أي

شركة مقر انفوبيب الاقليمي

شركة مقر انفوسيستا دي دبليو سي الإقليمي

شركة مقر او اتش ال العربية الإقليمي

مقر اوراكل مينا الإقليمي

شركة مقر اورنج بزنس الإقليمي

شركة مقر اي اس اس تي الكتريكال اند

شركة مقر ايبسوس الشرق الأوسط وشمال

شركة مقر بالو التو نيتوركس الإقليمي

شركة مقر باير الإقليمي

شركة مقر بايوراد الإقليمي

شركة مقر ببليسيس الإقليمي

شركة مقر بروتيفيتي ممبر فيرم الإقليمي

شركة بستر الإقليمي

شركة مقر بورتاس العربية الإقليمي

شركة مقر بوش اند لومب العربية الإقليمي

شركة مقر بول هارتمان الإقليمي

شركة مكتب بوينج الشرق الأوسط الإقليمي

مقر بي أيه إي سيستمز انترناشونال ليميتد

شركة مقر بي دبليو اس الشرق الأوسط وشمال افريقيا

شركة مقر بي سي سي لوجيستيكس العالمية

شركة مقر بيكر ماكينزي الاقليمي

شركة مقر بيكو غلف الإقليمي

شركة مقر بيني الشرق الأوسط وشمال

شركة مقر تاتا للخدمات الاستشارية

شركة مقر تاكيدا الإقليمي

شركة مقر تالوجي إنترناشونال الشرق الأوسط

شركة مقر تي يو في أوستريا الإقليمي

شركة مقر تيبسا تكنيكا آي بروجيكتوس

شركة مقر تيراداتا انترناشيونال سيلز

شركة مقر تيرومو الاقليمي

شركة مقر تينيو استراتيجي الإقليمي

Thermo Fisher Scientific Regional Headquorter

Gartner Regional Headquarters

شركة مقر جرافيتي ميديا العربية الإقليمي

شركة مقر جونسون اند جونسون الشرق الأوسط

شركة مقر جونيبر نيتوركس الإقليمي

شركة مقر جي فور إس الدولية الإقليمي

شركة مقر جيبسون دان آند كراتشر إل إل بي

شركة مقر حسن علام الشرق الاوسط الإقليمي

شركة مقر دار الهندسة الإقليمي

شركة مقر دافيتا كير الإقليمي

شركة مقر دانون نوتريشيا الإقليمي

شركة مقر دبليو بي بي الشرق الأوسط وشمال افريقيا

شركة مقر دراجير مديكال انترناشيونال

شركة مقر دنتسو الشرق الأوسط وشمال افريقيا

شركة مقر دنتونز الإقليمي

شركة مقر دورش الشرق الاوسط وشمال افريقيا

شركة مقر دون اند برادستريت الإقليمي

شركة مقر دي أس في العربية الإقليمي

شركة مقر دي اكس سي تكنولوجي الإقليمي

شركة مقر دي جي جونز الإقليمي

شركة مقر دي لا رو الإقليمي

شركة مقر ذي بلاس غروب العالمية الإقليمي

شركة مقر روبرت بوش الاقليمي

شركة مقر رويال المستقبل الإقليمي شركة

شركة مقر ريتشارد أتياس اند اسوسييتس

شركة مقر ريكورداتي رير ديزيزس الشرق الأوسط

شركة مقر زوتاري الإقليمي

شركة مقر سافيلز الإقليمي

شركة مقر ساندوز الإقليمي

شركة مقر سبرينكلر الشرق الأوسط

شركة مقر ستس الإقليمي

شركة مقر سميث اند نيفيو الإقليمي

شركة مقر سولفينتوم الطبية العربية

شركة مقر سوميت الإقليمي

شركة مقر سونيل الإقليمي

شركة مقر سي إس إل الشرق الاوسط وافريقيا

شركة مقر سيا بارتنرز الإقليمي

شركة مقر سيتيك الشرق الأوسط وشمال افريقيا

شركة مقر سيجنيفاي الشرق الأوسط وشمال افريقيا

شركة مقر سيرفكورب الإقليمي

شركة مقر سيرفيسناو الاقليمي

شركة مقر شابورجي بالونجي الإقليمي

شركة مقر شاندونج تايجون الإقليمي

شركة مقر شبكة تواصل الشرق الأوسط

شركة مقر شون سادلر الإقليمي

شركة مقر غايا جلوبال تكنولوجيز الإقليمي

شركة مقر غرونوبل بارتنرز الإقليمي

شركة مقر فاست داتا الشرق الأوسط وشمال افريقيا

شركة مقر فاندر لاند اندستريز الشرق الأوسط

شركة مقر فايزر الشرق الأوسط وشمال

شركة مقر فوغرو الإقليمي

شركة مقر فياترس العربية الإقليمي

شركة مقر فيرتف العربية الإقليمي

شركة مقر فيوليا العربية الإقليمي

شركة مقر قياجن الشرق الأوسط وشمال افريقيا

شركة مقر كابلان الشرق الأوسط وشمال افريقيا

شركة مقر كاري آند براون الإقليمي

شركة مقر كاسبيرسكاي لابز الإقليمي

شركة مقر كرانمور بارتنرز الشرق الاوسط

شركة مقر كرايون الإقليمي

شركة مقر كلاود سبوت الإقليمي

شركة مقر كلايد اند كو الاقليمي

شركة مقر كندرل الشرق الأوسط وشمال

شركة مقر كوتكنا انسبكشن اس أي الشرق

شركة مقر كوربوريت ريسرتش

شركة مقر كولوبلاست الإقليمي

شركة مقر كويدل أورثو الإقليمي

شركة مقر لاسكو الإقليمي

شركة مقر لامور الإقليمي

شركة مقر لنكشادو الإقليمي

شركة مقر لوسيد الشرق الأوسط وشمال افريقيا

شركة مقر لولو ستة اس بيه

شركة مقر لوندبيك الاقليمي

شركة مقر ليبيليوم الشرق الأوسط وشمال افريقيا

شركة مقر ليثم آند واتكنز الإقليمي

شركة مقر ليكسيل يوروب سارل الشرق الاوسط

شركة مقر ليوناردو الشرق الأوسط

شركة مقر مايكروسوفت الاقليمي

شركة مقر مايند راي الشرق الأوسط وشمال افريقيا

شركة مقر موت ماكدونالد ليميتد الإقليمي

شركة مقر مونليكي الشرق الأوسط وشمال

مقر ميد إل الإقليمي

شركة مقر ميرك الإقليمي

شركة مقر ميريل لايف ساينسز الإقليمي

شركة مقر نستله العربية الوسطى الإقليمي

شركة مقر نورتال الإقليمي

شركة مقر نوفارتس الإقليمي

شركة مقر نوفو نوردسك الإقليمي

شركة مقر نوكيا الإقليمي

شركة مقر نيو لاب الاقليمي

شركة مقر هافاس العربية الإقليمي

شركة مقر هانمي جلوبال الإقليمي

شركة مقر هانوا فيجين الإقليمي

شركة مقر هايفن الإقليمي

شركة مقر هورفاث الإقليمي

شركة مقر هومزمارت الإقليمي

شركة مقر هيتاشي العربية الإقليمي

شركة مقر هيكفيجن الإقليمي

شركة مقر هيلثتريب الإقليمي

شركة مقر هيونداي للهندسة والإنشاءات

شركة مقر وورلي ام إي اية الاقليمي

شركة مقر وولترز كلور العربية الإقليمي

شركة مقر ويكاب الإقليمي

شركة مقر يابي مركزي الاقليمي

شركة مقر يوداسيتي الإقليمي

شركة مقر يوندر الإقليمي

شركة مكتب جوجل الإقليمي

شركة مقر نيبرو الإقليمي

شركة نيت ستار الدولية المحدودة

مقر الشركة الصينية لإنشاءات السكك

شركة مقر ديل تكنولوجيز الإقليمي

مقر فاين هايجينيك الإقليمي

يو جوت أجفت دوت كوم

ساري

Immensa technology labs

شركة موقع سيارة للتجارة (شخص واحد)

PayTabs

Property Finder

Rain

Bayzat

wego

NYM Card

تعميد

Hakbah

Soum

Near Pay

Jisr

aumet

palm.hr

elevatus

لمه

hala

master works

cura

لبيه

نينجا

retailo

مستشفى المملكة

مجموعة الدكتور سليمان الحبيب

مجموعة السعودي الألماني الصحية

مجموعة مستشفيات الحمادي

شركة المركز الطبي الدولي

مستشفى إنترهيلث

مجموعة مستشفى الحياة الوطني

مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية

مجموعة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه

مجموعة شركة المواساة للخدمات الطبية

مستشفى الموسى التخصصي

مستشفى الدكتور محمد فقيه الطبي

شركة المسواك التجارية

الشركة الطبية التخصصية (مستشفيات التخصصي الطبي)

مستشفى جونزهوبكنز أرامكو

مجموعة مستشفيات المانع العامة

مستشفى عبدالرحمن المشاري

شركة الخريف للبترول

شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار

طيران ناس

اوراكل

شركة فينيل العربية

شركة إن إي إس جلوبال العربية

نادي الصقور

شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل

شركة الصافي دانون المحدودة

شركة التموين العربي التجارية المحدودة

شركة وذرفورد انيرجي سيرفس العربية السعودية المحدودة

شركة عبدالله فؤاد المساهمة

شركة غسان أحمد السليمان لتجارة المفروشات

شركة الاتحاد الهندسية بالسعودية للاستشارات الهندسية خطيب وعلمي

شركة حصانة الاستثمارية

Sirar by stc

Specialized by stc

Intigral

AQALAT

Center 3

iot squared

شركة تسامى خدمات الأعمال

شركة الحوسبة السحابية العامة لتقنية المعلومات

اسما كابيتال

شركة دان

شركة لاتيس الذهبية للاستثمار

أنوفيتف انيرجي هولدنق

Saudi Arabian Oil Company

سينستايم الشرق الأوسط وافريقيا المحدودة

ثقة لخدمات الأعمال

شركة الزامل للخدمات البحرية

شركة تحكم التقنية

شركة اجيليتي للمجمعات اللوجستية (SILZ) ذ.م.م

شركة شلهوب العربية للخدمات (SILZ) ذ.م.م

سي-جي أي سي إم للخدمات اللوجستية (SILZ) ذ.م.م

سي-جي اللوجستية (SILZ) ذ.م.م

هايكفيجين (SILZ) ذ.م.م

ساشي للتجارة واللوجستيات (SILZ) ذ.م.م

شركة ذا وايت بالم ريفاينري (SILZ) ذ.م.م

شركة أبناء عبدالله إبراهيم الخريف

شركة إستراتيجي إند السعودية

شركة رسين للتدريب (قابضة)

شركة مركز الأركان المتخصصة للتدريب

مركز التأهيل والتطوير للتدريب

شركة مجموعة تكاتف القابضة

شركة الاتفاق للصناعات الحديدية

شركة مجموعة المجال العربي

شركة إتحاد سلام للإتصالات

شركة اتحاد جوراء للإتصالات وتقنية المعلومات

جيديا

شركة العليان كمبرلي كلارك السعودية المحدودة

شركة حاسبات العرب

شركة عقلانيات للتقنية

فرع شركة اريكسون ايه بي

شركة تمرس المحدودة

شركة نقل المياه

شركة الجهاز للمقاولات

شركة الفارابي للبتروكيماويات

شركة التخصصي الأينس الطبية المحدودة

شركة المركز الوطني لأمراض الدم والأورام

شركة تطوير القطاع الصحي القابضة

شركة علي بن محمد بن محفر بن علي الطبي

شركة مستشفى الدكتور سمير محمد علي عباس

شركة مستشفى الدكتور عبدالرحمن طه بخش المحدوده

شركة مستشفيات ومراكز مغربي

مستشفى باقدو والدكتور عرفان

شركة جالكسو العربية السعودية المحدودة

الشركة الاكترونية الحديثة

الشركة العربية للخدمات الزراعية مجموعة اراسكو

شركة الراشد للأسمنت

شركة هيتاشي الطاقة المحدودة

شركة جيزة العربية لأنظمة

شركة مياهنا

شركة هلا للمدفوعات

شركة خدمات التعدين(اسناد)

الشركة الوطنية لخدمات الإسكان

الشركة السعودية لشراكات المياه

شركة تطوير التعليم القابضة

شركة الصحة القابضة

شركة نوفارتس السعودية شركة شخص واحد

شركة ايرنست ويونغ للخدمات المهنية

الشركة العربية للانشاءات الحديدية

الشركة الوطنية للرعاية الطبية

الشركة العربية للتموين

شركة أبناء عبدالله العلي المنجم

مصنع اغذية الخليج للتموين

الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائيه الميكانيكيه

فرع بنك البحرين الوطني

رسن لتقنية المعلومات

Thermo Fisher Scientific Regional Headquarters

الشركة السعودية للخدمات المالية المساندة

شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية

شركة ام دي اس للأنظمة الحاسب الآلي

شركة سفاري

شركة الصالحية التجارية

شركة محمد منصور الرميح للتجارة

شركة عبدالمحسن التميمي للمقاولات

شركة إجادة للنظم المحدودة

شركة ديافرم المتقدمة للخدمات الطبية

شركة لنكس للمقاولات

شركة ابتكار للتقنية المحدودة

شركة الحلول البديلة للطاقة المحدودة

شركة اليسر للإجارة والتمويل

شركة منتجات البلاستيك السعودية سابكو

شركة الجبر تالكي السعودية

شركة عبدالله ابراهيم محمد السبيعي ايمز القابضة

نوكيا

شركة محمد سعيد تمر للخدمات اللوجستية المحدودة

شركة توكيلات الجزيرة للسيارات

شركة لاند مارك العربية

شركة منتجات الألمنيوم «الوبكو» شركة مساهمة سعودية

شركة مجموعة المرجان القابضة المحدودة

شركة لفانا القابضة

شركة اتحاد المقاولون الخليجية

شركة عزم السعودية للأتصالات وتقنية المعلومات

شركة ينال للتمويل

شركة موفي لدور السينما شركة سعودية مساهمة مقفلة

شركة جميرة التجارية المحدودة

شركة سبل للخدمات الرقمية

مرني

رسال

تلفاز 11

شركة الحلول المبسطة المالية

شركة سدو لحلول الأعمال

الشركة السعودية لشراء الطاقة

شركة أبتاون جدة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات

شركة ريمات الرياض للتنمية

نقطة

شركة مجمع عيادتي الدولية الطبية

شركة اتحاد الراجحي العقارية

شركة فيوليا ووتر تكنولوجيز السعودية المحدودة

شركة دار الدراسات العمرانية

شركة مها احمد الجفالي لتسويق المواد الغذائية ومشاركوها

شركة محمود سعيد لصناعة الزجاج

الشركة الخماسية العالمية للتطوير العقاري

شركة شور العالمية للتقنية

فرع شركة هيتاشي ريل اس تي اس

الشركة العربية السعودية لصناعة مواد التعبئة

شركة جازان المتكاملة لتحويل الغاز وللطاقة

شركة ابسكو

الشركة السعودية للحاسبات الألكترونية

الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية المحدودة

شركة أسند للحلول المحدودة

شركة سي اتش تو ام السعودية المحدودة

شركة مراكز الاتصال

نورد انجليا التعليمية

مجموعة إنسبايرد التعليمية

مدارس كوغنيتا

مدرسة ريبتون العالمية

مدرسة ويلينغتون العالمية

مدرسة غيلدفورد

شركة باكسوود التعليمية العالمية

مجموعة مدارس ايتون هاوس التعلمية

مدرسة ريجيت جرامار

شركة إنوفينتشرز للتعليم

شركة إديوريتش

شركة فورتس للتعليم

مدارس نوفو

كلية إليزمير

مدارس إس إي كي الدولية

مجموعة مدارس تشاتسورث

مدارس ألدنهام

مدرسة ميلفيلد

كلية آردينجلي

مؤسسة المدارس العالمية

تام التنموية

شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه

شركة اتحاد المقاولين

شركة العوجان للمرطبات

شركة اي واي لخدمات الأعمال شركة مساهمة مقفلة

شركة إزدهار القابضة

مستشفى أستر سند الرياض

مستشفى السلام للخدمات الطبية(الشركة أيان للاستثمار)

شركة الأحساء للخدمات الطبية

شركة مجموعه الزامل للتجارة والخدمات

شركة الخدمات الإستشارية السعودية للإستشارات الهندسية

الشركة العربية للمختبرات والتربة

الشركة العربية للإستثمارات البترولية ابيكورب

شركة ديفوتيم السعودية المحدودة

شركة ويلسبون للأنابيب

شركة مقر مابا انسات في تيكارت انونيم

شركة مقر قلوبانت الإقليمي

شركة مقر اوليمبوس الإقليمي

شركه مقر ميزوهو إم إي إيه الإقليمي

شركة مقر كوهلر الإقليمي

بيكر تيللى جى اف سى جروب ال ال سى

شركة مقر يورو كونسلت الإقليمي

شركة مقر ويبلد إس بي أي الشرق الأوسط

شركة بلازا بريميوم لاونج مانجمنت

شركة مقر ايليس دون الشرق الأوسط وشمال

شركة مقر لينك دوت نت الإقليمي

شركة مقر وود ماكنزي الإقليمي

شركة مقر إكسيلينس لوجنج ليمتد الشرق

شركة مقر اف تي جي نيذرلاندز الإقليمي

شركة مقر جنسن هيوز الإقليمي

شركة مقر آر إم إس آي الإقليمي

شركة مقر فيلم ماستر الإقليمي

شركة مقر زيسكيلر الاقليمي

شركة مقر رايدر ليفيت باكنال الإقليمي

شركة مقر نت أب الاقليمي

شركة مقر ثياميز أس أيه الإقليمي

شركة مقر ايداس الشرق الأوسط وشمال

شركة مقر دوهوا الهندسية الإقليمي

شركة مقر فريزينيس كابي الإقليمي

شركة مقر ميدلاين الاقليمي

شركة مقر مجموعة المكتب الثامن عشر للسكك

شركة مقر ايطال كونسلت الشرق الاوسط وشمال

شركة مقر كوقنيزانت الإقليمي

شركة مقر جرينبيرج تراوريج الإقليمي

شركة مقر سويز انترناشونال الإقليمي

شركة مقر زيروكس الشرق الأوسط

شركة مقر جولدمان ساكس الإقليمي

شركة مقر باركر لانجهام الإقليمي

شركة مقر اكسلانس نيو انرجي الإقليمي

شركة مقر انجيكون الإقليمي

شركة مقر فيوتشر لاب الإقليمي

شركة مقر هولوجيك الشرق الأوسط وشمال

شركة مقر بي ال ار الإقليمي

شركة مقر بي أي ال الشرق الأوسط

شركة مقر جلوبال دومينيون الإقليمي

شركة مقر إف فايف الشرق الاوسط وشمال

شركة مقر السويدي اليكتريك الإقليمي

شركة مقر جرفولز الاقليمي

شركة مقر يورو جروب الإقليمي

شركة مقر ميليمان الإقليمي

شركة مقر ان بي تي سوشل نتوركنق الإقليمي

شركة مقر نورتون روز فلبرايت الإقليمي

شركة مقر بلاك لين الشرق الأوسط وافريقيا

شركة مقر هوب سكوتش الاقليمي

شركة مقر اماديوس الإقليمي

مقر سي بي آر إي الإقليمي للشرق الأوسط

ايفرتيم قلوبل سيرفيسيز ليمتد

الاتحاد الدولي للنقل الجوي أياتا

شركة مقر كينج اند سبالدينج الإقليمي

شركة ألفا لخدمات التشغيل

شركة مصنع الجزيرة للدهانات

بارسونز العربية المحدودة

شركة ساليني العربية السعودية المحدودة

شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري عجلان واخوانه

فرع شركة امازون ويب سيرفيسيز إميا أس ايه ار أل

شركة انتلر العربية لحاضنات ومسرعات الاعمال

شركة مقر برين لاب الشرق الأوسط وشمال افريقيا

شركة مقر بي اس آي الشرق الأوسط وشمال افريقيا

شركة مقر سيملوق مينا الإقليمي

شركة مقر دي بي انجينيرج اند كونسالتنج

شركة مقر إي دي أف انترناشونال الاقليمي

شركة مقر إي يوث الإقليمي

شركة مقر فيشتنر مهندسون استشاريون

شركة مقر فوستر اند بارتنرز الشرق الأوسط

شركة مقر فريشفيلدز بروكهاوس

شركة مقر كيلر الإقليمي

شركة مقر لينوفو الشرق الأوسط وشمال افريقيا

شركة مقر نورثكروفت الشرق الأوسط وشمال افريقيا

شركة مقر بيور ستوراج الاقليمي

شركة مقر أي إل إف للاستشارات الهندسية

شركة مقر سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإقليمي

شركة مقر تيكستارز الشرق الأوسط وشمال افريقيا

شركة مقر تروجلوبال الشرق الأوسط وشمال افريقيا

بنك الأمارات دبي الوطني فرع المملكة العربية السعودية

شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات

شركة طاقة لخدمات الآبار شركة شخص واحد

شركة صفد للخدمات الطبية

شركة ابعاد فنية للمقاولات

شركة ستس السعودية للاستشارات الهندسية

شركة ويستكون السعودية

شركة سوافي بوريتس المحدودة

شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري

شركة مصانع الجزيره للمنتجات الفولاذيه

شركة نور انترنت للإتصالات وتقنية المعلومات

شركة الأومير للتجارة والمقاولات

شركة فايزر السعودية للتجارة

شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية

شركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية

انابيب الشرق المتكاملة للصناعة

شركة مجموعة العجو للتجارة

شركة مواني دبي العالمية الشرق الاوسط المحدودة

شركة مارس السعودية العربية للتجارة المحدودة

شركة الجبيل للأسمدة («البيروني»)

شركة الجبيل للبتروكيماويات («كيميا»)

الشركة العربية للألياف الصناعية «أبن رشد»

الشركة العربية للبتروكيماويات «بتروكيما»

الشركة الشرقية للبتروكيماويات «شرق»

شركة الجبيل لخدمات وتخزين المنتجات الكيماوية

شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات

الشركة الوطنية للأسمدة الكيماويات «ابن البيطار»

الشركة الوطنية لخدمات الأعمال العالمية

الشركة الوطنية للغازات الصناعية «غاز»

الشركة الوطنية للميثانول «ابن سينا»

شركة سابك للاستثمارات الصناعية

شركة سابك للأستثمار وتنمية المحتوى المحلي

شركة سابك لخدمات الامدادات المحدودة

شركة سابك لخدمات التخزين «ساب تانك»

الشركة السعودية الاوروبيه للبتروكيماويات «ابن زهر»

شركة كيان السعودية للبتروكيماويات «كيان السعودية»

الشركة السعودية للميثاكريليت

الشركة السعودية للميثانول «الرازي»

شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات «ينساب»

شركة حلول السحابة لالتصاالت وتقنية المعلومات

شركة العناية الصحية المنزلية

شركة مجمع صحة العليا الطبي

شركة مستشفى غرب جدة

شركة المختبرات التشخيصية الطبية

شركة صيدليات الشرق الأوسط

شركة مستشفى المحمدية للرعاية الطبية

شركة مستشفى بريدة التخصصي للرعاية الطبية

شركة الوسطى الطبية المحدودة

شركة مستشفى الريان للرعاية الطبية

شركة شمال الرياض للرعاية الطبية

شركة صحة السويدي الطبية

شركة مستشفى الغرب التخصصي للرعاية الطبية

شركة صحة الشرق الطبية المحدودة

شركة المراكز الأولية للرعاية الطبية

شركة تسويات الإدارية

شركة فلو الطبية

شركة صحة الخرج للرعاية الطبية

شركة بوابة الغرب للرعاية الطبية

شركة بوابة الشمال للرعاية الطبية

شركة صحة الحمراء للرعاية الطبية

شركة وراس للتشغيل والصيانة

شركة الدكتور سليمان الحبيب للتعليم

شركة المراعي للاستثمار المحدودة

شركة المراعي لأغذية الأطفال

شركة المخابز الغربية

الشركة العالمية لخدمات المخابز المحدودة

الشركة الدولية لأغذية الأطفال

شركة المراعي للحوم

مصنع الأوائل للصناعات الغذائية

شركة حائل للتنمية الزراعية

شركة المراعي للانشاءات

شركة ارتاس المتحدة

الشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية

شركة تأصيل الدواجن

شركة إتمام اللوجستية للصيانة والتشغيل

شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع

شركة ضوئيات للاتصالات

شركة وادي الحلول المحدودة

شركة روابط الطبية

شركة وراس العقارية

شركة ابراهيم الجفالي واخوانه للسيارات

ويز للحلول التسويقية

شركة الرومانسية

شركة انترناشونال انيرجي سيرفسز السعودية

فرع شركة أوليفر وايمن

الشركة المتحدة لصناعات الكرتون

شركة تمر العربية التجارية

شركة دار واعمار للإستثمار والتطوير العقاري

شركة تيكنيكاس ريونيداس السعودية للخدمات والمقاولات المحدودة

شركة سليمان عبدالعزيز الراجحي للاستثمارات العقارية

شركة أنظمة الاتصالات والالكترونيات المتقدمة

شركة المصباح للإستثمار القابضة

شركة افاق كیوتیك للتجارة العامة

شركة إمداد الخبرات

شركة معارف للتعليم

الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات

شركة ناظر بوبا للمعدات الطبية

شركة مدينة المعرفة الإقتصادية

شركة دله العقارية

شركة برنتاق العربية السعودية المحدودة

شركة تقنية الدواء للأدوية

شركة الحبوب الوطنية

شركة الليف العالمية للخدمات البيئية

شركة الحلول للغاز

شركة زمير بيوميت أصل العربية المحدودة

شركة كابي التقنيات لتقنية المعلومات

شركة اندرس وهوسر العربية ال ال سي

شركة الأمين الطبيه المحدودة

شركة رايه للتمويل

شركة المخازن المتحدة المحدودة

شركة ركن الشريف للتجارة

شركة التحالف العقاري

شركة فرايكن دايم لتأجير الشاحنات

شركة اختصار الزمن لنقل الطرود «تطبيق مستر مندوب»

تكامل لحلول الاعمال

شركة العمران الحديثة للمقاولات

شركة مهمات الشرق الأوسط

شركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني

شركة إسماعيل أبو داود وبروكتر آند قامبل المحدودة

بنك المنشات الصغيرة والمتوسطة

السعودية للصيانه وادارة خطوط الامداد المحدود

الشركة التموينية للمشاريع

شركة رؤية العالمية للاستثمار

شركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات

كفاءات حلول الأعمال المحدودة

شركة أحمد عبدالله حمد العيسى

كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية

شركة الحلول التقنية الذكية لتقنية المعلومات

شركة فيزا السعودية المحدودة

شركة يزيد الراجحي واخوانه القابضة مساهمة مقفلة

شركة عهد لخدمات الاعمال

شركة الوافي التكامل الدولية للمواد الغذائية المحدودة

شركة نسما للصناعات المتحدة المحدودة

الشركة الوطنية لأنظمة الحاسب آلالي

شركة العقارية السعودية للبنية التحتية

شركة مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة

شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الالكترونية

شركة شبكات المستقبل للإتصالات

شركة سماماسا التجارية

مقر بريتش أميركيان توباكو الشرق الأوسط الإقليمي

مقر شديد يوروب الإقليمي

مقر جيمس كوبيت الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإقليمي

مقر اومنيكوم الإقليمي

مقر أوديسي الإقليمي

مقر برايس ووترهاوس كوبرز الإقليمي

مقر هوني ويل انترناشونال الإقليمي

مقر كارل شتورز العربية الإقليمي

مقر دوسان إينيربيلتي الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإقليمي

مقر ايه جي كافيه انترناشونال ماناجمنت

شركة الهيثم للتعدين

شركة ضوابط التقنية للتجارة شركة مساهمة مقفلة

دار الأركان العقارية

شركة محمد يوسف ناغي للسيارات

اتش دي اوفيس

مجموعة تاج القابضة

شركة بكتل العربية السعودية

الشركة الخليجية الأولى للتعهدات والمقاولات

شركة ابسل جون بول للمقاولات

شركة المطلق للإستثمار العقاري (اريك)

شركة الإنارة الوطنية المحدودة

شركة ال سيف للتشغيل والصيانة

شركة أصول المتكاملة العقارية

شركة وورلي العربية المحدودة

مستشفي الأطباء المتحدون المحدودة

مستشفى كينغز كوليدج لندن

شركة مستشفى جدة الأهلي

المعهد السعودي التقني للتعدين

شركة ريفنت الدولية لتقنية المعلومات

شركة مصنع المحاليل الطبية المحدودة

شركة تبوك للصناعات الدوائية المحدودة

شركة أسترا لمركبات اللدائن المحدودة

شركة مجمع أسترا الصناعي المحدودة للأسمدة والمبيدات الزراعية المحدودة

شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني المحدودة

شركة أفينت الشرق الأوسط الصناعية المحدودة

شركة تطوير لتقنيات التعليم

شركة بدائع البردي للأدوات المدرسية المحدودة

شركة اكسينتشر السعودية

شركة البابطين ليبلانك لانظمة الاتصلات شركة شخص واحد

شركة توتال السعودية للمنتجات البترولية المحدودة

شركة فوسام المحدودة

شركة توصيل التجارية

شركة سيمنس للرعاية الصحية المحدودة

شركة هنقرستيشن المحدودة

شركة نوكيا العربية المحدودة

شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للتكييف والكهرباء المحدودة

شركة مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدودة

شركة تعبئة المياه الصحية

شركة ماسيمو العربية السعودية للتجارة

شركة سيمنس موبيليتي

شركة باير العربية السعودية

شركة الجبر القابضة

الشركة الوطنية لحلول الأعمال

شركة مستودع اركان الطبية للتجارة

شركة ألترا الطبية

شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان القابضة

شركة الفوزان القابضة

شركة مجمع أكادمية الحقيل الطبي الرقمي التخصصي

شركة المنصوري للخدمات البترولية المحدودة

شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات

مصنع شركة سالكو للصناعات اللدائنية

شركة الأنظمة الوطنية لتقنية المعلومات

شركة خدمات الاغذية العالمية القابضة

شركة معين للموارد البشرية

الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة أركاس

شركة إي اف اس اي لإدارة المرافق

شركة يوسف مرون للمقاولات

المركز الخليجي للوقاية من الامراض

شركة الموحدة للتطوير العقاري

شركة مجموعة أبانا للمشاريع

الشركة السعودية للتعمير

الشركة السعودية لمعدات الديزل المحدودة

الشركة السعودية العربيه للتسويق والتوكيلات

شركة عمر ابو بكر بالبيد المحدودة

نايف صالح عبدالعزيز الراجحي الاستثمارية المحدودة شركة شخص واحد

شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة

شركة مطارات الرياض

شركة سامي ايرباص للطائرات

الشركة الوطنية للإسكان

شركة كي سي اي الخليج للحفر المحدودة

شركة إسمنت أم القرى

شركة تمكين الدولية للأجهزة المنزلية

شركة عبدالعزيز الجاسر التجارية القابضة

شركة زهران للصيانة والتشغيل

شركة وحدة الغذاء القابضة

شركة زيكو ميدل أيست

شركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة

شركة أبدال للموارد البشرية

شركة أدنوك الخليج للتوزيع المحدودة

شركة ذاخر للتطوير

شركة أنظمة الحاسبات السعودية المحدودة

شركة الراشد للتجارة والمقاولات

شركة خالد الحداد للاتصالات المحدودة

شركة شينت عجلان وإخوانه للكهرباء

شركة الربيع السعودية للأغذية

شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية

شركة المقر للتطوير والتنمية

شركة أي تي تي السعودية

شركة ميم سين باء القابضة

شركة طوى للتنمية

شركة الورق الصحي المحدودة

شركة فاروق ومامون تمر وشركاهما

شركة مجموعة أعمال البسامي الدولية

شركة آد الترابط لإقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات

شركة كنان الدولية للتطوير العقاري

شركة العوالي العقارية - شركة مساهمة مقفلة

شركة سلطان القابضة

شركة الانظمة والحلول المتطورة للاتصالات

شركة سليمان عبد العزيز الراجحي للاستثمارات العقارية

شركة كوكا كولا السعودية لتعبئة المرطبات

الشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر

شركة الذهب الأخضر للتجارة

فرع شركة ماكنزي اند كومباني انك انترناشيونال

شركة الإدارة والتطوير للموارد البشرية

الشركة السعودية النبوزلندية لمنتجات الألبان المحدودة

الشركة الوطنية للبناء والتسويق

شركة انترا للتقنيات الدفاعية

شركة نابكو الوطنية

شركة أرلا للأغذية المحدودة

شركة دايكن لتكييف الهواء العربية السعودية

شركة شبكات الخلوية

شركة التأمين العربية التعاونية

شركة أنفاس الراحة الطبية

شركة مايكروسوفت العربية المحدودة

شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي

الشركة العربية اليابانية للمنتجات الصيدلانية المحدودة

شركة دار الرياض

الشركة العربية للصناعات المعدنية المحدودة

الشركة العربية الكيماوية (لاتكس) المحدودة

الشركة العربية الكيماوية (البوليستايرين) المحدودة

شركة الإمتياز الرقمي لتقنية نظم المعلومات المحدودة

شركة إبراهيم الجفالي واخوانه للتكييف والأجهزة المنزلية

شركة إبراهيم الجفالي واخوانه لقطع غيار السيارات والشاحنات

شركة إبراهيم الجفالي واخوانه للمنتجات الكيماوية

شركة إبراهيم الجفالي واخوانه للمعدات الثقيلة

شركة إبراهيم الجفالي واخوانه لأنظمة الطباعة

شركة إبراهيم الجفالي واخوانه للمعدات الفنية

شركة صيانة التكييف والتبريد المحدودة (ماركو)

الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة

الشركة العربية للاتصالات المحدودة

الشركة السعودية لصناعة الثلاجات المحدودة

شركة رفاهية التنقل لتأجير السيارات

شركة رافال للتطوير العقاري

شركة القصيبي للخدمات المحدودة

شركة أوج القابضة

الشركة الطبية العربية العالمية القابضة

شركة نت وركرس السعودية للخدمات

شركة بلت الصناعية

شركة لدن الاستثمار

شركة المعادن المميزة للتعدين شركة شخص واحد

مصنع الشركة السعودية للإنتاج غرف التبريد

الشركة السعودية للمباني الجاهزة

شركة الرائدة للتمويل

شركة بترا للصناعات الهندسية السعودية المحدودة

شركة صلة الرائدة

شركة اينوفا للإدارة المنشات والطاقة

شركة الفا العربية للتمويل قابضة

شركة عفرينا للإنشاء والتطوير العمراني

شركة دار البلد لحلول الأعمال

شركة الانشاء المتقدم للمقاولات

شركة دار بيتا لتكنولوجيا المعلومات

الشركة الوطنية للفضاء

شركو مرود للاستثمار

بوسطن كونسلتينج جروب انترناشونال انك

شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون

شركة برايس وتر هاوس كوبرز للاستشارات المحدودة

شركة بي دبليو سي لخدمات الأعمال

شركة فايز الحلول الرائدة للاستشارات الهندسية

الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا - تبادل

شركة بيوت الآرجان

شركة الحلول الرقمية العالمية المالية

الشركة الوطنية للانتاج الثلاثي للطاقة

شركة واحة العربية السعودية للإمدادات الكهربائية وسكوكا

شركة المحولات السعودية المحدودة

شركة مجموعة بن شيهون المحدودة

شركة الراية للمواد الغذائية (أسواق التميمي)

شركة نجمة طابة التجارية

فرع شركة أي بي أم مدل ايست

شركة مارش العربية لوساطة التأمين

شركة هاليبورتوون انيرجي سيرفيسيز انك

شركة اوركل سيستيمز ليمتد

McKinsey and Company Inc، International

شركة ارامكو السعودية روان للحفر البحري

شركة ايربرودكتس الشرق الأوسط للغازات الصناعية

شركة ألستوم ترانسبورت اس ايه

شركة روابي للكهرباء

شركة كومل

شركة المطاحن الرابعة

شركة الحاسوب للتجارة

شركة العربية للاسماك

الشركة الدولية للموارد البشرية

شركة نادي القادسية

شركة الهاشمية للمقاولات

شركة مجمع عيادات الدكتور عبدالعزيز إبراهيم العجاجي لطب الأسنان

شركة أبحاث وتطوير الأعمال التجارية

شركة أعمال الهاتف المتنقل

شركة تمكين للتقنيات

شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية المحدودة

شركة عبداللطيف جميل للتطوير التجاري

شركة نوفل الحلول غير المعدنية للصناعة

شركة ابار واولاده الغذائية المحدودة

شركة نجم لخدمات التأمين

الشركة السعودية للخرسانة الجاهزة

الشركة السعودية للتطوير السياحي

نادي الشباب

نادي ضمك

نادي الاتفاق

نادي الفتح

نادي التعاون

نادي الوحدة

نادي الرائد

نادي العروبة

نادي الخلود

نادي الاخدود

نادي الخليج

نادي الفيحاء

نادي الرياض

شركة دار الماجد العقارية مساهمة مقفلة (الماجدية ريزدنس)

شركة هواوي تك انفسمنت العربية السعودية المحدودة

صناع التميز

شركة الفنار

شركة بوستن اونكولجي العربية المحدودة

شركة منتجات دلمون السعودية

شركة كليات التميز

الشركة السعودية لحلول القوى البشرية - سماسكو

شركة بازي للتجارة والمقاولات المحدودة

شركة روز هوليداي للضيافة السياحي

شركة تيراداتا العربية السعودية

فندق فوكو الرياض

شركة البوابة الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات

الشركة العالمية للألمنيوم

شركة ديافيرم العربية المحدودة

شركة تونموس

شركة اينوا للطاقة

شركة اوكساجون

شركة توبيان

صندوق نيوم لااستثمار

شركة نادي نيوم

شركة ستافكو

مركز تطوير وابتكار الهيدروجين (فرع شركة اينوا)

جولف السعودية

فرع شركة جونيبر نتوركس بي في

ردهات العربية السعودية المحدودة

شركة موتورولا سولوشنز اربيا انك

شركة مقر فورتينت الاقليمي

شركة الاوائل العصرية للمقاولات

شركة اتقان الحلول التقنية

شركة دينيس العربية

شركة فيتونيت السعودية المحدودة (سافيتو)

شركة الراشد للاغذية المحدودة

شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده

شركة الراشد للإطارات

شركة العليان السعودية الإستثمارية المحدودة

شركة العليان الماليه

شركة العليان السعودية القابضة

شركة العليان للخدمات الغذائية

شركة العثيم القابضة

شركة عبد الله العثيم للاستثمار

فرع مقر شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات

شركة مقر سيتي كورب الإقليمي

شركة مقر رهيم الإقليمي

مقر اريكسون أي بي الإقليمي

شركة مقر كيلوج براون اند رووت الإقليمي

شركة مقر سنوفليك الاقليمي

شركة مقر إف بي تي الإقليمي

شركة مقر اساهي انتك الإقليمي

شركة مقر ليند الإقليمي

شركة مقر أتش ثري سي تكنولوجيز الاقليمي

شركة غوتمان ميدل ايست الإقليمي

شركة مقر هوجان لوفيلز الدولية الإقليمي

شركة مقر ماكس فيجن الإقليمي

شركة مقر ميركانز الإقليمي

شركة مقر إدواردز لايف ساينسيس الإقليمي

شركة مقر روينيرت انتيرناشونال الاقليمي

شركة مقر كومفولت سيستمز الإقليمي

شركة مقر لاكجري هوتيلز انترناشونال

شركة مقر دريمكاتشر الإقليمي

شركة مقر بلاك روك الإقليمي

شركة مقر دلتا الإقليمي

شركة مقر توف سود الإقليمي

شركة مقر كونيكا مينولتا العربية

شركة مقر أبينفنتيف تكنولوجيز الإقليمي

شركة مقر كوادرابي فيريفيكايشون سيرفيسز

شركة مقر المقاولون العرب عثمان احمد

شركة مقر ارابتك جردانة العالمية الإقليمي

المقر الإقليمي لشركة شنغهاي جيوهاربور

شركة مقر سويفل الاقليمي

شركة مقر أكستريم الإقليمي

شركة مقر اي سي ام أي الإقليمي

شركة مقر ستاجو الاقليمي

المقر الإقليمي لمجموعة فيتش السعودية

شركة مقر ذا سبورتس كونسولتنسي الإقليمي

شركة مقر مجموعة أي بي الإدارية الإقليمي

شركة مقر كوبرا الإقليمي

شركة مقر إيمرسون الإقليمي

شركة مقر نينتكس الاقليمي

شركة مقر ألي إنترناشونال أس إيه أس

شركة مقر مجموعة دي أر أيه الإقليمي

شركة مقر زابكوم الإقليمي

شركة مقر فراجومين الإقليمي

شركة مقر هيدريك وسترجلز الإقليمي

شركة مقر سي إم إس كاميرون ماكينا نابارو

شركة مقر كابجيميني الإقليمي

شركة مقر دينتسبلاي سيرونا العربية

شركة مقر او سي او جلوبال الإقليمي

شركة مقر تي ام اف الإقليمي

شركة مقر جلينمارك للأدوية الإقليمي

شركة مقر هاتش الإقليمي

شركة مقر لازارد الاقليمي

شركة مقر كي ان دي اس العربية الإقليمي

شركة مقر بريستول مايرز سكويب الإقليمي

شركة مقر مايكل بيج انترناشيونال الإقليمي

شركة مقر ادفانسد بايونيكس العربية

شركة مقر كرييتف ارتيست اجينسي الاقليمي

شركة مقر دورنير الاقليمي

شركة مقر كارل زايس ميديتك الإقليمي

شركة مقر سينا الاقليمي

شركة مقر اوبن تيكست الشرق الأوسط وشمال

شركة مقر هانوا أيروسبيس الشرق الأوسط

شركة مقر كيتا مينا الإقليمي

شركة مقر اتش جي ام فند اس بي سي الشرق

شركة مقر بي واي سي إن الإقليمي

شركة مقر انوفار الاقليمي

شركة مقر جينيسيس كلاود سيرفسز الاقليمي

شركة مقر إنسوليت الشرق الأوسط وشمال

مقر إيفنتوس سكيورتي الإقليمي

شركة مقر راو بي الاقليمي

شركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية

شركة المعدات المكملة للطائرات

شركة سامي سي ام أي للأنظمة الدفاعية

شركة سامي للأنظمة الدفاعية المحدودة

شركة سامي للفضاء والطيران

شركة سامي للأنظمة الأرضية

شركة سامي للتقنيات الحديثة

شركة سامي للالكترونيات

شركة الألكترونيات المتقدمة

شركة سامي البحرية المحدودة

شركة سامي للخدمات المشتركة

شركة سامي تاليس للأنظمة الإلكترونية

شركة سامي إل ثري هاريس تكنولوجيز

شركة سامي للمواد المركبة المحدودة

شركة سامي دسر للأنظمة الجوية المحدودة

شركة سامي أم بي أيه لانظمة الصواريخ

الشركة العربية المتقدمة للمشبهات المحدودة

شركة سامي فيجا ايرو ميني فاكشرنج للصناعة

شركة الألكترونيات المتقدمة للخدمات المساندة

شركة سامي جنرال دينامكس للأنظمة الأرضية المحدودة

شركة سامي للدفاعات الجوية المحدودة

شركة ريمات المتقدمة لتقنية المعلومات

شركة السلام لصناعة الطائرات

الشركة السعودية لمساندة الطائرات العامودية

شركة هدهد الرقمية لتقنية المعلومات

شركة تحالف الفعاليات المحدودة

شركة سمسا للنقل

شركة ديلويت للخدمات الاستشارية المالية المحدودة

هانمي جلوبال السعودية

شركة سيركو العربية السعودية

برايس وتر هاوس كوبرز للاستشارات المحدودة

شركة سيمنس للطاقة

شركة لوسد المحدودة

مصنع مركز جنرال الكتريك لتكنولوجيا صناعة الطاقة

فرع مصنع جنرال اليكتريك جلوبل سيرفيسزجي ام بي اتش

فرع شركة فيلدكور سيرفس سوليوشنز انترناشونال ال ال سي

شركة إيه بي في روك جروب المحدودة

شركة الكوثر للتصنيع المحدودة

شركة التعمير والانشاء المحدودة

شركة ماتيتو السعودية المحدودة

شركة سيافا الدولية للصناعة

شركة ترتيب الحدث لإقامة وتنظيم المعارض شركة شخص واحد

شركة بن زقر يونيليفر المحدودة

الشركة السعودية جواهر للتجارة

شركة الاسلاك المشعة للمقاولات والتجارة

شركة الخليج للتوزيع المباشر

شركة ربط التقنية للاتصالات

كمنز العربية المحدودة

شركة عبدالرحمن سعد واولاده القابضة

شركة وعد المصادر للتشغيل والصيانة

شركة فريسينه السعودية العربية

شركة عبدالله فؤاد للوازم والخدمات الطبية شركة شخص واحد مساهمة

شركة بن زقر كورو المحدودة

شركة كي اس بي العربية للمضخات المحدودة

شركة محمد بن لادن وسمتها التجارية مؤسسة محمد بن لادن مساهمه مقفله

شركة الشرق الاوسط لصناعات كبلات الالياف البصرية

شركة ناقل مساهمة مقفلة شركة شخص واحد

شركة المركز السعودي للادوية

فرع شركة ان سي آر سوليوشنز ميدل ايست ال ال سي

شركة المخازن والخدمات المساندة

شركة اندلسية العربية للخدمات الطبية

شركة بترولوب للزيوت شركة شخص واحد مساهمة مقفلة

شركة اسمنت اليمامة

شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام

شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية

شركة المهذل للمقاولات العامة

شركة وورلي بارسونز للاستشارات الهندسية

شركة حافل للنقل

كيلوج براون اندروت ليمتد عزمي عبداللطيف عبدالهادي وعبدالله مهنا المعيبد

شركة خالد احمد الجفالي

شركة المعلم القابضة

شركة جاكوبس للاستشارات الهندسية

شركة محور الفحص للمقاولات شركة مساهمة سعودية مقفلة

الشركة الوطنية لصناعة البسكويت والحلويات (البسكوت الوطني)

الشركة الصناعية للأكترونيات

البنك العربي (عمان) المحدود

الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) ش.م.ك.م

الشركة السعودية للحديد والصلب

برنامج جدة التاريخية

شركة مصدر لحلول البيانات

الشركة السعودية للضيافة

شركة المسكن الميسر

شركة عبدالله محمد بن سعيدان واولاده العقارية

شركة شري للتجارة

الشركة السعودية للراتنجات الصناعية المحدودة

شركة فرماء للصناعات الدوائية والمستحضرات الحيوية

شركة طرفة الابداع لاقامة وتنظيم المعارض

الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكبلات والبلاستيك (مساههمة مقفلة)

دريم هاك العربية الرياضية شركة شخص واحد

داو السعودية للمواد والعلوم المحدودة

شركة ديف للصناعات الدوائية

شركة استرا الانشاءات المحدودة شركة شخص واحد

شركة مخزن أدوية جمجوم

شركة الجيل الطبية والتجارية

شركة البيوت الأقتصادية

شركة دراجر العربية

الشريف للمقاولات والتنمية التجارية شركة ذات مسؤولية محدودة

شركة مترو العاصمة

شركة دي سي بي السعودية شركة شخص واحد

شركة اميك فوستر ويلر انيرجي وشركائها الهندسية

شركة الخليج لصناعات التغليف

شركة إمكان للتمويل

شركة الجميح وشل لزيوت التشحيم المحدودة

شركة الخريف لزيوت التشحيم

شركة آل سعيدان للعقارات

شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري

فرع شركة ميرسر كونسلتنغ ليمتد

بنك الوطني الكويتي

شركة سامسونج السعودية للالكترونيات

شركة الشرق الأوسط وشمال أقريقيا لصناعة المرطبات

شركة فالكم القابضة

شركة ثبات للإنشاءات التحتية

فرع شركة فورتينت يوكيه ليمتد

فرع إل تي آي مايندتري المحدودة

شركة ماكسيموس الخليج المحدودة

شركة إنجي القابضة

شركة دنتونز العربية للمحاماة

فرع شركة بي سي سي لوجيستكس للشحن

فرع شركة ديفوتيم السعودية المحدودة

ابيكس فاندروك للأستثمار

شركة إيميركوم السعودية

شركة الفيصلية للأنظمة الطبية

شركة انترناشيونال انيرجي سيرفسز السعودية المحدودة

شركة بال العربية للتجارة

مستشفى الجدعاني الجديد الطبي

شركة دار التمليك

شركة حمد محمد لارقيب وأولاده التجارية

شركة البداهة للصناعات الحديثة المحدودة

شركة روابي للنفط والغاز

شركة بوان للصناعات الخشبية شركة مساهمة مبسطة

شركة ابتك السعودية العربية

شركة كادن للإستثمار

شركة البستان المحدودة

شركة بيري العربية السعودية المحدودة

شركة براينسا السعودية للخرسانة مسبقة الصنع

شركة مشيد للتجارة والنقل المحدود

شركة المأكولات العصرية للتجارة

شركة امجن السعودية المحدودة تابعة لامجن الشرق الاوسط وافريقيا

شركة تهامة لتوليد الطاقة المحدودة

شركة نبع الصحة للخدمات الطبية

شركة إيه بي بي للصناعات الكهربائية المحدودة

الشركة السعودية للحديد والصلب - حديد

شركة التطبيقات الخليجية

بي-اي-سي العربية للمقاولات

شركة ميس السعودية للمنتجات الطبية المحدودة

الشركة العربية للمستحضرات الدوائية شركة مساهمة مختلطة مقفلة

المجموعة الوطنية للاستزراع المائي مساهمة مقفلة

الكفاح لمعدات البناء

شركة مستشفى الرعاية التخصصية

شركة الحلول المتميزة شركة مساهمة سعودية مقفلة

شركة مستشفى الأمير فهد بن سلطان المحدودة

شركة جولدن ايس المختصة للتجارة

شركة اوبيلا العربية المحدودة

بايوجين العربية المحدودة

شركة أنيشيال العربية السعودية المحدودة

شركة ابريز الشرق للمقاولات والصيانة

شركة طوارئيات للعناية الطبية

شركة المدن العربية المحدودة

شركة مدر للأستثمار

شركة الشرق الأوسط للاستثمارات

شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري

شركة ابراهيم شاكر المحدودة

فرع شركة الخطوط الجوية القطرية

شركة الأمثل للأعمال والاستثمار التجاري

شركة السعودية لصناعات التكنلوجيا الطبية الحيوية (سعودي بايو)

شركة مجموعة المتحدة للسيارات

شركة التوريدات الوطنية للسيارات

الشركة الاهلية للتسويق المحدود

شركة كوني اند ناجل المحدودة

شركة مركز مكة الطبي

الشركة العربية للمحولات

شركة هاليون العربية المحدودة

مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر

شركة مجموعة طلعت مصطفى السعودية

شركة سيمنس هليثينييرز دايغوستكس المحدودة

شركة هوني ويل التركي العربية المحدودة

شركة هني ويل لمنتجات التشغيل الألي والتحكم المحدودة

شركة أسواق الجزيرة

اف-بي-تي لتقنية المعلومات

شركة بيفورت السعودية

شركة بالو التو نيتوركس العربية السعودية المحدودة

شركة الكفاح للخرسانة المسبقة الصنع

دايم لتأجير المعدات

شركة التوريدات والخدمات الطبية

شركة الخطوط المتنوعة لخدمات البترول

الشركة العربية لخدمات البيانات الحدودة

شركة الدفع الذكي المالية

شركة المستقبل للذكاء الاصطناعي

الشركة الوطنية لصناعة السيارات

مستشفى عبيد التخصصي

شركة أيك للإستثمار

شركة مدى الدولية القابضة شركة شخص واحد

شركة عيادات رام الطبية

شركة سولزر السعودي للمضحات المحدودة

شركة براق المالية

شركة الكربونات السعودية

شركة بقشان للاستثمار المحدودة

رولاكو للتجارة والتعهدات القابضة

شركة سراكو للموارد البشرية

شركة عبد الله عبد العزيز الراجحي وأولاده القابضة

شركة الحمراني العالمية شركة مساهمة قابضة

شركة الإعتصام الخليجي للتجاره

شركة أرامكو للكيميائيات

شركة أرامكو لأعمال الخليج المحدودة

شركة أرامكو لزيوت التشحيم والبيع بالتجزئة

شركة مشاريع أرامكو

شركة مدينة الطاقة للتطوير

شركة مدينة الطاقة للتشغيل

شركة الأداء المميز للكيميائيات ذ.م.م

الشركة العالمية للحلول الرقمية المتكاملة

شركة إدارة الاستثمار

شركة مكاملة لخدمات حقول النفط المحدودة

شركة مكاملة للطيران

شركة أرامكو السعودية آسيا المحدودة

شركة أرامكو السعودية للتطوير

شركة مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال المحدودة

شركة أرامكو السعودية لريادة الأعمال الاستثمارية المحدودة

شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل

شركة أرامكو السعودية للطاقة

شركة صكوك أرامكو السعودية

شركة أرامكو السعودية لألبحاث والتقنية

شركة أرامكو السعودية لبحوث وتقنيات الاستكشاف والانتاج

شركة سفن للصناعات

شركة سفن للصناعات البحرية

شركة وصاية العالمية للاستثمار

شركة أرامكو لإمداد الغاز

شركة أرامكو السعودية نابورز للحفر

شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام

الشركة العالمية للشحن والنقل

شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية سانك

شركة توثيق(المملكة العربية السعودية)

شركة الراجحي لإدارة وتنمية الموارد البشرية (المملكة العربية السعودية)

شركة تدير العقارية(المملكة العربية السعودية)

شركة الأهلي المالية السعودية للاستثمار العقاري

الشركة العقارية المطورة للتمليك والإدارة المحدودة

شركة الأهلي للإسناد الخارجي

شركة سامبا للعقارات

شركة سابك كابيتال بي في وشركاتها التابعة

سابك العالمية القابضة

شركة أكوا لالستثمار الصناعية شركة شخص واحد

أكوا باور للطاقة

شركة أكوا باور جازان للطاقة

شركة أكوا باور لإدارة مشاريع الطاقة والاستحواذ

شركة أكوا باور السعودية لتنمية المياه والطاقة

شركة نور الشعيبة القابضة

شركة الامتياز للتشغيل والصيانة المحدودة

شركة مياه عاليه

شركة المرجان لإنتاج الكهرباء

شركة أمواج العالمية المحدودة

الشركة العربية لأعمال المياه والطاقة

شركة كفاءة العربية للتشغيل والصيانة (شركة مساهمة)

شركة الرس للطاقة الشمسية

شركة ظفرة لتحلية المياه

شركة اشعاع القابضة

شركة اشعاع للطاقة المتجددة

الشركة الوطنية الأولى القابضة

الشركة الوطنية الأولى لخدمات التشغيل والصيانة

شركة هجر النتاج الكهرباء مساهمة مقفلة

المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء

شركة بوارج الدولية لتحلية المياه المحدودة

شركة جزلة لتحلية المياه

شركة جبيل او اند ام المحدودة

شركة شعيبة الثانية للطاقة الكهربائية مساهمة سعودية مقفلة

شركة الشعيبة القابضة

شركة كهروماء

شركة ليلى والرس القابضة

شركة ليلى للطاقة الشمسية

شركة مرافق البحر الأحمر المشتركة للطاقة

شركة مرافق طويق للطاقة

شركة المساهمات المتعددة

شركة نوار القابضة

شركة نوار للطاقة المتجددة

شركة نيوم للهيدروجين الأخضر المحدودة

نوماك الجبيل للتشغيل والصيانة

شركة نوماك البحر األحمر للتشغيل والصيانة

شركة نوماك للطاقة المتجددة

شركة نوماك السعودية للتشغيل والصيانة

شركة الواحة القابضة

شركة واحة الطاقة الأولى للمياه وللطاقة التقليدية

شركة واحة الطاقة الثانية للطاقة المتجددة

شركة تملك المشاريع المحدودة

شركة قارا للطاقة الشمسية المحدودة

شركة قدرة الاولى القابضة

شركة قدرة الأولى للكهرباء

شركة القرية الاستثمارية

شركة مشروع القرية

شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء

شركة رابغ للكهرباء

شركة توسعة رابغ المحدودة

شركة رابغ الاستثمارية المحدودة

شركة رابغ للتشغيل والصيانة

شركة رابغ الثالثة شركة مساهمة مقفلة مختلطة

شركة رابغ لخدمات إنتاج المياه المحدودة

شركة روابي لتحلية المياة

شركة سعد الثانية القابضة

شركة سعد الثانية للطاقة المتجددة

شركة سكاكا للطاقة الشمسية

الشركة السعودية الماليزية لخدمات التشغيل والصيانة المحدودة

الشركة السعودية الماليزية للمياه والكهرباء المحدودة

شركة سقاية للتشغيل والصيانة المحدودة

شركة الشعيبة الثانية لتحلية المياه القابضة المحدودة

شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه

شركة الشعيبة الثالثة لتحلية المياه

شركة توسعة الشعيبة القابضة المحدودة

شركة مشروع توسعة الشعيبة

شركة الشعيبة الوطنية للمياه والطاقة

شركة الشعيبة للمياه والكهرباء

شركة الشعيبة للطاقة

شركة خدمات الشقيق للصيانة شركة شخص واحد

شركة سدرة الأولى القابضة

شركة سدرة الأولى للكهرباء

شركة سدير الأولى القابضة

شركة سدير الأولى للطاقة المتجددة

شركة تحالف المياه القابضة

شركة توسعة تحلية المياه

شركة معادن الذهب ومعادن الأساس

شركة المعادن الصناعية

شركة معادن للبنية التحتية

شركة معادن للتسويق والتوزيع

شركة معادن للأسمدة

شركة معادن للدرفلة

شركة المعادن الاستراتيجية للتعدين

شركة معادن الذهب ومعادن الأساس القابضة

شركة معادن المتكاملة القابضة للأسمدة

شركة معادن المتكاملة القابضة للألومنيوم

شركة معادن للألومنيوم

شركة معادن للبوكسايت والألومينا

شركة معادن للفوسفات

شركة معادن وعد الشمال

شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات

شركة معادن باريك للنحاس

شركة معادن باريك الثانية المحدودة

شركة معادن باريك الثالثة المحدودة

شركة معادن ايفانهو الكتريك للاستكشاف والتطوير المحدودة

شركة التقنية المالية السعودية

شركة التنوير العقارية

شركة الانماء اسناد (شركة ذات مسؤولية محدودة)

شركة الإنماء ذات الأغراض الخاصة المحدودة

شركة العقارات العربية المحدودة

شركة ساب للأسواق المحدودة

شركة كيان السعودية لإجارة الاصول

شركة رابغ لإجارة الاصول المحدودة

شركة الأول العقارية

شركة علم للاستثمار التقني

شركة العمرة للخدمات المتميزة

شركة موارد المستقبل المحدودة

شركة علم أركان لتقنية نظم المعلومات

شركة إثراء الرياض العقارية

شركة الرياض لوكالة التأمين

شركة كيرزون ستريت بروبيرتيز ليميتد

شركة الرياض للأسواق المالية

شركة إسناد الرياض للموارد البشرية

شركة جيل الابتكار الرقمية المحدودة

شركة قنوات الاتصالات السعودية

شركة أبراج الاتصالات توال

شركة المدفوعات الرقمية السعودية

الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)

الشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني (سرار)

شركة الإتصالات العامة (المتخصصة)

شركة الخليج النموذجية للإعلام الرقمي المحدودة (انتغرال)

شركة عقالات المحدودة (عقالات)

شركة المراكز الرقمية للبيانات والإتصالات (سنتر 3)

شركة انترنت الأشياء لتقنية المعلومات

شركة صندوق الإبتكار للإستثمار

مستشفى شرق جدة العام

شركة تطوير

شركة الفيصل للصناعات الحديدية

شركة الأندية للرياضة (بودي ماسترز)

شركة سمير للتجارة والتسويق

شركة مناهل العالمية للنقل والخدمات المحدودة

شركة بروتيفيتي ممبر فيرم السعودية للاستشارات الإدارية

شركة الدكان السريع لتقنية المعلومات

شركة بريدفاست للتجارة شركة شخص واحد

شركة التجريب والابتكار المحدودة

شركة بيني سوفتوير العربية لتقنية المعلومات

شركة جلاميرا العربية لتقنية المعلومات

سند كاش لتقنية المعلومات

شركة الحلول الكافية لتقنية المعلومات

شركة اثير تقنية نظم المعلومات

شركة بي ار كيه زد العالمية لتقنية المعلومات شركة شخص واحد

شركة سند اركان المستقبل لتقنية المعلومات

شركة إبتكارات الفضاء للبحوث والدراسات (شخص واحد)

شركة العدسات المبتكرة

شركة ذكاء الحلول للوساطة الرقمية

شركة جسر النظم للاتصالات وتنقية المعلومات

شركة القرار الحاسم لتقنية المعلومات

شركة نصفك الأخر لتقنية المعلومات

شركة بينه للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد (شخص واحد)

شركة خزنلي للخدمات اللوجستية شخص واحد

شركة دواء لنقل الطرود شركة الشخص الواحد

شركة ديلي ميلز الخليج للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد

شركة ايراد لتقنية المعلومات

شركة تابي السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد

شركة بلينك العربية لتقنية المعلومات شركة شخص واحد

شركة اكوبيتال العربية للخدمات اللوجستية

شركة عقار ماب السعودية المحدودة

شركة شفاء الشرق الأوسط لتقنية المعلومات شركة شخص واحد (شخص واحد)

شركة ريتشوير لتقنية المعلومات شخص واحد

شركة الجمل الأبيض لتقنية المعلومات شركة شخص واحد (شخص واحد)

شركة سيف العلوم لتقنية المعلومات

إنفيجو السعودية للاتصالات وتقنية

شركة أومنيفل السعودية لتقنية المعلومات

شركة وعد الرقمي للاتصالات وتقنية المعلومات

شركة كارتلو للتجارة

شركة بي ايه سيستمز السعودية المحدودة

الشركة البريطانية للطيران والفضاء بي ايه اي سيستمز بي ال سي

شركة ايرباص السعودية المحدودة

فرع شركة كوجيلكس

شركة مساندة الوطنية للخدمات اللوجستية.

شركة جدوى البساتين للعقارات شركة شخص واحد

شركة استي لودر السعودية المحدودة

شركة الوعلان للتجارة

شركة الكحيمي للأنظمة الإلكترونية المتقدمة

شركة محمد عبد الرحمن فرحات للمقاولات

شركة توراي ميمبراين الشرق الأوسط المحدودة

شركة النقيب الرائدة المحدودة

شركة يوكسال إنشاءات السعوديه

شركة عصام قباني وشركاه للإنشاءات والصيانة

شركة مجموعة الراجحي القابضة

مستشفى دار الشفاء

شركة روش برودكتس العربية السعودية

شركة لوازم الدولية الطبية شركة شخص واحد

شركة رؤية وتطوير للاتصالات وتقنية المعلومات

شركة تقنية المياه والبيئة المحدودة

جنرال الكتريك السعودية للتوربينات المتطورة

شركة عبدالله ابونيان للاستثمار القابضة

شركة الالكترونيات المتقدمة المحدودة

الشركة السعودية للصناعات الجيرية

شركة مراس العالمية للاستثمار

فرع شركة ال جي اليكترونكس العربية السعودية المحدودة

شركة الرياض للحديد

شركة ميرسك العربية المحدودة

الشركة الوطنية الاولى للموارد البشرية

شركة مستشفى الملك فيصل التخصصي الدولية القابضة

شركة التخصصي العامة

الشركة السعودية للتشخيص

شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية (مهنية ذات مسؤولية محدودة)

فلنت كونسلتنغ السعودية التقنية للمقاولات

مدارس مسك

شركة ديلويت اند توش السعودية للاستشارات المحدودة

شركة بيكر هيوز العربية السعودية للتشغيل والصيانة المحدودة

شركة كندرل السعودية لتقنية المعلومات

شركة زينل للصناعات المحدودة

شركة الخدمات الطبية المتخصصة

الشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية عنايه

شركة المعجل للتجارة والمقاولات مساهمة سعودية مقفلة

فرع المؤسسة الوطنية للقوى الكهربائية المحدودة

شركة نجمة العالم للتجارة

شركة ديافيرم المتقدمة للخدمات الطبية

شركة مقر سيسترا الإقليمي

شركة مركز المرجان الطبية

شركة الإنماء للخدمات الطبية المحدودة

كيو إنترناشيونال كونسلتنتس للاستشارات الهندسية شركة شخص واحد

شركة أسواق البحر الأحمر

شركة مجموعة الشرق الأوسط الأفريقي

شركة جبال ينبع العالمية للمقاولات

شركة مسار النمو للتمويل

الإستشاريون لطب العيون فرع شركة البصر للخدمات الطبيه

مستشفى القصيم الوطني

شركة ريدنجتون العربية السعودية للتوزيع

شركة تطوير الخدمات النقل

شركة الجزيرة لتأجير السيارات

شركة في إم وير للتجارة المحدودة

شركة نسيج للتقنية شركة مساهمة مدرجة

شركة سواعد لخدمات الأعمال

شركة إزدهار للتطوير العقاري

شركة انفرا تك للاتصالات وتقنية المعلومات

شركة انجاز لخدمات المدفوعات

شركة الأنظمة المتخصصة المتكاملة للتقنيات

شركة جلاكسو العربية السعودية المحدودة

شركة الطيران المدني السعودي القابضة

شركة اف تي جي ديفيلوبمينت المحدودة (شخص واحد)

شركة تطوير المنتجعات الصحراوية

شركة اسياد القابضة ذات مسؤولية محدودة

شركة شمول القابضة

شركة المتحدون السعودية للشكولاته والهدايا المحدودة

شركة حلا بستاني التجارية

الشركة المتحدة للصيانة والمقاولات يونيماك

شركة إمداد للأعمال الطبية المحدودة

شركة وادي العمر لتقنية المعلومات

شركة إيلاف الفنادق المحدودة شركة شخص واحد

شركة الحلول الفنية المتطورة للصناعة

شركة عبدالله ابو نيان التجارية

شركة إدارة الفنادق

شركة المنشآت الذكية للتشغيل والصيانة المحدودة

شركة حلول الشرق الاوسط لتقنية المعلومات شركة شخص واحد

شركة السليمان للإستثمار القابضة

شركة النافذة الدولية لتقنية المعلومات

الشركة الدولية لتوزيع المياه

شركة ميلورس انترتينمنت السعودية

شركة البرج للمختبرات الطبية

شركة محمد العلي السويلم للمقاولات العامة

شركة مقر الرائد الإقليمي

شركة مقر كاردينال هيلث الإقليمي

شركة مقر إي تي أس الإقليمي

شركة مقر ايكولاب العربية الإقليمي

شركة مقر فا تيك واباج الاقليمي

شركة منجم الأعمال للتطوير والإستثمار التجاري

شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق المحدودة

شركة موستانج وفيصل جميل الحجيلان للاستشارات الهندسية

شركة بنك فيجن مساهمة مقفلة

شركة اسناد الطرق للمقاولات العامة شركة

شركة اركو للموارد البشرية

دوبونت سبيشاليتي برودكتس المحدودة

شركة مصنع دار الأنظمة للوحات الكهربائية

شركة المكاتب التنفيذية شركة شخص واحد

شركة عافية العالمية

شركة الفا للاستثمار شركة شخص واحد

شركة تاليس إنترناشيونال العربية السعودية المحدودة

شركة أماديوس العربية السعودية المحدودة

شركة سيجنيفاي العربية السعودية

شركة سيسكو السعودية العربية سابورت المحدودة

بوسطن كونسلتينغ جروب انترناشيونال انك

شركة تاليس للحلول الأمنية والخدمات

شركة تاورز ويليس العربية السعودية

شركة جنرال الكتريك العربية للرعاية الصحبة المحدودة

شركة سيرفس ناو العربية المحدودة شركة شخص واحد

فرع الشركة الصينية لانشاءات السكك الحديدية السعودية المحدودة

شركة رولاند بيرجر استراتيجي كونسلتنتس المحدودة

شركة مارش ماكلينان العربية لمقرات الشركات الاجنبية شخص واحد

افيشيو السعودية المحدودة

شركة سيتيك تي بي اي مهندسون استشاريون

شركة أورنج بيزنس العربية المحدودة

شركة بروها بولد وشريكها للإستشارات الهندسية

شركة سيسكو العربية السعودية المحدودة

شركة كي بي ام جي للاستشارات المهنية (مساهمة مهنية)

شركة ويبرو العربية المحدودة

شركة أرثر دلتل العربية السعودية

شركة فياترس العربية المحدودة

شركة ميرك للإستشارات والتدريب - مركز ميرك للتدريب

شركة دي جي جونز وشركاه السعودية

شركة كونسولوم السعودية ش ش وشركة شخص واحد

شركة نادي العلا

روكويل اتوميشن السعودية

شركة نسما المحدودة

فرع الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (انبي)

شركة السحاب الوطنية

الشركة المتحدة للسكر

شركة فاس للطاقة التجارية

شركة فتكر للتجارة الدولية

شركة ترونوكس السعودية للتصنيع شركة شخص واحد

الشركة العربية للتعهدات الفنية

شركه الايرادات للنقل

شركة مواردكم الحلول الاعمال

مصنع شركة عافية العالمية

فرع بنك ستاندرد تشارترد

شركة تتراباك للتصنيع المحدودة

فرع شركة تاتا كونسلتنسي سيرفسز ليمتد

شركة باليش وندر ستديو للترفية شركة شخص واحد

شركة فيرسوني للتجارة

مجموعة الوطن الطبية

شركة عابد على الحبشي للمقاولات

شركة شبكة التقنية الأولى

شركة مجموعة الجريسي (مساهمة مقفلة)

شركة مفيد

شركة برق النظم الخدمات التقنية التجارية

شركة مصنع حديد الوطنية

شركة الموارد للقوى البشرية

شركة بيت التأمين لوساطة التأمين

شركة الحوطي المحدودة

شركة كركم للتجارة

شركة الرعاية المستقبلية التجارية

شركة سمو القابضة

الشركة الوطنية للصناعات الغذائية المحدودة

شركة دار اليوم القابضة

شركة مقر سي أم أيه سي جي إم الإقليمي

مجموعة صافولا

شركة مقر بيوميريوكس الأقليمي

شركة مقر بروجر الإقليمي

شركة نمارا للاستثمار

شركة أسمنت المدينة

شركة إسكان حقل الفاضلي للتطوير العقاري

شركة تطوير للمباني

الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية

الشركة السعودية الأمريكية للزجاج

شركة قادة البناء الحديث

الشركة الوطنية للمساندة الأرضية للطيران

شركة لوكجري هوتيلز انترناشونال العربية

شركة صينوبك الشرق الأوسط للتكنولوجيا

شركة الربيعة والنصار والزامل للصناعات الخرسانية المحدودة

شركة الوقود الوطنية المحدودة

شركة أجل للخدمات التمويلية

شركة مكديرمت العربية المحدودة

ديلويت أند توش الشرق الأوسط المحدودة

شركة لوسي سويتش جير العربية المحدودة

شركة الخليج الوسطى

شركة سهم كابيتال المالية

شركة المتحدة للأدوية واللوازم الطبية المحدودة

شركة سجل التقنية للتطبيقات الإلكترونية المتكاملة المحدودة

شركة كن للاستثمار القابضة

التميمي للطاقة

تنسيق المدن

شركة مقر جلوبال اكسبيرينس سبيشلستس

شركة مقر تايت مينا الإقليمي

شركة مقر إسيتي العربية الإقليمي

شركة مقر سايبرارو الإقليمي

شركة مقر كال رويال برودكتس الإقليمي

شركة مقر سينير موبيليتي الاقليمي

شركة مقر نافر العربية الإقليمي

شركة مقر موساروبرا الاقليمي

شركة مقر ماغرو هيل الإقليمي

شركة مقر كالو الإقليمي

شركة مقر ليفانوفا الاقليمي

شركة مقر سيلزفورس الإقليمي

شركة مقر اس ايه اس إنستيتيوت الشرق

شركة مقر إم سي دينتال هولدنقز الإقليمي

شركة مجموعة المرشد للمقاولات

مقر سيتي قروب الإقليمي

شركة وكالة فادن للدعاية والاعلان

مجموعة الدباغ القابضة

شركة التلال للحديد المحدودة شركة شخص واحد

شركة إنشاء المستشفيات الدولية مساهمة مقفلة

شركة دبليو اس بی میدل ایست للاستشارات الهندسية

شركة خالد على التركي وأولاده القابضة

شركة صناعة البلاستيك العربية

شركة المروحية للطائرات

مصانع الخليج العربي للصناعات البلاستيكية والمطاطية المحدودة

شركة رعاية الأولية الطبية المحدودة

شركة طيبة لتشغيل المطارات

شركة مديدة للرعاية الطبية

شركة الوطنية العمومية للسيارات

شركة الأدلاء

الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية

شركة ترفيه العربية المحدودة

شركة الموارد الالكترونية المحدودة

شركة حزام المعلومات

الشركة التجارية المتحدة الوطنية

شركة زوايا العقارية مساهمة مقفله

شركة وسترن أطلس العربية المحدودة

الشركة الحديثة للتكنولوجيا

شركة الخليج الطبية المحدودة

شركة بيكر هيوز التجارية المحدودة

شركة اركاد للهندسة والانشاء

شركة جوجل العربية السحابية العربية المحدودة شركة شخص واحد

الشركة المتحدة لصناعة الأعلاف

شركة يونيتشارم الخليج للصناعات الصحية المحدودة

شركة الخالدي للإمدادات

فرع شركه جي إي فيرنوفا انترناشيونال ذم م

شركة الامجاد للتجارة والصناعة

شركة نوفو نوردسك السعودية للتجارة

شركة العيوني للتجارة والمقاولات

شركة الأنارة المتكاملة المحدودة

شركة خزان المعلومات لتقنية المعلومات - ايجنكس

شركة العيوني للاستثمار والمقاولات

سكاي بريدج فرايت سوليوشنز العربية السعودية للشحن شركة شخص واحد

شركة سيتي إينرجي السعودية للمشاريع الصناعية

شركة جونسون كنترولز العربية المحدودة

شركة بي أيه إي سيستمز العربية للصناعة

دورة ألعاب الصالات المغلقة والفنون القتالية

دورة ألعاب التضامن الإسلامي

اللجنة المنظمة للالعاب الاسيوية الرياض 2034

ألعاب السعودية

شركة ميار القابضة مساهمة مدرجة

الشركة الدولية للرعاية الصحية وعلوم الحياة القابضة مساهمة مقفلة

شركة الثريا العمرانية العقارية

شركة امداد الحلول لتقنية المعلومات

شركة بترومين

شركة الشرق الاوسط السحابية والتحول الرقمي المحدودة

شركة مكتب فيريتاس

شركة روش التشخيصية العربية السعودية المحدودة

شركة اس ايه بي السعودية لخدمات البرمجيات المحدودة

اس-اي- بي السعودية لتجارة البرمجيات المحدودة

شركة وادي رم لتدوير المعادن المحدودة

شركة شنايدر الكتريك سيستمس العربية السعودية

شركة ويبيلد اس بي ايه

شركة بوتش العربية المحدودة

شركة سيرفير العربية السعودية للتجارة شركة شخص واحد

شركة أبواب الابتكار للذكاء الاصطناعي

شركة مقر أبيكس جروب الإقليمي

شركة ليبهير السعودية

شركه تنمية الرياض للأستثمار العقاري

شركة الخالدي القابضة

شركه البيوت العربية المحدودة

شركة هيلتي العربية السعودية لأدوات البناء

شركة الحديد الاسفنجي المحدودة ذات الشخص الواحد

شركة الإنجاز للتجارة والمقاولات (إنجازكو)

شركة سيدرس للتجارة والخدمات البحرية المحدودة

شركة زهور الريف التجارية

شركة سوافي الجزيرة لخدمات المعدات وخدمات حقول النفط المحدودة

شركة بادان للزراعة والمقاولات المحدودة

شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة

شركة سبيسميكر العربية السعودية

شركة الكفاح القابضه (ذات مسؤولية محدودة)

شركة بحرة المتطورة لصناعة الكابلات المحدودة

شركة تمويل الأولى - مساهمه سعوديه مقفله

شركة مصنع قنبر دويداغ للخرسانة المسبقة الصنع المحدودة

شركة الشجرة الخضراء التجارية

شركة العربية لخدمات الأعمال المساندة

شركة فيصل للأعمال الكهربائية والميكانيكية

شركة ايترونيكس ميدل ايست العالمية التجارية شركة شخص واحد

شركة مجموعة المطلق

شركة محمد علي ابوداود وشركاه للصناعه ابوداود للصناعه مصنع كلوركس-جده

مجموعة التعاون للاستثمار

مصنع شركة الأقمشة الصناعية غير المنسوجة

شركة اينوموتكس المحدودة

شركة قمة السعودية للتجارة مساهمة مدرجة

شركة إثراء القابضة

شركة شاورمر للاغذيه المحدودة

شركة أبل العربية السعودية شركة شخص واحد

شركة مقر اكسبلور الإقليمي

شركة المستقبل الرائدة التجارية

شركة السيارات الغربية المحدودة

مصنع شركة المتولي للمنتجات الفولاذية

شركة سيمنس المحدودة

شركة أزاد العقارية

الشركة السعودية الألمانية للمنتجات غير المغزولة

المسار الشامل للتعليم

شركة عالم سجال للخدمات الطبية

شركة البواني المالية

شركة دافيتا كير السعودية

شركة معمار للتطوير والاستثمار

شركة طويق للصب والطرق

شركة الجبر للتمويل شركة الشخص الواحد مساهمة مقفلة

شركة الخليجية للتموين

شركة دواجن الدوحة

شركة عمليات تحالف او بي أس للتشغيل والصيانة

شركة تداول للحلول المتقدمة

شركة تيرنر اند تاونسند العربية المحدودة

الشركة المتحدة الدولية القابضة

شركة البحر الاحمر للتطوير

شركة الجاسرية للتمويل

شركة صالح عبد العزيز الراشد واولاده

شركة ايكوم العربية المحدودة

شركة مصنع حديد نجد شركة مساهمة مقفلة

شركة ريشمونت العربية السعودية المتحدة

شركة ادارة خدمات البيئة العالمية المحدودة

شركة المدفوعات الرقمية للتقنية المالية

شركة خدمات اساد المحدودة شركة شخص واحد

شركة في-فند لتقنية المعلومات

شركة الهالة الرائدة التجارية شخص واحد

شراكة فنتشرز

حاضنة ومسرعة رواد النمو لخدمات الأعمال

شركة فايف هاندرد

شركة مجموعة زيد الحسين وإخوانه للمقاولات

شركة مهن للموارد البشرية

شركة تكامل لخدمات الاعمال

شركة قرضي القابضة المحدودة

شركة قاف فاء لتقنية المعلومات

شركة حصة منفعة لتقنية المالية

شركة حلول ساهر لتقنية المعلومات

شركة باي شيب للاتصالات وتقنية المعلومات المحدودة

شركة ارابوت السعودية لتقنية المعلومات

شركة ثلاث مائة وستون ميا لتقنية المعلومات

شركة سجا المتطورة للاتصالات وتقنية المعلومات

شركة مظلة عطار للتسويق الالكتروني

شركة سويبلي للاتصالات وتقنية المعلومات

شركة وي ديلفر تيك العربية لتقنية المعلومات

شركة نفعة الصحية التجارية

شركة حلت الابتكارية لتقنية المعلومات

شركة نفعة الصحية التجارية (شخص واحد)

شركة المزارع الخصبة للزراعة

شركة اخطبوط انك العربية للتقنية المعلومات

شركة عتاد الرقمية للخدمات الفنية المساندة

شركة الإعلانات المبتكرة

شركة اومت العالمية لتقنية المعلومات

شركة أمواج الابداع الإدارية المحدودة

شركة سوربت العالمية المحدودة

شركة الرهن الحديث للوساطة الرقمية

الشركة السعودية للالعاب الالكترونية القابضة

شركة فرانكلين تمبلتون المالية

شركة عبر للمقاولات

شركة أبو حيمد وآل الشيخ والحقباني وكليفورد تشانس للمحاماة

شركة بيت الكهرباء للتجارة شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة

مستشفى الرعاية التخصصية المزمنة الطبية

شركة فيصل بن عبد الله بن سعيدان للاستثمار والتطوير العقاري

شركة الرياض العالمية للأغذية

شركة مورف

شركة اساد الحلول وادارة الموارد البشرية شركة مساهمة مقفلة

شركة تجارة وتطوير المعدات والآلات والتجهيزات المحدودة رضا

شركة كدانة للتنمية والتطوير

شركة أفق البنية التحتية للمقاولات

شركة محمد البرغش المنصوري وأولاده للتجارة والمقاولات

شركة سيكا العربية السعودية المحدودة ذات مسؤولية محدودة

شركة اكزونوبل العربية السعودية المحدودة

شركة الخدمات التكاملية للاستشارات الهندسية

شركة تطوير الألعاب الالكترونية شركة شخص واحد

شركة مراي العربية الدولية المحدودة

شركة أر ابتك جردانة وشركائه للاستشارات الهندسية

شركة أعمال المجد للصناعة

شركة العيسائي للتوزيع ذات مسؤولية محدودة

الشركة السعودية العالميه للتجاره المحدوده

شركة أجا للصناعات الدوائية

شركة نالكو السعودية المحدودة

شركة المحمل لخدمات المرافق

الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي

شركة الموسى الصحية

شركة تمكين للموارد البشرية

شركة الماجد للعود

شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية

شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية

شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية

عبد اللطيف جميل للزيوت المحدودة

سدم التقنية لتقنية المعلومات

شركة تطبيق عقار التجارية

شركة كور فيجن للاستثمار

شركة الأفق الاخضر للاستثمار

شركة البواني بايب لاين

شركة هاي جروب العربية السعودية المحدودة

شركة كورنينق العربية السعودية المحدودة

شركة عبر الوديعة للنقليات

عبد اللطيف جميل للتقنية المحدودة

شركة اليغانسيا العربية للتجارة

Mudad Business for Information System Technology

شركة الاستدامة القابضة

شركة بي آر أف العربية القابضة

شركة سولدير قرطبة

شركة سراكو شركة شخص واحد

الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية مساهمة مقفلة

شركة الجهات للتجارة والمقاولات

شركة أسمو المتطورة للخدمات اللوجستية

شركة إم بي سي قيم ستديو المحدودة

شركة إم بي سي استوديوز بروجيكتس السعودية المحدودة

شركة أرا الدوليه للانتاج الفني والدعايه والاعلان المحدوده

شركة إم بي سي إنيشيتفز شركة شخص واحد ذات مسؤلية محدودة

شركة إم بي سي ميديا السعودية المحدودة شركة شخص واحد

شركة شبكة العربية الاعلامية شركة شخص واحد

شركة أو ثري ميديا للإنتاج الفني

شركة الصدف للإنتاج الصوتي والمرئي المحدودة

مجموعة ارا الدوليه القابضه

شركة التنمية الزراعية المحدودة

شركة سيفا المجدوعي اللوجستية

شركة الجمال لمستحضرات التجميل العالمية المحدودة

شركة سباركو تكنولجيز العربية المحدودة

شركة رضا لمعالجة المياه

شركة ملاءة لتقنية المعلومات

شركة ايجاري المالية

بي- إي- إس إف السعودية العربية المحدودة

شركة العراب الوطنية لتقنية المعلومات

شركة مايا للتطوير والاستثمار العقاري

الشركة العربية للمعادن والكيماويات المحدودة

شركة مجموعة سيب العربية للأجهزة المنزلية

الشركة العليا السعودية لأنظمة الحاسب الآلي

شركة بعد أول السعودية للاتصالات

شركة الجيل الحديث العربية لنظم العمليات المحدودة

شركة سيكلي السعودية

شركة انشاءات التقنية المتحدة للمقاولات

شركة مجموعة الراجحي السعودية

شركة خدمات منع التاكل ان دي تي

شركة إتحاد الخليج للأغذية

شركة الفارابي للتسويق

شركة تقنيات زيت وغاز المحدودة

شركة سقالة الرعاية الصحية

شركة فلور العربية المحدودة

شركة لمار العربية القابضة

شركة عوض سعد بنظفرة للمقاولات شركة شخص واحد

شركة تداوي الطبية

شركة المطاعم الأهلية شركة شخص واحد

شركة إسماعيل علي أبو داود التجارية المحدودة

الشركة الحديثة للاستثمارات التجارية والصناعية

شركة بيرين شركة مساهمة مقفلة

شركة المزن الوطنية للأدوات المنزلية المحدودة

شركة البيوت الصينية للتجارة

شركة ماس الهندسة والانشاء

شركة نباتات للمقاولات

شركة وادي الظهران للتقنية القابضة

مؤسسة ماجد محمد خليفة المحمادي للمقاولات العامة

شركة جنان العقارية

شركة المسافر للسفر والسياحة مساهمة مقفلة

شركة المسافر العالمية للسفر والسياحة

شركة أم أم جروب للتجارة

تي-كيه اليفيتور العربية السعودية المحدودة

شركة عبداللطيف جميل للاستيراد والتوزيع المحدودة

شركة عبداللطيف جميل للبيع بالتجزئة المحدودة

شركة عبداللطيف جميل لبيع السيارات بالجملة المحدودة

شركة الإستثمارات التعدينية المتحدة

شركة كوارا للتمويل

الشركة السعودية لصناعة المحركات

شركة اروباكون السعودية شركة شخص واحد

شركة إكسبو 2030 الرياض

شركة رواد المشاريع للمقاولات

شركة مصانع الإيمان للمقاولات والتجاره المحدوده

شركة طرود لتقنية المعلومات

شركة هيلو للتسويق

عاجل الحلول

شركة بلاديس العربية للصناعات الغذائية

شركة الصناعات المتخصصه للسبك المحدودة

شركة الهيتم للتصنيع والتنمية الاقتصاديه

شركة المشاريع المدنية والكهربائية للمقاولات المحدودة سبكو

شركة نهلة الغذاء للتجارة

شركة تمام للتمويل

شركة رضايات المحدودة

شركة حلول أمن المعلومات

شركة التيسير العربية مساهمة مقفلة

شركة فاروق ومأمون محمد سعيد تمر الصناعية القابضة (قابضة)

شركة العبيكان اس اي جي كومبيبلوك المحدودة

شركة محلات عبدالصمد القرشي للعود والعنبر والعطور

شركة ترانسميد ليميتد (شركة شخص واحد)

شركة آلات للتقنيات شركة شخص واحد مساهمة مقفلة

شركة مجموعة شلهوب العربية المحدودة

شركة رضوى التجارية

شركة شنايدر اليكتريك العربية السعودية

شركة القحطاني لصناعات تغليف الانابيب

الشركة العالمية للصناعات البحرية

شركة السويدي للكابلات المحدوده

شركة الاسطول الوطنية لتأجير السيارات

شركة راما التخصصية للصناعة

شركة أرماح الرياضية

شركة امازون السعودية للتجارة

شركة مقر سي اي ام سي الشرق الأوسط وشمال

شركة مقر إف جي إس جلوبال الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإقليمي

شركة سايت تكنولوجي العربية السعودية

الشركة المتقدمة للمقاولات العامة والصيانة المحدودة

شركة رضايات التجارية المحدودة

شركة سنابل المتحدة للتجارة

فرع مستشفى أندلسية الطبية

شركة مصنع رابغ الصلب للصناعة

نوريون العربيه السعودية للكيماويات

شرمة فيروفاكس ليمتد لتقنية المعلومات

شركة الألوان البرمجية لتقنية المعلومات

شركة بوسطة تكنولوجي

فرع شركة سوربانا للإستشارات

شركة بيت هايل لمواد البناء

شركة مصنع جمجوم للصناعات الطبية المحدودة

شركة البلاغة القابضة للأستثمار

شركة السحيمي القابضة مساهمة مقفلة

شركة ادارات للاتصالات وتقنية المعلومات

شركة المثلث التقني الكامل

غالدرما العربية

شركة شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست ذ م م

شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية (شاعر ومشاركوه)

شركة الخدمات الطبية والصيدلانية

شركة الفا فارما للصناعة

شركة اليسر للمقاولات الصناعية

شركة إيرام القابضة

الديار السعودية للإستشارات الهندسية

شركة النهلة للتجارة والمقاولات

شركة الوفاق لحلول النقل

فرع شركة سيجنا وورلد وايد انشورنس

شركة الورود للإستثمار العقاري

الشركة المتحدة للإستثمارات الصناعية

شركة الخريجي للتجارة والمقاولات

اي-ويب قروسر السعودية التجارية

شركة روافد اعمال التجارية

شركة مقر إم دي اس الاقليمي

شركة الريان للصيانة والتشغيل

شركة صيدليات العافية للادوية

شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية

شركه المستقبل لاقامة المستشفيات

مستشفى العظام والمفاصل والعمود الفقري

شركة صحة عنيزة للرعاية الطبية

شركة أنتاب الرياض للتشغيل والصيانة

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

شركة فطايرجي للمقاولات المحدودة

شركة الطور للخدمات الطبية

شركة البواني المحدودة

فرع شركة ساينو هايدرو كوربوريشن ليمتد

شركة ديل للتقنيات

شركة حلول المصاعد للاستثمار

شركة ابراهيم الجفالي واخوانه للاطارات

الشركة السعودية للإيثلين والبولي إيثيلين

الشركة السعودية للبولي اوليفينات

شركة البوليمرات الاكريليكية السعودية

شركة خدمات الطاقة الذكية

مصنع الشركة السعودية لحامض الاكريليك

شركة أبناء عبد الله حمود الشويعر للتجارة والمقاولات

شركة افاق الغذاء

شركة مصنع أنظمة الالمنيوم الانشائي المحدودة

الشركة السعودية لمونمرات الاكريليك المحدودة

شركة البيوتانول السعودية المحدودة

شركة خليج الدانة للسياحة

شركة السيل الشرقية المحدودة

الشركة السعودية للنظم الصحية

شركة تماسك القابضة

شركة رواجح القابضة

شركة السحب المتقدمة لتقنية المعلومات

مقر بوهرينجر أنجلهايم ميدل إيست اند أفريقيا

شركة ماستر كارد العربية لتقنية المعلومات

شركة هيل انتر ناشیونال میدل ایست لیمتد

فرع شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية شاعر ومشاركوه

فرع شركة شابورجي بالونجي ميد أيست

شركة غرونوبل بارتنرز السعودية لخدمات الأعمال عمال شركة شخص واحد

شركة ديبا العربية السعودية للمقاولات والديكور الداخلي المحدودة

الشركة السعودية للخدمات البريدية واللوجستية (سبل)

شركة مقر أولبرايت ستونبريدج الإقليمي

شركة مقر ديتكون كونسلتنج الإقليمي

شركة مقر دورماكابا الإقليمي

شركة مقر اي اف اديوكيشن الاقليمي

شركة مقر فوجي فيلم العربية الإقليمي

شركة مقر إتش كيو دبليو إس الإقليمي

شركة مقر اندرا الإقليمي

شركة مقر ال تي اي ماينتدري الإقليمي

شركة مقر رابيسكان سيستمس الشرق الأوسط

شركة مقر سوربانا للاستشارات الإقليمي

مقر شوكو انترناشونال كي جي الإقليمي

شركة مقر بي ام جي الإقليمي

شركة مقر سمارت فينتيك فور يو الإقليمي

مقر تريند مايكرو الإقليمي

شركة مقر تروكس جي إم بي اتش الإقليمي

شركة مقر تي يو في راينلاند الشرق الأوسط

شركة مقر يونيفونك الإقليمي

شركة محولات الطاقة السعودية

الشركة العربية للتنمية والتسويق

شركة الاصول الخليجية للتطوير والاستثمار التجاري

يونيفارما

شركة الخليج للتموين

شركة إبراهيم الجفالي واخوانه

الشركة السعودية للمأكولات الخفيفه

دراية فنتشرز

شركة ريادة الأداء لحاضنات ومسرعات الأعمال

شركة الرمز للعقارات

الشركة الوطنية لصناعة البطاريات المحدودة

شركة تلدين للحلول البلاستيكية

شركة الرواد الوطنيه للبلاستيك المحدوده

الشركة الوطنية لصهر الرصاص المحدودة

شركة شيفرون فيليبس السعودية

شركة اكرو السعودية

شركة اسيستم وعلي الحربي للاستشارات الهندسية

الشركة المتحدة للخدمات المالية

ركة ابناء عبدالله التركي الضحيان للمقاولات

شركة نستله العربية السعودية

شركة بيادر للاستثمار

شركة ابيات السعودية لمواد البناء

شركة صحتي للخدمات المعلوماتية

شركة الأمين للتجهيزات الطبية والعلمية

شركة كراون العربية للعلب المحدودة

الشركة الوطنية للصناعة

شركة اقوات للصناعات الغذائية

مجموعة سعيد رداد القابضة

روز غلايسبا وسعودي أرابيا

شركة مقر باركليز الإقليمي

شركة مقر يلا جروب الإقليمي

شركة مقر كونترول ريسكس الإقليمي

شركة مقر تيك ماهيندرا الإقليمي

مقر لاب الإقليمي

شركة مقر تراكسيز مينا الإقليمي

شركة مقر شنت الإقليمي

مقر ام ال اي بلس في الشرق الاوسط وشمال افريقيا الإقليمي

شركة دي إتش إل غروب ريجونال هيدكوارترز

شركة مقر أيبسون مينا الإقليمي

شركة جينغدونغ

شركة مقر أوري الثقافية الإقليمي

مجموعة شركات ترايدمارك

شركة مقر ريفربيد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإقليمي

شركة مقر ستيت ستريت الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإقليمي

شركة مقر سافران العربية الإقليمي

شركة مان غروب

شركة مارا إنرجي

مقر برودكوم الإقليمي

شركة مقر زوهو الإقليمي

شركة مقر تي جي ايه الإقليمي

شركة مقر فيغا اي تي الإقليمي

شركة مقر ستيك الإقليمي

شركة مقر فلاير الإقليمي

شركة فايل كلاود أرابيا

شركة مقر جيزكي آند دفرينت الإقليمي

شركة بلغ آند بلاي مينا ريجونال إتش كيو

شركة مقر زووم الشرق الأوسط وشمال أفريقي

شركة مقر مورجان ستانلي الشرق الأوسط الإقليمي

شركة الواحة للأسواق الحرة

الشركة الوطنية للانظمة الميكانيكية

شركة وافي للطاقة

الشركة الاهلية للصناعات الغذائية

الشركة السعودية للبوليمرات

الشركة العربية الماليزية لمنتجات الزيوت النباتية المحدودة

شركة ابراهيم محمد المانع واخوانه مساهمه مقفله

شركة التموين الحديث للتجارة المحدودة

شركة الجزيره للصناعات الدوائيه

شركة الشرق الاوسط للرعايه الصحيه

شركة الشمس الوطنية العالمية للطاقة

شركة المأكولات السريعة

شركة المجدوعي للسيارات المحدودة

شركة المراكز العربية شركة مساهمة مدرجة

شركة أموال الأجيال القابضة

شركة حلول الميادين الحديثة للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد

شركة شبه الجزيرة للمقاولات

شركة عافيه العالمية

شركة كات انترناشنال المحدودة شركة شخص واحد

شركة كمال عثمان جمجوم للتجارة

شركة نيسان العربية السعودية المحدودة شركة ذات شخص واحد

شركه الاتصالات المتنقله السعوديه

شركه المؤسسه الوطنيه للتسويق المحدودة

مؤسسة القيمة المنطقية للتجارة

شركة ارامكس السعوديه المحدودة شركة شخص واحد

شركة الذهب الاصفر للصناعة شركة شخص واحد

شركة الرفادة العربية التجارية

شركة المصنع الوطني لمعالجة وتحسين المعادن

شركة ايلاف العربية للمقاولات العامة شركة شخص واحد

شركة ركن السبائك للمعادن الثمينة

شركة فيرجلف السعودية للتجارة

شركة محمد سالم السويدي القابضه مساهمة مقفلة

شركة مطوفي حجاج الدول العربية

شركه هشام السويدي للتجاره المحدوده

فرع شركة المشروعات البتروليه المصريه

شركة احمد عبدالوهاب عابد للتجارة شركة مساهمة مقفلة

شركة اسرار العروبة للتجارة

شركة الخدمات الصناعية التخصصية المحدودة

شركة الزامل للصناعات المعدنيه الثقيله

شركة الشمس والرمال للرياضة

شركة المؤسسة العربية للتجارة والملاحه والاعمال البترولية

شركة إعمار السعودية للإنشاء والتطوير

شركة بتروناش العربية المحدودة شركة الشخص الواحد

شركة تجميع المعادن المحدودة شركة شخص واحد

شركة حمد وأحمد محمد المزيني العقارية شركة مساهمة مقفلة

شركة دلمون المحدودة

شركة ديار القابضة

شركة رضاكم المتحدة للتجارة شركة الشخص الواحد (شركة شخص واحد)

شركة روافد للصناعة

شركة كيما الخليج للتجارة

شركة محطات الحاويات الوطنية المحدودة شركة شخص واحد

شركة محمد باوزير للتجارة

شركة مرامر للمقاولات شركة مساهمة سعودية مقفلة

شركة مزارع الفروج الذهبي للانتاج الزراعي والحيواني مساهمه مقفله

شركة معدات الجزيرة شركة شخص واحد

مصنع الشركة الكيميائية الحديثة للخدمات

شركة الراجحي شركاء للاستثمار

رزم للاستثمار

الشركة الدولية للصناعات الغذائية

شركة هادية عبداللطيف جميل للاستثمار العقاري

شركة إم بي سي ميديا سوليوشنز المحدود شركة شخص واحد

الشركة السعودية للصناعات الصيدلانية

شركة اف تي اي كونسلتينج لخدمات الأعمال

شركة النبع النقي للتجارة

شركة جينات الحياة الطبية

شركة مونديليز العربية للتجارة

شركة خدمات الدعم التكاملية الواعدة

الشركة الوطنية الابتكارية الصناعية

شركة العناية الوطنية للتصنيع

شركة اباريل للتجارة

شركة توكيلات للتمويل

شركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة

شركة الحمائد الطبية والتجارية

شركة الجدير للخدمات اللوجستية

شركة مزارع فقيه للدواجن

شركة شيندلر العليان للمصاعد المحدودة

شركة شينكر العربية السعودية المحدودة

شركة الخير للتجارة المحدودة

شركة الوطنية للخدمات الجيومكانية

شركة سيليكا للتجارة

الشركة جياد الحديثة للسيارات

شركة الملحم لخدمات السيارات

شركة شيد المحدودة

شركة الزامل للصناعات الغذائية المحدوده

شركة ايوان القابضة

شركة تينار يس العربية السعودية المحدودة

شركة ريف العطور للتجارة

شركة قصة للعطور

كارز دوت كوم القابضة

هوّز لخدمات الأعمال

شركة ثمانية لتقديم الوجبات

المعامل البرمجية لتقنية المعلومات

شركة ميمف للصناعات الكهربائية مساهمة مقفلة

شركه الهرم للاستيراد والتصدير المحدوده

شركه طويق للصيانه والتشغيل المحدوده شركة شخص واحد

شركه محمد ابراهيم السبيعي واولاده للاستثمار مساهمة مقفلة

مؤسسة اعلى الهرم التجارية

مؤسسة الشايش بن رسلان بن مهو السبيعي العنزي للخدمات التجارية

الشركة الدولية للاجهزة الالكترونية مساهمة مقفلة

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة شركة شخص واحد

الشركه العربيه المتحده للزجاج المسطح

شركة ابناء محمد موسى بوخمسين

شركة احمد بن عبدالرحمن بن عفيف التجاريه

شركة ارام ميم للخدمات التجارية شركة شخص واحد شركة شخص واحد

شركة الابهار السعودية للصناعات الغذائية

شركة الأندلس التعليمية

شركة البيك للأنظمة الغذائية

شركة التسويق الشامل المحدودة

شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري

شركة الخزامى التجارية

شركة الشروق الطيب التجارية شركة شخص واحد

شركة العقيق للتنمية العقارية شركة شخص واحد

شركة القاضي للتجارة والصناعة شركة شخص واحد

شركة الكابلى التجارية

شركة الكابلي للتسويق

شركة المسار الحديث المحدودة

شركة المشروبات النقية للصناعة شركة مساهمة مقفلة

شركة المصنع السعودي لأوعية الالمنيوم

شركة النافع للاعلاف شخص واحد

شركة الهاجري لما وراء البحار

شركة الوسوم العربية التجارية شركة مساهمة سعودية مقفلة

شركة الوقود المتكاملة المحدودة للمحروقات

شركة الياسين الزراعيه مساهمه مقفله

شركة امداد الغربية للمنتجاة البترولية شركة شخص واحد

شركة انيكستر السعودية المحدودة

شركة اهداف القابضة للتنمية

شركة اوغاريت كو للمواد الغذائية

شركة ايمان للتوكيلات والتجاره والمقاولات

شركة إبداعات للمقاولات المعمارية شركة شخص واحد

شركة إبراهيم الشنيفي للتجارة والمقاولات المحدودة

شركة إبراهيم يوسف المهيدب وأولاده التجارية شركة سعودية مساهمة مقفلة

شركة إساد لحلول وإدارة الموارد البشرية شركة مساهمة مقفلة

شركة إيجارة للتمويل شركة شخص واحد مساهمه مقفله

شركة ألب لا الشرق الأوسط للبلاستيك السعودية للصناعة شركة شخص واحد

شركة أوتاد الفهد المحدودة

شركة بافكو الدولية لخدمات الشحن والنقل المحدودة

شركة باور السعوديه لمقاولات الاساسات المحدوده ذات شخص واحد

شركة بوستن ساينتفك الخليجية للتجارة شركة شخص واحد

شركة بيسايد للتجارة المحدودة

شركة تايت مينا للترفية

شركة تنال للتطوير والاستثمار العقاري

شركة ثروات الرائدة العقارية

شركة ثلاجة مهران للتجارة شركة شخص واحد

شركة جال للموارد البشرية

شركة جيكات المحدوده

شركة حسن علام للإنشاءات السعودية المحدودة (ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد)

شركة حسن علي الطوري للتجارة

شركة خدمات الطاقة التجارية شركة شخص واحد

شركة خدمات ماسا للتشغيل والصيانة - شركة شخص واحد

شركة دانة العقارية شركة شخص واحد

شركة دخون الإماراتية للتجارة شركة شخص واحد

شركة ديار الرائدة للمقاولات عامة

شركة رامز العالميه للتجاره

شركة رحلات ومنافع للسياحة شركة شخص واحد

شركة رست للمياه شركة مساهمة سعودية مقفلة

شركة رموز الاتحاد الخليجي للمقاولات

شركة ريدنجتون السعودية للتجارة شركة شخص واحد

شركة زينكو التجارية

شركة سديم المجد للمقاولات شركة شخص واحد

شركة سمامة القابضة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة

شركة سمنان لحلول المياة

شركة شار الحلول الغذائية شركة شخص واحد

شركة شبرا الطائف التجارية المحدودة

شركة شيفرون البكري لزيوت التشحيم

شركة عالم التطور العربي التجارية

شركة عبدالرحمن عثمان محمد العثمان وشريكه

شركة عبدالله ابراهيم الزامل للمقاولات

شركة علي العبدالله التميمي للتجارةوالمقاولات

شركة علي فوزان محمد الفوزان واولاده

شركة في لاين الشرق الأوسط المحدودة

شركة كيمياء الزيت الصناعية - شركة شخص واحد

شركة لين الخير للتجارة مساهمة مدرجة

شركة ماستر بيلدرز سولوشنز السعودية العربية للصناعة شركة شخص واحد

شركة مجموعة البوعينين الخليج العربي للتجارة

شركة مجموعة الحصان للتعليم والتدريب المحدودة

شركة محمد راشد الخثلان للمقاولات

شركة محمد سعيد محمد بالبيد التجاريه

شركة محمد هادي الرشيد وشركاة شركة مساهمة سعودية مقفلة

شركة مدارات الموحدة

شركة مزن السحاب التجارية شركة شخص واحد

شركة مستورة للمقاولات المحدودة

شركة مقاولات التربة العربية المحدودة شركة شخص واحد

شركة مكيون مطورون عمرانيون مساهمة مقفلة

شركة مناهل الغد للتطوير والإستثمار الصناعي شركة شخص واحد

شركة نخبة العود للتجارة شركة شخص واحد

شركة هضاب الخليج التجارية

شركة هوازن الجزيرة للمقاولات

شركة هورايزن للمساحة العربية المحدودة

شركه العرفج للتجاره والاستيراد

شركه الكفاءه العقاريه

شركه آجاد المتحدة للاستثمار شركة مساهمة مقفلة

شركه دلتا السعوديه لمشاريع الطاقه المحدوده

شركه كيماويات الراتنجات الصناعية شركة مساهمة مقفلة

فرع شركة أبناء عبدالوهاب منصور المعلم

فرع شركة كولين إنسات توريزم صناي في تيكارت اي اس

مصنع اساس للصناعة

مصنع الاسد للحديد

مصنع الفايبرجلاس الوطني

مصنع جروب فايف السعودية للأنابيب

معرض البركه الجديد للسيارات

معرض واحه الاقصى للسيارات

مؤسسة احمد حسن سعد ال نصار للنقليات

مؤسسة احمد يحى ناصر اليامى للمقاولات

مؤسسة الصادره لمواد البناء

مؤسسة النور المتحدة للنقليات

مؤسسة حامد سعود العتيبي للمقاولات

مؤسسة خزامى الخليج للتجارة

مؤسسة سحيم احمد محمد ال فاضل الغامدي التجارية

مؤسسة كنوز للمقاولات

مؤسسة وادي فاطمة لتجارة الأغذية

شركة برجيل للرعاية الصحية

شركة الاختيار العربي للرعاية الممتدة وإعادة التأهيل المحدودة

شركة المؤسسة الوطنية للتسويق المحدودة

شركة ان اس سي سي انترناشونال السعودية للمقاولات

شركة علي العبدالله التميمي للتجارة والمقاولات

شركة عصام قباني وشركاه لمواد الإنشاء والتعمير المحدودة

بيكر هيوز العربية السعوديةبيكر هيوز العربية السعودية

شركة وادي جدة

شركة محمد عبدالله شربتلي

شركة بن زقر يونيليفر للتوزيع المحدودة

شركة ماكس ستريتشر السعودية العربية للمقاولات

شركة تجوري

شركة حمود منصور الكثيري المحدودة

شركة المنسوجات والملابس الجاهزة المحدودة

شركة مصاعد أوتيس العربية السعودية المحدودة

ادفيرس العربية السعودية

شركة إتحاد سلام المتنقلة للإتصالات

شركة كولين انسات توريزم صناي في تيكارت اي اس

شركة مقر بيليف الاقليمي

شركة ركاز العقارية

شركة صالح وعبدالعزيز اباحسين

شركه غداف الطبية للصيدليات

شركة دار الاجيال القابضة - مساهمة مقفلة

شركة الحلول المتسارعة للاتصالات وتقنية المعلومات

شركة مابي السعودية

شركة ادم الطبية

شركة بلسم للرعاية الطبية

شركة دله للتنمية العقارية والسياحية

شركة مجموعة ناظر المحدودة

شركة مجموعة موسى بن عبدالعزيز الموسى وأولاده العقارية القابضة

شركة المقاولات الوطنية المحدودة

مؤسسة مؤسسات سقالة التجارية

شركة ليجراند العربية السعودية

السعداء العربية للمقاولات

شركة تفاصيل البناء العقارية

شركة إن إم دي سي إنيرجي السعودية المحدودة

شركة محمد العلي السويلم للتجارة والمقاولات

شركة حلول البناء المتطورة للمشاريع

شركة دي ام دجي ايفنتس ال ال سي

شركة إنماء الروابي

شركة السرعة الالكترونية التجارية

شركة سوار التقنية المحدودة

شركة أنماط التقنية للتجارة

شركة الفوارس للاتصالات وتقنية المعلومات

شركة عبد اللطيف جميل للمعدات المحدودة

شركة قروك المحدودة

شركة العدادات السعودية

شركة الموارد القابضة

شركة عالم المصادر للمقاولات العامة

شركة آفاق الأعمال الخليجية للمقاولات العامة المحدودة

شركة التميمي للتجارة والصيانة

شركة الكحيمي للصناعات المعدنية المحدودة

شركة التسهيلات للتسويق

الشركة الألمانية السعودية للصناعة

شركة صرح العقارية القابضة

فرع شركة هونسان فارما

شركة بي سي دي العربية السعودية

شركة الحجارة المميزة المحدودة

شركة عنان إسكان المتطورة المحدودة

شركة اديداس العربية التجارية

شركة مصنع منير عبدالله المنيف للأنابيب البلاستيكية ومستلزماتها

شركة أسترا الزراعية

الشركة العربية للسيارات

الشركة العربية لتجهيزات المكاتب

الشركة العربية للوازم الطبية

شركة الإتصالات والإلكترونيات العربية

شركة المقاولات العامة

شركة التجارة العمومية

ابتكارات التميز المحدودة

شركة جسور الامداد للموارد البشرية مساهمة مقفلة

الشركة الوطنية للتسويق المحدودة (العليان)

شركة العليان للطاقة المحدودة

شركة المشروعات والتنمية

شركة حلول المساعي للتشغيل والصيانة

شركة مقر بنسنت ماسونز الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإقليمي

شركة الراجحي للخدمات التجارية المساندة

يو-اس-رينل كير

شركة امريكان اكسبريس السعودية

شركة لينكسون العربية السعودية المحدودة

مجموعة القريان للتجارة والصناعة والمقاولات

شركة دلة التجارية

ميتسو المحدودة

ميرسك العربية للخدمات اللوجستية

شركة تموين الشرق للتجارة

شركة همة كابيتال للاستثمار

شركة فلنت كونسلتنغ السعودية المحدودة

شركة مصنع الصمامات الصناعية

شركة عناية الوسيط

شركة الصريف القابضة

شركة تأميني لوساطة التأمين الالكتروني

Medtronic Saudi Arabia

شركة ريدكو العالمية للمقاولات

شركة تايدواتر الرشيد المحدودة

الشركة السعودية للتمويل

شركة الصالحات القابضة

فرع شركة محمد العلي السويلم للتجارة والمقاولات

شركة جيل الإدارة الحديثة للتجارة

شركة الرواف للمقاولات

شركة عبدالصمد القرشي القابضة

شركة سليمان عبدالعزيز الراجحي الدولية

معهد الطاقة

شركة طارق الجعفري للمقاولات

شركة نت ويرك انترناشيونال العربية

شركة صدارة للكيميائيات

الشركة السعودية للتطوير العمراني

شركة ليدوس العربية المحدودة

شركة التصوير الجزيئي

المعهد الوطني للتدريب الصناعي

شركة الصبح الطبية

مصنع الباز المتحدة للصناعة

شركة الوسيلة لتأجير السيارات المحدودة

شركة اليمامة الطبية

شركة مصنع الأنسجة المتطورة

هايدريل بريشر كونترلونج العربية المحدودة

شركة اكس سي ام جي للتجارة

شركة افران الحطب

شركة مجمع العيادات الاستشارية المحدودة

شركة خدمات المشاريع الطبية

شركة جال الدولية المحدودة

الشركة السعودية للمواد الكهربائية المحدودة

فرع شركة سانوفي العربية للتجارة

روش برودكتس العربية السعودية المحدودة

فرع شركة شاندونغ تايجون اليكتريك باور

فرع شركة هيوسنغ هيفي اندسترز كوربوريشن

شركة أديس السعودية المحدودة

شركة ارامكو السعودية توتال للتكرير

فرع شركة شاينا جيو انجنيرنج

شركة ينبع ارامكو سينوبك للتكرير ياسرف

تشاينا بتروليم انجنيرينج أند

شركة ويسترنجيكو السعودية

شركة بي جي بي العربية المحدودة

بنك الصين

شركة سامسونج إي اند ايه العربية المحدودة

شركة تكنيمونت العربية المحدودة

شركة البحر الابيض المتوسط للملاحة

شركة ميتسوبيشي باور العربية السعودية

شركة بارويد العربية السعودية المحدودة

شركه محمد عبدالمحسن العبدالكريم وشركاه للتجارة

ليشينز المملكة العربية السعودية SILZ ذ.م.م

جايل الروبوتات العربية SILZ ذ.م.م

لينوفو (KSA (للابتكار والتكنولوجيا SILZ ذ.م.م

أيهيرب العربية SILZ ذ.م.م

سيلفر باندز المملكة العربية السعودية SILZ ذ.م.م

يونيبارت لوجيستيكس SILZ ذ.م.م

سافاير SILZ ذ.م.م

البحري للخدمات اللوجستية SILZ ذ.م.م

دانفوس العربية SILZ ذ.م.م

شركة ريادة واعمال لتقنية المعلومات

شركة بوبولوس للهندسة المعمارية

شركة تسویق وتوزیع المواد الكیمیائیة المحدودة

شركة ركن الكسائي الطبي

شركة ميس العربية للاستشارات الهندسية

شركة يونيك المحدودة

شركة أجدان للتطوير العقاري

مصنع شركة بيكر هيوز بريشر كنترول الشرق االوسط المحدوده

شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات

شركة الغذاء النقي

شركة حلول الأنابيب المتطورة للصناعة

شركة مشاري الشثري للاستشارات الهندسية

شركة أسواق الحجاز التجارية

شركة روابي للمقاولات

شركة أيه إي إس العربية المحدودة

شركة المشروعات للخدمات البحرية

شركة وتد الرقمية لتقنية المعلومات

شركة سطر الثقة لتقنية المعلومات

شركة حوسبة التقنية لتقنية المعلومات شركة شخص واحد

شركة أنوال الخزامى لتقنية المعلومات

شركة أدري المتقدمة للترجمة شركة شخص واحد

شركة الصوت الإبداعي للذكاء الاصطناعي

شركة البصيرة الآمنة للأمن السيبراني شركة ذات مسؤولية محدودة

شركة البت الواحد لتقنية المعلومات

شركة عقاراتك

شركة اسمنت المتحدة الصناعية

شركة دور العقارية للعقارات المحدودة

شركة تشجيانج إهوو لإدارة الأصول العربية

شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة

شركة علي زيد القريشي وإخوانه

شركة دوسمان عجلان واخوانه المحدودة

شركة روسا انترناشونال للتجارة

شركة أسواق بن داود التجارية

خدمات الإنتاج الصناعية

شركة امتياز العربية

شركة إمداد مشاريع الطاقة المحدودة

شركة انساس السعودية للخدمات الهندسية

شركة تخفيض العلامات التجارية

شركة نجيب أوتو للسيارات

شركة أنظمة الأعمال المتحدة

شركة كودو للتغذية والإعاشة

شركة البابطين للمقاولات

شركة دلتا

شركة ديتكون السعودية ديتاساد المحدودة

شركة النجيمة التجارية المحدودة

الشركة العربية لتجارة المواد السائبة المحدودة

شركة دواجن الوطنية

شركة مصنع شركة هنكل لاعربية لمنتجات العناية المنزلية والشخصية

شركة الطيف الدوائية

الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني ضمانات

شركة مجمع واحة الأعمال

شركة مستشفى الزهراء العام

شركة الشرق للإنشاءات ويفرز

شركة المركز الآلي السعودي

شركة الخريف التجارية

شركة صناعات الخريف

شركة هلا العربية المحدودة

شركة اليسرة للأغذية

شركة امكان القابضة

الشركة السعوديه لتوكيلات زيروكس شركة شخص واحد

شركة التوصيل الاسهل المحدودة

دار نيوم القابضة

شركة مقر ابستراكت الإقليمي

شركة مراكز العبير الطبية المحدودة

شركة العبير العالمية الطبية المحدودة

شركة مستشفى الدكتور سليمان فقيه الطبية

شركة تلال العقارية

شركة مركز المتوسط للمشاريع

شركة كابلات جدة المحدودة

شركة مشاريع

شركة مشفى العبير الطبية المحدودة

شركة نهاز للاستثمار

شركة نسما للبنية التحتية والتقنية

شركة عبد الله هاشم المحدوده

شركة البنى الرقمية للاستثمار

شركة مشروع المناخة الحضري للتنمية

شركة مصنع حسين عمر العطاس للمنتجات المعدنية

شركة امداد الموارد البشرية للاستقدام

شركة عبد اللطيف جميل

شركة استر العربية التجارية

شركة تنامي العربية

شركة رام العالمية للاستثمار

شركة أي إل إف مھندسون استشاريون للاستشارات الھندسیة

الشركة العربية لتكييف الهواء المحدودة

شركة المصنع السعودي للسقالات المعدنية شركة شخص واحد

شركة الرياض الوطنية للاستقدام

شركة بنى المملكة القابضة

شركة اركاز الشرق لمواد البناء

شركة عبدالله بن سعد الراشد وأولاده

مستشفى تخصصي نجران الطبي

شركة دار الرياض للاستشارات الهندسية

شركة الخليج الموحد للمواد الغذائية

مصنع شركة استثمار الطاقة للصناعة للمنتجات المعدنية

شركة استثمار الطاقة للصناعة المحدودة

شركة دفعة للتمويل

مصنع بيرين للمياة والمرطبات

شركة مجموعة البواردي القابضة

شركة مصنع المرطبات المعلبة

شركة بعد للإتصالات السلكية واللاسلكية

شركة شدات الخرسانة المتقدمة المحدودة

شركة قدرة للإتصالات وتقنية المعلومات

شركة اير برودكتس القدرة للطاقة

شركة مصنع السهم لصناعة وتعبئة العصائر المحدودة

مصنع السهم للمرطبات

شركة التعهدات والمشاريع الإنشائية المحدودة

شركة المميزة لأعمال البترول والغاز

شركة محمود احمد شعبان وشريكه للمقاولات

الشركة الوطنية للتسويق

شركة إخوان السعودية التجارية

شركة رصف للاستثمار

شركة فريمكس السعودية للتطوير العقاري المحدودة

شركة مصنع روعة الاصبغة للصناعة

شركة دار بيات للتطوير والاستثمار العقاري

سياه الخليج سبيشال ستيل للصناعة

شركة موارد المستقبل للموارد البشرية

شركة معارف للتشغيل والصيانة

شركة خدمات المعامل الاسترالية العربية المحدودة

شركة مركز ادوات وحلول للتدريب

ادوات وحلول لخدمات الأعمال

شركة ادوات وحلول للتقنيات

شركة أدوات وحلول

شركة أوبر السعودية المحدودة

شركه مارید ایف اوفشور بروجكتس المحدوده

شركة الغزالة للطاقة

شركة بيان للمعلومات الائتمانية

الشركة المتقدمة للتخزين

شركة هلا السعودية للسيارات

شركة حرف السعودية

شركة مدل بيست المحدودة

شركة مستشفى أبها الخاص العالمي

شركة ساعد العالمية للإستقدام شركة مساهمة مغلقة

شركة ديون فلوتس