علمت «عكاظ» أن مركز الإقامة المميزة اعتمد أسماء 3484 منشأة خاصة يصنف الموظفين العاملين فيها بعقد عمل من المؤهلين للحصول على منتج إقامة مميزة لكفاءة استثنائية، إذا انطبقت عليهم شروط الإقامة الاستثنائية، ومن بين تلك الجهات مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر.
ويستهدف منتج «الكفاءات الاستثنائية» الكفاءات في مجالات: «العلمية، الإدارية، والبحثية»، ممن لديهم قدرات وخبرات متميزة يمكنها الإسهام في تعزيز القدرات المحلية، وتبادل الخبرات.
المزايا العامة
ويمنح حاملو الإقامة المميزة الاستثنائية على مزايا عامة تشمل: «الإقامة في السعودية مع الأسرة، والتي تشمل الوالدين والأزواج والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، الانتقال من منشأة إلى أخرى بحرية، الإعفاء من المقابل المالي المقرر على الوافدين والمرافقين، خروج حامل الإقامة المميزة وأفراد أسرته من السعودية والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة، إصدار تأشيرات زيارة للأقارب، استخدام المسارات المُخصصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون في المنافذ، العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها للزوج والزوجة والأبناء، مزاولة الأعمال التجارية وفقًا لنظام الاستثمار، تملُّك العقارات والانتفاع بها».
المزايا الخاصة
أما المزايا الخاصة فتشمل: «الحصول على الإقامة المميزة الدائمة عند استيفاء الشروط، إعفاء حامل الإقامة المميزة الأساس من برنامج نطاقات».
وتشمل معايير الأهلية «مسار الباحثين والكفاءات الصحية والعلمية، والكفاءات الصحية والعلمية»، ويشترط لحصول الباحثين عليها «عقد عمل في الجهات المحددة بتخصص ذي أولوية، أن لا يقل إجمالي الأجر الشهري عن 14 ألف ريال، أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى، خبرة عمل تزيد على 3 سنوات في مجال ذي صلة، اجتياز الحد الأدنى لنظام النقاط، خطاب توصية من جهة العمل، تقديم 3 أبحاث في مجال ذي صلة».
أما مسار «الكفاءات الصحية والعلمية» فيشترط فيها «عقد عمل في الجهات المحددة بتخصص ذي أولوية، أن لا يقل إجمالي الأجر الشهري عن 35 ألف ريال، أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى، خبرة عمل تزيد على 3 سنوات في مجال ذي صلة، اجتياز الحد الأدنى لنظام النقاط، خطاب توصية من جهة العمل».
وهذه قائمة المنشآت التي يعد موظفوها مؤهلون للحصول على الإقامة المميزة:
Danaher
Taager
Tim Hortons
فرع شركة ترند مايكرو ليمتد
Zimmer Biomet
Optomalpv
Napta Health
GraphEnergyTech
EAS
Eventful
Qvalon
500 Startups
اكسس بريدج فينتريس
Algebra Ventures
ارامكو فينتشرز
Arzan VC
يكو كابيتال انفسمنت ماناجيمنت
COTU Ventures
Derayah
Emkan Capital
شركة همة الريادة المحدودة شركة شخص واحد
Endure Capital
EQ2 Ventures
شركة اي دبليو تي بي العربية للاستشارات
شركة فيث كابيتال القابضة
Flat6Labs
Global Ventures
شركة قرافين فنتشرز السعودية لخدمات الاعمال
Hala Ventures
شركة تأثير المالية
Jada (Fund of Funds)
جوا المالية
KAUST Innovation Fund
خوارزمي القابضة
Merak Capital
ميدل ايست فينتشر بارتنرز ليمتد.
شركة إم إس أي تشاينا فند السعودية الإدارية
شركة نما فنتشرز المالية
Nuwa Capital
ساليكا است ماناجمنت ليمتيد
OTF Jasoor Ventures
صندوق اوتلايرز فنتشر كابيتال
Partners for Growth (PFG) «venture debt»
Propeller
Prosperity7
رائد فنتشرز
Riyad Taqnia Fund (RTF)
شركة رؤى النمو الأولى لتقنية المعلومات شركة شخص واحد
شركة سدو المالية
شركة سنابل فينتشر ستوديو لحلول الاعمال شخص واحد
Saudi Aramco Entrepreneurship
Saudi Venture Capital Company (SVC)
شركة سدرة للإستثمار (سيدرا فينتشرز)
Shorooq Partners
Silicon Badia
الوادي الرقمي لخدمات الاعمال
صندوق سكنى فنشرز 1 إل بي/ سكنى كابيتال
شركة الاستثمارات التقنية
VentureSouq
فيجن فنتشرز
واعد فنتشرز
Wamda Capital
Plug & Play
Techstars
YCombinator
مؤسسة عقول واموال الوقفية
Women Spark
فلك للأعمال والاستثمار
Investors Mine
Riyadh Angel investors (RAI)
شركة أديم المالية
مجموعة النفيعي للاستثمار
شركة الراجحي المالية
شركة الوساطة المالية
شركة الأول كابيتال
شركة البلاد للاستثمار
مجموعة الدخيل المالية
شركة الإنماء للاستثمار
شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)
شركة الجزيرة للأسواق المالية
شركة الخبير المالية
شركة الخير كابيتال السعودية
شركة أموال المالية
Arab National Investment Company
شركة أرباح المالية
Audi Capital Company
شركة بيت المال الخليجي
شركة بلوم للاستثمار السعودية
شركة بي إن بي باريبا السعودية للاستثمار
شركة كريديت سويس العربية السعودية
شركة دراية المالية
دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية
شركة المجموعة المالية-هيرميس السعودية
شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية
شركة يقين المالية (يقين كابيتال)
شركة جي أي بي كابيتال
شركة كامكو للاستثمار
شركة جولدمان ساكس العربية السعودية
شركة المستثمرون الخليجيون لإدارة الأصول
شركة معرفة المالية
شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
شركة انفستكورب السعودية للإستثمارات المالية
شركة إثمار السعودية للاستشارات المالية
شركة إتقان كابيتال
شركة جدوى للاستثمار
شركة جي بي مورقان العربية السعودية
شركة كي كي آر السعودية
شركة قيمة المالية
شركة لازارد العربية السعودية
شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية
شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي
Mefic Capital
شركة ميزوهو العربية السعودية
شركة مورغان ستانلي السعودية
شركة سيكو المالية
شركة الأهلي المالية
شركة أصول وبخيت الاستثمارية
شركة الرياض المالية
شركة السعودي الفرنسي كابيتال
الأول للاستثمار
شركة بيت التمويل السعودي الكويتي
شركة ناتيكسيس العربية السعودية للإستثمار
Saudi Venture Capital Investment Company
الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية
شركة شعاع كابيتال العربية السعودية
شركة سدرة المالية
شركة سوسيتيه جنرال العربية السعودية
ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية
Swicorp Company
شركة الفريق الاول
شركة جرينستون العربية السعودية
UBS Saudi Arabia Company
شركة أريب المالية
شركة نورذن ترست العربية السعودية
شركة الملز المالية
شركة مشاركة المالية
شركة ملكية للاستثمار
BMG Financial Group
شركة النمو المالية للاستشارات المالية
شركة أشمور للاستثمار السعودية
شركة ثروات للاوراق المالية
شركة إحاطة المالية
شركة سيتي جروب العربية السعودي
شركة مكتب العائلة العالمية للاستثمار
شركة ألفا المالية
شركة وثيق المالية
شركة الوطني لإدارة الثروات
FAB Capital
شركة أرتال المالية
شركة أف آي إم بارتنرز كي أس أيه
شركة بيت النمو المالية
شركة بلاك روك العربية السعودية
Merak Capital Company
Impact Capital Company
NEO Merchants Capital
SMBC Advisory Services Saudi Arabia
شركة اسناد المالية
شركة جي إف إتش السعودية المالية
شركة ركاز الوطنية المالية
شركة ستايت ستريت العربية السعودية للحلول المالية
شركة تتمة المالية
Miyar capital
شركة بي إن واي ميلون السعودية المالية
رزين المالية
شركة تنمية المالية
شركة آرش المالية
شركة أسياف للأستثمار
Joa Capital company
شركة الإرتقاء المالية
شركة سبعين للاستثمار
تمرة المالية
شركة نطاق المالية
شركة سدره الماليه
Sadu Capital Company
شركة نارم المالية
Raz Amwal Investment
شركة فرصة المالية
شركة رصانة المالية
شركة اركابيتا المالية
شركة كريدي اجريكول سي آي بي العربية المالية
Portfolios Investment Company
شركة سديد المالية
شركة آفاق المالية
شركة جسر الشرق المالية
شركة هيكلة الإدارية
شركة مشورة المالية
شركة جدارة للاستثمار
شركة الخزانة المالية
شركة إم إم سي المالية
شركة دوم كابيتال المالية
شركة رواسي المتقدمة للاستثمار
شركة موليس اند كومباني السعودية المحدودة
شركة عوائد للأصول المالية
Financial Innovators Company
شركة بي ال ام إي المالية
شركة إجادة المالية
شركة ثروات طويق المالية
شركة الخليج الدولية للإستثمار
Standard and Poor’s Credit Market Services Europe Limited
SIMAH Rating Agency
Fitch Australia PTY Ltd
Moody's Investors Services Middle East Limited
شركة التحليلات المالية
Saudi Exchange Company
Muqassa Company
Edaa Company
شركة اسواق عبد الله العثيم
شركة الحفر العربية
شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات
شركة الحمادي القابضة
شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
مصرف الراجحي
شركة المراعي
البنك العربي الوطني
BAHRI
MARAFIQ
مجموعة سيرا القابضة
SOLUTIONS
SIPCHEM
شركة الدواء للخدمات الطبية
شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس
YANSAB
ZAIN KSA
FUTURE CARE
شركة المراكز العربية
Arabian Internet and Communications Services Co. Ltd.
بنك البلاد
بنك الجزيرة
البنك السعودي الفرنسي
شركة بن داود القابضة
شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
شركة دله للخدمات الصحية
Dar Al Arkan Real Estate Development Company
مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
Etihad Etisalat Company
Jabal Omar Development Company
Jahez International Company
شركة جرير للتسويق
شركة مكة للإنشاء والتعمير
Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia
شركة النهدي الطبية
Mouwasat Medical Services Company
National Industrialization Company
شركة مجموعة كابلات الرياض
National Petrochemical Company
شركة مصنع جمجوم للأدوية
Rabigh Refining and Petrochemical Company
شركة سابك للمغذيات الزراعية
Sahara International Petrochemical Company
الشركة السعودية للصناعات الأساسية
Saudi Airlines Catering Company
Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden)
شركة الأسمنت السعودية
Saudi Kayan Petrochemical Company
Saudi Research and Media Group
الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية
The Company for Cooperative Insurance
البنك السعودي للإستثمار
The Saudi National Bank
البنك السعودي الأول
United Electronics Company
Yanbu National Petrochemical Company
جامعة فهد بن سلطان
كليات الغد الدولية
كليات الريان الأهلية للطب البشري
كليات الريان الأهلية للعلوم الصحية والتمريض
كليات الغد الدولية في المدينة
جامعة عفت
جامعة الأعمال والتكنولوجيا
جامعة دار الحكمة
كلية جدة العالمية
كلية فقيه للعلوم الطبية
كلية البترجي الطبية للعلوم والتكنولوجيا
كلية الريادة للعلوم الصحية
كليات الغد الدولية في جدة
كلية الرؤية الطبية بجدة
كلية الأمير سلطان للإدارة بجدة
جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدلانية
الجامعة العربية المفتوحة
كلية الباحة الأهلية للعلوم
كلية البترجي الطبية للعلوم والتكنولوجيا بخميس مشيط
كليات الغد الدولية في ابها
كلية ابن رشد
كليات الغد الدولية في نجران
كلية التمريض في جامعة الحدود الشمالية عرعر
جامعة المستقبل بالقصيم
جامعة سليمان الراجحي بالقصيم
كليات بريدة الأهلية للعلوم والآداب
كليات بريدة الأهلية لطب الأسنان والصيدلة
كليات بريدة الأهلية للعلوم التطبيقية
كليات بريدة الأهلية للهندسة وتقنية المعلومات
كلية عنيزة للدراسات الإنسانية والإدارية
كلية عنيزة للهندسة وتقنية المعلومات
كليات الغد الدولية في القصيم
جامعة الفيصل بالرياض
جامعة الأمير سلطان بالرياض
جامعة اليمامة بالرياض
جامعة دار العلوم بالرياض
جامعة رياض العلم بالرياض
جامعة المعرفة بالرياض
كليات الشرق العربي للدراسات العليا
كليات الشرق العربي للعلوم التطبيقية
كليات العناية الطبية
كلية العناية لنظم المعلومات الصحية
كلية العناية الطبية للتمريض
كلية الغد الدولية بالرياض
كليات الرؤية للطب البشري
كليات الرؤية لطب الأسنان والتمريض
كلية الأصالة للأعمال
كلية الأصالة للقانون
كلية الأصالة للهندسة
كلية الأصالة للعمارة والتصميم
كليات الخليج الأهلية
كليات الغد الدولية بالدمام
كلية سعد للتمريض والعلوم الصحية
كلية الموسى للعلوم الصحية
كلية محمد المانع للعلوم الطبية
كلية الفيحاء الأهلية
كلية الأمير محمد بن سلمان
شركة أكوا باور
شركة أديس القابضة
شركة تأجير الطائرات
شركة بواني القابضة
شركة تراث المدينة
Al Wadi Development Company
شركة تطوير البلد
مصرف الإنماء
شركة المباني مقاولون عامون
شركة العلا للتطوير
الشركة العربية للألياف الصناعية
شركة أرسيلور ميتال تيوبيلر برودكتس الجبيل
شركة عسير للاستثمار
شركة خدمات الطيران
شركة بدائل
شركة بداية لتمويل المنازل
شركة مجموعة بوتيك
شركة سير الوطنية للسيارات
شركة مركز الحوكمة
بنك دال 360
شركة الدرعية
شركة دور للضيافة
شركة أسمنت المنطقة الشرقية
شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية
شركة علم
شركة السيف مهندسون مقاولون المحدودة
إعمار المدينة الإقتصادية
شركة صندوق الصناديق
بنك الخليج الدولي
شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية
شركة تطوير منتجات الحلال
شركة التصنيع وخدمات الطاقة
Internet of Things Technologies Company
شركة جسارة لإدارة المشاريع
شركة وسط جدة للتطوير
شركة كياني
شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي
الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل
الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار
الشركة الوطنية للخدمات الأمنية
الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية
شركة المياه الوطنية
شركة نيوم
شركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة
شركة تطوير المربع الجديد
شركة نون للاستثمارات
شركة تطوير منتزه النفط
شركة الاستثمارات الدوائية
Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu
Qassim Cement Company
شركة القدية للاستثمار
شركة البحر الأحمر للسفن السياحية
شركة البحر الأحمر الدولية
شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية
Riyad Bank
شركة مجموعة روشن
شركة رؤى الحرم المكي
شركة رؤى المدينة القابضة
الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني
الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية
الشركة العربية السعودية للاستثمار
الشركة السعودية للصناعات العسكرية
شركة الخزف السعودية
الشركة السعودية للقهوة
الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات
الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي
شركة تبريد المناطق السعودية
شركة داون تاون السعودية
الشركة السعودية المصرية للاستثمار
Saudi Electricity Company
Saudi Electronic Gaming Holding Company
شركة مشاريع الترفيه السعودية
الشركة السعودية العالمية للموانئ
الشركة السعودية لتقنية المعلومات
الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير
الشركة السعودية العراقية للاستثمار
الشركة السعودية الأردنية للاستثمار
Saudi National Bank
الشركة السعودية العمانية للاستثمار
Saudi Public Transport Company
الشركة السعودية للخطوط الحديدية
الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري
الشركة السعودية السودانية للاستثمار
مجموعة تداول السعودية القابضة
الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني
Saudi Telecom Company
الشركة السعودية للاستثمار السياحي
شركة سواني
شركة صلة
شركة السودة للتطوير
Southern Province Cement Company
شركة الاستثمار الرياضي
Tadawul Real Estate Company
شركة تحكم الاستثمارية
Taiba Investments Company
شركة الطائرات المروحية والنفاثة
الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة
The National Shipping Company of Saudi Arabia
الشركة السعودية لإدارة المرافق
شركة ام القرى للتنمية والاعمار
شركة المياه والكهرباء القابضة
Yanbu Cement Company
شركة نادي الأهلي
شركة نادي الهلال
شركة نادي الاتحاد
شركة نادي النصر
شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي
شركة منارة المعادن للاستثمار
Kingdom Holding Company
Saudi Real Estate Company
شركة أسواق التميمي
فودكس
شركة نخلة لتقنية نظم المعلومات
نعناع
Zid
كلاسيرا
فلاورد
منافع
يونيفونك
المطار
مرسول
نون أكادمي
تركر
لين
هايبر باي
رواء
شركة قوافل للتسويق الإلكتروني
مسمار
اوتو جلوبال العربية لتقنية المعلومات
كوانت
سلاسة
شقردي
تلقاني
Penny
قاذران
سلة
شركة ليندو السعودية للتمويل
شركة برق الخدمات السريعة لتقنية المعلومات
القورو
مزن
كلين
لوسيديا
لوازم
راس مال
شركة طويق المالية الدولية
شركة مقر ألفا الإقليمي
iMile MENA Logistics
مقر ار او المتحدة الإقليمي
Medtronic Arabia
مقر هواوي تكنولجيز العربية الإقليمي
مكتب يوكوجاوا الشرق الأوسط وافريقيا
مقر خطيب وعلمي الإقليمي
شركة مقر كارير كوربورايشن الإقليمي
شركة تي يو في راينلاند
شركة مقر ألكون الإقليمي
مقر نورذن ترست الشرق الأوسط
شركة مقر بيلد اب الإقليمي
PPC Opterna Arabia
DH Regional Headquarters
شركة مقر كانون ميديكال سيستمز كوربوريشن
Chedid Europe
Karl Storz Arabia Regional Headquarter
شركة مقر بيرفكت بيوريتي الإقليمي
شركة مقر ارنست ويونغ الشرق الأوسط
شركة مقر صناعة أنابيب المستقبل الإقليمي
شركة مقر أمجن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
مقر تاليس العربية الاقليمي
NOVATEL GROUP
nuctech company limited
مقر اير ليكيد الخليج الإقليمي
مقر افوريس ميدل ايس الاقليمي افوريس ميدل ايست
مقر فروست وسوليفان انك الإقليمي
شركة مقر ماينهاردت الإقليمي
مقر تاجر الإقليمي
مقر فلينت إنترناشيونال الإقليمي
شركة اس أي بي الشرق الأوسط وأفريقيا
مقر لينكسون الإقليمي
مقر دار الدواء الإقليمي
مقر كيركلاند أند إليس الإقليمي
مقر بوسطن كونسلتينج جروب إنترناشونال إنك الإقليمى
مقر إس جي إس الاقليمي
شركة مقر شنايدر اليكتريك الإقليمي
شركة كوك الاقليمي
شركة مقر ديكسكوم للشرق الأوسط وشمال
شركة مقر ان او في الإقليمي
مقر دي دبليو اف العربية الإقليمي
مقر كوكلير العربية الاقليمي
شركة مقر أتكنزرياليس الإقليمي
مقر اجفا هيلث كير الإقليمي
مقر تشاينا جيو انجينيرينج الإقليمي
Hydro Extruded Solutions AS
شركة مقر سيسمكس الطبية الإقليمي
PepsiCo RHQ
شركة باكستر الإقليمي شخص واحد
مقر أكسنتشر للشرق الأوسط وشمال افريقيا
شركة مقر إيه بي بي الإقليمي
RACS Quality Certificates RHQ
شركة مقر روش الإقليمي
AG Cafe International Management LTD
شركة نوفو بيجنوني انتيرناشيونال اس ار ال
شركة مقر دايكن العربية الإقليمي
شركة بوهرينجر إنجلهايم السعودية للتجارة
مقر إف سي سي كونستركسيون الإقليمي
شركة مقر دي ان في الشرق الأوسط وشمال
شركة مقر وايت آند كيس الشرق الأوسط وشمال
شركة مقر إل جي الكترونكس الشرق الأوسط
مقر انترهيلث كندا الإقليمي
مقر زيمر بايومت الإقليمي
مقر بوسطن ساينتفك الإقليمي
wilo SE
هيوليت باكارد إنتربرايز ار اتش كيو
شركة باي موب المحدودة
مقر ماسيمو انترناشيونال اس ايه ار ال
مقر سيمنس هيلثينييرز الإقليمي
مقر اتش بي الشرق الأوسط وشمال افريقيا
مقر كوني الإقليمي
شركة مقر سيركو الشرق الأوسط وشمال
شركة مقر اسبن تيكنولوجي الإقليمي
شركة مقر نوتانيكس الشرق الأوسط وشمال افريقيا
مقر بي جي أي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
Oravel Regional Headquarter
BAT Middle East RHQ
شركة مقر هوتباك الإقليمي
مقر ارثر دي ليتل الإقليمي
Odyssey Consultants LTD
Xrail Group Limited Regional Headquarters
شركة مقر ابلايد ميدكال الشرق الأوسط
شركة مقر ايكيوفيا الإقليمي
مقر كي بي ام جي الإقليمي
Wellbore Integrity Solutions LLC
شركة بيرو فيريتاس الشرق الأوسط الأقليمي
Trella Regional headquarter
مقر اير برودكتس الشرق الاوسط الاقليمي
مقر سيتا آر إتش كيو الإقليمي
مقر جي أي هيلث كير الإقليمي شخص واحد
مقر افيشيو انترناشونال الإقليمي
مقر داتا فلو الإقلمي
مقر جلياد ساينسز الإقليمي
مقر جونز لانغ لاسال الشرق الأوسط وشمال
شركة مقر رولاند برجر الإقليمي
شركة مقر مجموعة أمانة الإقليمي
شركة مقر بي دي الإقليمي
شركة مقر ايون الشرق الاوسط وشمال
مقر هيكت نيفادا الإقليمي
PricewaterhouseCoopers Limited Partnership
شركة شلمبرجير تكنيكال سيرفيسيز إنك
مقر فيليبس الإقليمي
SALFO and Associates SA
شركة ميريت العربية ذات مسؤولية محدودة
مقر ويبرو الإقليمي
DOOSAN ENERBILITY
مكتب هاليبورتون الإقليمي
Sanofi Foreign Participations BV
مقر سي سي أس الإقليمي
مقر إي تي كيرني الإقليمي
Sutherland Global Services Saudi Arabia RHQ
Knight Frank Regional Head Quarter
مقر كاف الإقليمي
مقر دبليو اس بي الإقليمي
مقر داهوا تيكنولوجي الإقليمي
مقر ايجس الاقليمي
شركة مقر بكتل الاقليمي
مقر ستادا الإقليمي
مقر جي دبليو الاقليمي
مقر ماكسيموس الإقليمي
مقر ثريف دينامك الإقليمي
مقر إيروجين الإقليمي
مقر أرامكس الإقليمي
شركة مقر ويليس انترناشونال الإقليمي
Marsh McLennan Arabia Regional HQ
مقر ويذرفورد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
شركة المقر الاقليمي لادوية الحكمة لمقرات
Honeywell International Inc
مقر جي اي فيرنوفا أنترناشيونال ذ م م
شركة مقر اطلس كوبكو ايه بي الإقليمي
مقر ألما هيلث الإقليمي
مقر هيل انترناشونال الإقليمي
شركة شمال الصين للصناعات الحربية
شركة مقر أيدوم الإقليمي
مقر كونسولوم الإقليمي
مقر ايكوم الإقليمي
المقر الإقليمي لشركة تشاينا سيفيل
ركة مقر ميس الإقليمي
مقر سيمنس الإقليمي
شركة مقر سيسكو الإقليمي
شركة مقر ترجمة الإقليمي
شركة مقر سي إتش تو إم هيل الإقليمي
شركة مقر بارسونز الإقليمي
شركة مقر سيمنس للطاقة الإقليمي
شركة مقر اي بي ام الشرق الأوسط وشمال
شركة مقر ماكينزي اند كومباني الإقليمي
مقر ايرون موينتين الإقليمي
مقر فريسينيوس ميديكال كير الإقليمي
شركة مقر قيمة مجموعة رأس المال الاقليمي
شركة مقر انجي الإقليمي
مقر سامسونج إي اند ايه الإقليمي
شركة مقر أيبلس الإقليمي
شركة مقر لوسي إلكتريك الشرق الأوسط وشمال افريقيا
شركة مقر نيهون كوهدين العربية الإقليمي
شركة مقر بيرسون العربية الاقليمي
شركة مقر بين آند كومباني الإقليمي
شركة مقر جيتنجي الإقليمي
مقر جليدز الشرق الاوسط الاقليمي
System air AB
مقر ديلويت الشرق الأوسط الإقليمي
مقر ديفوتيم الاقليمي
مقر الديرلي الاقليمي
مقر جونسون کنترولز العربية الاقليمي
مقر سامسونج سي أند تي كوربوريشن الإقليمي
قر اومنيكوم الإقليمي شركة شخص واحد
VF Services Saudi Ltd
مقر إيجو للأدوية الأقليمي
شركة مقر ألستوم ترانسبورت الشرق الأوسط
شركة ناشونال انيرجي سيرفيسس ريونايتد
مقر أبفي الإقليمي
مقر أوراسيا ريسورسز جروب الإقليمي
Vopak Middle East Branch Saudi Arabia
مقر أبوت الإقليمي
مقر جرينبراير الاقليمي
James Cubitt Middle East North Africa LTD
مقر أكسيونا اغوا اس ايه الإقليمي
شركة مقر تشاينا هاربور انجنيرنغ الشرق
شركة مقر دايمنشن داتا الإقليمي
Roedl and Partner
مقر ايلي ليلي الإقليمي
شركة مقر بروهابولد الشرق الأوسط الإقليمي
مقر إي أيه أي سيستمز الإقليمي
MAKEEN Energy AS
شركة مقر فايف هندرد الإقليمي
شركة مقر ألفا لافال الاقليمي
شركة مقر إيرباص الاقليمي
شركة مقر اي بي مولر ميرسك الاقليمي
شركة مقر ايديلمان الشرق الأوسط وشمال افريقيا
شركة مقر بايوجين الإقليمي
شركة مقر بلاديوم العالمية الإقليمي
Gartner Middle EASt
شركة مقر جي إس كي الإقليمي
شركة مقر سترايكر لخدمات التوريد الاقليمي
شركة مقر كورن فيري الشرق الأوسط
China Railway 18TH Bureau Group Co.
شركة أردارا للتطوير
الشركة السعودية البحرينية للاستثمار
الشركة الصناعية للإلكترونيات
Middle East Paper Company
بوسكو اي اند سي العربية السعودية
محطة بوابة البحر الأحمر
تكامل القابضة
لين لخدمات الاعمال
طيران السعودية
السعودية للشحن
طيران أديل
مجموعة الجفالي
مجموعة العليان القابضة
مجموعة محمد يوسف ناغي
مجموعة الزامل القابضة
شركة أصيلة للاستثمار
مجموعة الخريف
شركة الجميح القابضة
شركة عبدالقادر المهيدب واولاده
مجموعة عجلان واخوانه القابضة
شركة سدكو القابضة
مجموعة عبداللطيف جميل
Rashed A. AlRashed & Sons Group
Othaim Holding Company
مجموعة النهلة
شركة فواز عبدالعزيز الحكير وأولاده
مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة
شركة مجموعة بان القابضة
شركة فاس المتحدة الطبية
بن-داود القابضة
مجموعة شركات الزاهد
زينل
مجموعة العوجان الصناعية
شركة ماسك للاستثمار
شركة روابي القابضة
السيار القابضة
العبيكان للاستثمار
ACWA Power
مستشفى بقشان
العثمان القابضة
سمو العقارية
المانع قروب
شركة المجدوعي القابضة
مجموعة الفيصلية
نايف الراجحي للاستثمار
القحطاني القابضة
العيسائي القابضة
مجموعة الجماز
مجموعة تمر
شركة دله البركة القابضة
Channels
TAWAl
STC bank
شركة المصافي العربية السعودية
PETRO RABIGH
ADES
شركة تكوين المتطورة للصناعات
MEPCO
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية
MAADEN
شركة إتحاد مصانع الأسلاك
شركة اليمامة للصناعات الحديدية
الشركة السعودية لأنابيب الصلب
شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
شركة المصانع الكبرى للتعدين
شركة كيمائيات الميثانول
TASNEE
شركة الجبس الأهلية
شركة الصناعات الزجاجية الوطنية
شركة اللجين
شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف
الشركة العربية للأنابيب
شركة نماء للكيماويات
الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
شركة الزامل للإستثمار الصناعي
المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي
الشركة السعودية لصناعة الورق
ADVANCED
SAUDI KAYAN
الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية
شركة أسمنت حائل
شركة أسمنت نجران
CITY CEMENT
شركة أسمنت المنطقة الشمالية
UACC
شركة زهرة الواحة للتجارة
شركة الكثيري القابضة
شركة الأسمنت العربية
YSCC
QACCO
SPCC
YCC
EPCCO
شركة أسمنت تبوك
شركة أسمنت الجوف
شركة أسمنت الرياض
مجموعة أسترا الصناعية
شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
شركة بوان
شركة الصناعات الكهربائية
شركة الخزف السعودي
شركة الكابلات السعودية
شركة أميانتيت العربية السعودية
شركة البابطين للطاقة والإتصالات
شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة
شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية
الشركة السعودية للصادرات الصناعية
شركة العمران للصناعة والتجارة
شركة مهارة للموارد البشرية
شركة صدر للخدمات اللوجستية
ALMAWARID
الشركة السعودية للطباعة والتغليف
شركة كاتريون للتموين القابضة
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة
الشركة السعودية للخدمات الأرضية
SAPTCO
الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
شركة ذيب لتأجير السيارات
شركة لومي للتأجير
شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية
شركة نسيج العالمية التجارية
الشركة السعودية للتنمية الصناعية
شركة العبداللطيف للإستثمار الصناعي
شركة لازوردي للمجوهرات
شركة ثوب الأصيل
مجموعة فتيحي القابضة
ALHOKAIR GROUP
شركة لجام للرياضة
شركة المشروعات السياحية
شركة الخليج للتدريب والتعليم
الشركة الوطنية للتربية والتعليم
شركة عطاء التعليمية
شركة هرفي للخدمات الغذائية
شركة ريدان الغذائية
شركة الأعمال التطويرية الغذائية
شركة الآمار الغذائية
شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة
ALARABIA
شركة مجموعة إم بي سي
SRMG
EXTRA
الشركة السعودية للعدد والأدوات
الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات
شركة باعظيم التجارية
شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات
شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار
شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه
شركة أسواق عبدالله العثيم
شركة أسواق المزرعة
مجموعة أنعام الدولية القابضة
شركة ثمار التنمية القابضة
BINDAWOOD
شركة المنجم للأغذية
شركة وفرة للصناعة والتنمية
شركة التنمية الغذائية
شركة نقي للمياه
شركة المطاحن الأولى
شركة سناد القابضة
شركة حلواني إخوان
لشركة الوطنية للتنمية الزراعية
شركة القصيم القابضة للاستثمار
شركة تبوك للتنمية الزراعية
الشركة السعودية للأسماك
شركة الشرقية للتنمية
شركة الجوف الزراعية
شركة جازان للتنمية والاستثمار
شركة أيان للإستثمار
الشركة الكيميائية السعودية القابضة
MOUWASAT
CARE
شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية
شركة دار المعدات الطبية والعلمية
الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية
RIBL
BJAZ
BSFR
ALINMA
شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
شركة أملاك العالمية للتمويل
شركة سهل للتمويل
الشركة السعودية للصناعات المتطورة
شركة النايفات للتمويل
شركة المرابحة المرنة للتمويل
شركة الباحة للإستثمار والتنمية
KINGDOM
TAWUNIYA
شركة الجزيرة تكافل تعاوني
شركة ملاذ للتأمين التعاوني
شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني
متكاملة للتأمين
شركة سلامة للتأمين التعاوني
شركة ولاء للتأمين التعاوني
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني
الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني
المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني
AICC
شركة الاتحاد للتأمين التعاوني
شركة الصقر للتأمين التعاوني
الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
الشركة السعودية لإعادة التأمين
شركة الراجحي للتأمين التعاوني
شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني
مجموعة الخليج للتأمين
الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني
شركة بروج للتأمين التعاوني
شركة ليفا للتأمين
الشركة الوطنية للتأمين
شركة أمانة للتأمين التعاوني
شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
شركة المعمر لأنظمة المعلومات
شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات
شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
STC
شركة إتحاد إتصالات
شركة إتحاد عذيب للإتصالات
شركة الغاز والتصنيع الأهلية
شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
SAUDI ELECTRICITY
صندوق الرياض ريت
صندوق الجزيرة ريت
صندوق جدوى ريت الحرمين
صندوق تعليم ريت
صندوق المعذر ريت
صندوق مشاركة ريت
صندوق ملكية عقارات الخليج ريت
صندوق سيكو السعودية ريت
صندوق الأهلي ريت 1
صندوق دراية ريت
صندوق الراجحي ريت
صندوق جدوى ريت السعودية
صندوق سدكو كابيتال ريت
صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة
صندوق ميفك ريت
صندوق بنيان ريت
صندوق الخبير ريت
صندوق الإنماء ريت الفندقي
الشركة العقارية السعودية
TAIBA
MCDC
شركة الرياض للتعمير
EMAAR EC
شركة البحر الأحمر العالمية
JABAL OMAR
مدينة المعرفة الإقتصادية
شركة الأندلس العقارية
شركة رتال للتطوير العمراني
شركة سمو العقارية
شركة أبوت العربية السعودية للتجارة
AbbVie
AGFA Healthcare
Air Liquide
Air Products
Alderley
Alstom Group
Arthur D. Little
Avoris GmbH
Baxter
BGI
Boston Scientific
British American Tobacco (BAT)
Bureau Veritas
Buro Happold
CAF
Chedid Re
China Comservice (China Communication Services)
China GEO
China Harbour Engineering Co. Ltd.
Cochlear
Dahua
Daikin Industries
شركة ديلويت اند توش وشركاهم محاسبون
فرع شركه دايمنشن داتا بي تي واي ليمتد
DOOSAN Heavy Industries and Construction
DWF GROUP PLC
EAI Systems limited
Egis
Ego Pharmaceuticals
Eli Lilly
مقر دي اتش الإقليمي
Flint
Frost & Sullivan
شركة جنرال إلكتريك للخدمات الطبية
شركة جليدز السعودية لخدمات الاعمال
فرع شركة هاليبورتون السعودية انديستريز سيرفسز المحدودة
شركة هيوليت باكارد إنتربرايز المحدودة شركة شخص واحد
Hotpack Global
Hydro
imile
James Cubit & Partners
Johnson Controls
Karl Storz
ايه تي كيرني السعودية المحدودة
Knight Frank
KPMG
Makeen Energy
Medtronic
Meinhardt Group
Merit Incentives
National Energy Services Reunited (NESR)
Novatel
Nuctech
Odyssey CyberSecurity
Omnicom Media Group
Opterna
مقر اورفال الإقليمي
PepsiCo
شركة فيليبس العربية السعودية للرعاية
PricewaterhouseCoopers (PWC)
Racs
Roedl & Partner
مقر فوباك الإقليمي
Salfo
فرع شركة سامسونج سي آند تي كوربوريشن
SANOFI
SAP
شلمبرجير ميدل إيست أس أيه
مقر اس ان سي لافالين الاقليمي
SutherLand Global
Systemair AB
جرينبراير المكتب الإقليمي
Trella
مقر في اف ورلدوايد الإقليمي
Wellbore Integrity Solutions
Wilo
Wipro
WSP
XRAIL GROUP LIMITED
شركة يوكوجاوا للخدمات العربية السعودية
المقر الإقليمي لشركة توني بلير
تشاينا ناشونال جيولوجيكال اند ماينينج
شركة النساج العالمية المحدودة
شركة بي برون العربية المحدودة
شركة مقر آر إيه تي بي ديفيلوبمنت
شركة مقر أبوتكس الإقليمي
شركة مقر أدجينتا الإقليمي
شركة مقر أدوبي الإقليمي
شركة مقر أر دبليو أرمسترونغ اند اسوشيتس
شركة مقر أسبن فارما الإقليمي
شركة مقر أستيلاس فارما الإقليمي
شركة مقر أسولين الاقليمي
شركة مقر أف تي أي كونسلتينج الإقليمي
شركة مقر أكس سي إم جي الشرق الأوسط
شركة مقر أكسبروا الإقليمي
شركة مقر ألاين العربية الإقليمي
شركة مقر ألفارز آند مارسال الإقليمي
شركة مقر أمازون ويب سيرفيسيز ليميتيد
شركة مقر أنكورا الشرق الأوسط وشمال افريقيا
شركة مقر أوبريلا الإقليمي
شركة مقر أومنيسيل الدولية الشرق الأوسط
شركة مقر أي إف إس الإقليمي
شركة مقر أي إي أس إيميا المحدودة
شركة مقر أي اتش الشرق الأوسط وشمال افريقيا
شركة مقر إس آند بي جلوبال الإقليمي
شركة مقر إسري العربية الإقليمي
شركة مقر إل إي كيه الإقليمي
شركة مقر إم دي إس الإقليمي
شركة مقر إماجينيشن الشرق الاوسط وشمال افريقيا
شركة مقر إن إي إس الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإقليمي
شركة مقر ابكو اليبس الإقليمي
مجموعة اتحاد المستشارين
شركة مقر اتش كيه ايه الإقليمي
شركة مقر اتوس الإقليمي
شركة مقر ارتفاكت الإقليمي
شركة مقر اسبن الطبية الاقليمي
شركة مقر استرازينيكا كونتنينت الاقليمي
شركة مقر اكثيونا كورتورال انجينيرينك اس
شركة مقر الخرائط الذكية العربية الإقليمي
شركة مقر الدرة والسلطان الاقليمي
شركة مقر الشركة الهندسية للصناعات
شركة مقر النساج المتحده المحدودة
شركة مقر اليا جيستيون إنتيجرال دي
مقر شركة ام اس دي كي اس ايه جي ام بي
شركة مقر ان اس سي سي انترناشيونال
شركة مقر انتر سيرش الشرق الأوسط وشمال افريقيا
شركة انترتك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
شركة مقر انسترومينتشن لابورتوري اس بي أي
شركة مقر انفوبيب الاقليمي
شركة مقر انفوسيستا دي دبليو سي الإقليمي
شركة مقر او اتش ال العربية الإقليمي
مقر اوراكل مينا الإقليمي
شركة مقر اورنج بزنس الإقليمي
شركة مقر اي اس اس تي الكتريكال اند
شركة مقر ايبسوس الشرق الأوسط وشمال
شركة مقر بالو التو نيتوركس الإقليمي
شركة مقر باير الإقليمي
شركة مقر بايوراد الإقليمي
شركة مقر ببليسيس الإقليمي
شركة مقر بروتيفيتي ممبر فيرم الإقليمي
شركة بستر الإقليمي
شركة مقر بورتاس العربية الإقليمي
شركة مقر بوش اند لومب العربية الإقليمي
شركة مقر بول هارتمان الإقليمي
شركة مكتب بوينج الشرق الأوسط الإقليمي
مقر بي أيه إي سيستمز انترناشونال ليميتد
شركة مقر بي دبليو اس الشرق الأوسط وشمال افريقيا
شركة مقر بي سي سي لوجيستيكس العالمية
شركة مقر بيكر ماكينزي الاقليمي
شركة مقر بيكو غلف الإقليمي
شركة مقر بيني الشرق الأوسط وشمال
شركة مقر تاتا للخدمات الاستشارية
شركة مقر تاكيدا الإقليمي
شركة مقر تالوجي إنترناشونال الشرق الأوسط
شركة مقر تي يو في أوستريا الإقليمي
شركة مقر تيبسا تكنيكا آي بروجيكتوس
شركة مقر تيراداتا انترناشيونال سيلز
شركة مقر تيرومو الاقليمي
شركة مقر تينيو استراتيجي الإقليمي
Thermo Fisher Scientific Regional Headquorter
Gartner Regional Headquarters
شركة مقر جرافيتي ميديا العربية الإقليمي
شركة مقر جونسون اند جونسون الشرق الأوسط
شركة مقر جونيبر نيتوركس الإقليمي
شركة مقر جي فور إس الدولية الإقليمي
شركة مقر جيبسون دان آند كراتشر إل إل بي
شركة مقر حسن علام الشرق الاوسط الإقليمي
شركة مقر دار الهندسة الإقليمي
شركة مقر دافيتا كير الإقليمي
شركة مقر دانون نوتريشيا الإقليمي
شركة مقر دبليو بي بي الشرق الأوسط وشمال افريقيا
شركة مقر دراجير مديكال انترناشيونال
شركة مقر دنتسو الشرق الأوسط وشمال افريقيا
شركة مقر دنتونز الإقليمي
شركة مقر دورش الشرق الاوسط وشمال افريقيا
شركة مقر دون اند برادستريت الإقليمي
شركة مقر دي أس في العربية الإقليمي
شركة مقر دي اكس سي تكنولوجي الإقليمي
شركة مقر دي جي جونز الإقليمي
شركة مقر دي لا رو الإقليمي
شركة مقر ذي بلاس غروب العالمية الإقليمي
شركة مقر روبرت بوش الاقليمي
شركة مقر رويال المستقبل الإقليمي شركة
شركة مقر ريتشارد أتياس اند اسوسييتس
شركة مقر ريكورداتي رير ديزيزس الشرق الأوسط
شركة مقر زوتاري الإقليمي
شركة مقر سافيلز الإقليمي
شركة مقر ساندوز الإقليمي
شركة مقر سبرينكلر الشرق الأوسط
شركة مقر ستس الإقليمي
شركة مقر سميث اند نيفيو الإقليمي
شركة مقر سولفينتوم الطبية العربية
شركة مقر سوميت الإقليمي
شركة مقر سونيل الإقليمي
شركة مقر سي إس إل الشرق الاوسط وافريقيا
شركة مقر سيا بارتنرز الإقليمي
شركة مقر سيتيك الشرق الأوسط وشمال افريقيا
شركة مقر سيجنيفاي الشرق الأوسط وشمال افريقيا
شركة مقر سيرفكورب الإقليمي
شركة مقر سيرفيسناو الاقليمي
شركة مقر شابورجي بالونجي الإقليمي
شركة مقر شاندونج تايجون الإقليمي
شركة مقر شبكة تواصل الشرق الأوسط
شركة مقر شون سادلر الإقليمي
شركة مقر غايا جلوبال تكنولوجيز الإقليمي
شركة مقر غرونوبل بارتنرز الإقليمي
شركة مقر فاست داتا الشرق الأوسط وشمال افريقيا
شركة مقر فاندر لاند اندستريز الشرق الأوسط
شركة مقر فايزر الشرق الأوسط وشمال
شركة مقر فوغرو الإقليمي
شركة مقر فياترس العربية الإقليمي
شركة مقر فيرتف العربية الإقليمي
شركة مقر فيوليا العربية الإقليمي
شركة مقر قياجن الشرق الأوسط وشمال افريقيا
شركة مقر كابلان الشرق الأوسط وشمال افريقيا
شركة مقر كاري آند براون الإقليمي
شركة مقر كاسبيرسكاي لابز الإقليمي
شركة مقر كرانمور بارتنرز الشرق الاوسط
شركة مقر كرايون الإقليمي
شركة مقر كلاود سبوت الإقليمي
شركة مقر كلايد اند كو الاقليمي
شركة مقر كندرل الشرق الأوسط وشمال
شركة مقر كوتكنا انسبكشن اس أي الشرق
شركة مقر كوربوريت ريسرتش
شركة مقر كولوبلاست الإقليمي
شركة مقر كويدل أورثو الإقليمي
شركة مقر لاسكو الإقليمي
شركة مقر لامور الإقليمي
شركة مقر لنكشادو الإقليمي
شركة مقر لوسيد الشرق الأوسط وشمال افريقيا
شركة مقر لولو ستة اس بيه
شركة مقر لوندبيك الاقليمي
شركة مقر ليبيليوم الشرق الأوسط وشمال افريقيا
شركة مقر ليثم آند واتكنز الإقليمي
شركة مقر ليكسيل يوروب سارل الشرق الاوسط
شركة مقر ليوناردو الشرق الأوسط
شركة مقر مايكروسوفت الاقليمي
شركة مقر مايند راي الشرق الأوسط وشمال افريقيا
شركة مقر موت ماكدونالد ليميتد الإقليمي
شركة مقر مونليكي الشرق الأوسط وشمال
مقر ميد إل الإقليمي
شركة مقر ميرك الإقليمي
شركة مقر ميريل لايف ساينسز الإقليمي
شركة مقر نستله العربية الوسطى الإقليمي
شركة مقر نورتال الإقليمي
شركة مقر نوفارتس الإقليمي
شركة مقر نوفو نوردسك الإقليمي
شركة مقر نوكيا الإقليمي
شركة مقر نيو لاب الاقليمي
شركة مقر هافاس العربية الإقليمي
شركة مقر هانمي جلوبال الإقليمي
شركة مقر هانوا فيجين الإقليمي
شركة مقر هايفن الإقليمي
شركة مقر هورفاث الإقليمي
شركة مقر هومزمارت الإقليمي
شركة مقر هيتاشي العربية الإقليمي
شركة مقر هيكفيجن الإقليمي
شركة مقر هيلثتريب الإقليمي
شركة مقر هيونداي للهندسة والإنشاءات
شركة مقر وورلي ام إي اية الاقليمي
شركة مقر وولترز كلور العربية الإقليمي
شركة مقر ويكاب الإقليمي
شركة مقر يابي مركزي الاقليمي
شركة مقر يوداسيتي الإقليمي
شركة مقر يوندر الإقليمي
شركة مكتب جوجل الإقليمي
شركة مقر نيبرو الإقليمي
شركة نيت ستار الدولية المحدودة
مقر الشركة الصينية لإنشاءات السكك
شركة مقر ديل تكنولوجيز الإقليمي
مقر فاين هايجينيك الإقليمي
يو جوت أجفت دوت كوم
ساري
Immensa technology labs
شركة موقع سيارة للتجارة (شخص واحد)
PayTabs
Property Finder
Rain
Bayzat
wego
NYM Card
تعميد
Hakbah
Soum
Near Pay
Jisr
aumet
palm.hr
elevatus
لمه
hala
master works
cura
لبيه
نينجا
retailo
مستشفى المملكة
مجموعة الدكتور سليمان الحبيب
مجموعة السعودي الألماني الصحية
مجموعة مستشفيات الحمادي
شركة المركز الطبي الدولي
مستشفى إنترهيلث
مجموعة مستشفى الحياة الوطني
مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية
مجموعة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه
مجموعة شركة المواساة للخدمات الطبية
مستشفى الموسى التخصصي
مستشفى الدكتور محمد فقيه الطبي
شركة المسواك التجارية
الشركة الطبية التخصصية (مستشفيات التخصصي الطبي)
مستشفى جونزهوبكنز أرامكو
مجموعة مستشفيات المانع العامة
مستشفى عبدالرحمن المشاري
شركة الخريف للبترول
شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار
طيران ناس
اوراكل
شركة فينيل العربية
شركة إن إي إس جلوبال العربية
نادي الصقور
شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل
شركة الصافي دانون المحدودة
شركة التموين العربي التجارية المحدودة
شركة وذرفورد انيرجي سيرفس العربية السعودية المحدودة
شركة عبدالله فؤاد المساهمة
شركة غسان أحمد السليمان لتجارة المفروشات
شركة الاتحاد الهندسية بالسعودية للاستشارات الهندسية خطيب وعلمي
شركة حصانة الاستثمارية
Sirar by stc
Specialized by stc
Intigral
AQALAT
Center 3
iot squared
شركة تسامى خدمات الأعمال
شركة الحوسبة السحابية العامة لتقنية المعلومات
اسما كابيتال
شركة دان
شركة لاتيس الذهبية للاستثمار
أنوفيتف انيرجي هولدنق
Saudi Arabian Oil Company
سينستايم الشرق الأوسط وافريقيا المحدودة
ثقة لخدمات الأعمال
شركة الزامل للخدمات البحرية
شركة تحكم التقنية
شركة اجيليتي للمجمعات اللوجستية (SILZ) ذ.م.م
شركة شلهوب العربية للخدمات (SILZ) ذ.م.م
سي-جي أي سي إم للخدمات اللوجستية (SILZ) ذ.م.م
سي-جي اللوجستية (SILZ) ذ.م.م
هايكفيجين (SILZ) ذ.م.م
ساشي للتجارة واللوجستيات (SILZ) ذ.م.م
شركة ذا وايت بالم ريفاينري (SILZ) ذ.م.م
شركة أبناء عبدالله إبراهيم الخريف
شركة إستراتيجي إند السعودية
شركة رسين للتدريب (قابضة)
شركة مركز الأركان المتخصصة للتدريب
مركز التأهيل والتطوير للتدريب
شركة مجموعة تكاتف القابضة
شركة الاتفاق للصناعات الحديدية
شركة مجموعة المجال العربي
شركة إتحاد سلام للإتصالات
شركة اتحاد جوراء للإتصالات وتقنية المعلومات
جيديا
شركة العليان كمبرلي كلارك السعودية المحدودة
شركة حاسبات العرب
شركة عقلانيات للتقنية
فرع شركة اريكسون ايه بي
شركة تمرس المحدودة
شركة نقل المياه
شركة الجهاز للمقاولات
شركة الفارابي للبتروكيماويات
شركة التخصصي الأينس الطبية المحدودة
شركة المركز الوطني لأمراض الدم والأورام
شركة تطوير القطاع الصحي القابضة
شركة علي بن محمد بن محفر بن علي الطبي
شركة مستشفى الدكتور سمير محمد علي عباس
شركة مستشفى الدكتور عبدالرحمن طه بخش المحدوده
شركة مستشفيات ومراكز مغربي
مستشفى باقدو والدكتور عرفان
شركة جالكسو العربية السعودية المحدودة
الشركة الاكترونية الحديثة
الشركة العربية للخدمات الزراعية مجموعة اراسكو
شركة الراشد للأسمنت
شركة هيتاشي الطاقة المحدودة
شركة جيزة العربية لأنظمة
شركة مياهنا
شركة هلا للمدفوعات
شركة خدمات التعدين(اسناد)
الشركة الوطنية لخدمات الإسكان
الشركة السعودية لشراكات المياه
شركة تطوير التعليم القابضة
شركة الصحة القابضة
شركة نوفارتس السعودية شركة شخص واحد
شركة ايرنست ويونغ للخدمات المهنية
الشركة العربية للانشاءات الحديدية
الشركة الوطنية للرعاية الطبية
الشركة العربية للتموين
شركة أبناء عبدالله العلي المنجم
مصنع اغذية الخليج للتموين
الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائيه الميكانيكيه
فرع بنك البحرين الوطني
رسن لتقنية المعلومات
Thermo Fisher Scientific Regional Headquarters
الشركة السعودية للخدمات المالية المساندة
شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية
شركة ام دي اس للأنظمة الحاسب الآلي
شركة سفاري
شركة الصالحية التجارية
شركة محمد منصور الرميح للتجارة
شركة عبدالمحسن التميمي للمقاولات
شركة إجادة للنظم المحدودة
شركة ديافرم المتقدمة للخدمات الطبية
شركة لنكس للمقاولات
شركة ابتكار للتقنية المحدودة
شركة الحلول البديلة للطاقة المحدودة
شركة اليسر للإجارة والتمويل
شركة منتجات البلاستيك السعودية سابكو
شركة الجبر تالكي السعودية
شركة عبدالله ابراهيم محمد السبيعي ايمز القابضة
نوكيا
شركة محمد سعيد تمر للخدمات اللوجستية المحدودة
شركة توكيلات الجزيرة للسيارات
شركة لاند مارك العربية
شركة منتجات الألمنيوم «الوبكو» شركة مساهمة سعودية
شركة مجموعة المرجان القابضة المحدودة
شركة لفانا القابضة
شركة اتحاد المقاولون الخليجية
شركة عزم السعودية للأتصالات وتقنية المعلومات
شركة ينال للتمويل
شركة موفي لدور السينما شركة سعودية مساهمة مقفلة
شركة جميرة التجارية المحدودة
شركة سبل للخدمات الرقمية
مرني
رسال
تلفاز 11
شركة الحلول المبسطة المالية
شركة سدو لحلول الأعمال
الشركة السعودية لشراء الطاقة
شركة أبتاون جدة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات
شركة ريمات الرياض للتنمية
نقطة
شركة مجمع عيادتي الدولية الطبية
شركة اتحاد الراجحي العقارية
شركة فيوليا ووتر تكنولوجيز السعودية المحدودة
شركة دار الدراسات العمرانية
شركة مها احمد الجفالي لتسويق المواد الغذائية ومشاركوها
شركة محمود سعيد لصناعة الزجاج
الشركة الخماسية العالمية للتطوير العقاري
شركة شور العالمية للتقنية
فرع شركة هيتاشي ريل اس تي اس
الشركة العربية السعودية لصناعة مواد التعبئة
شركة جازان المتكاملة لتحويل الغاز وللطاقة
شركة ابسكو
الشركة السعودية للحاسبات الألكترونية
الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية المحدودة
شركة أسند للحلول المحدودة
شركة سي اتش تو ام السعودية المحدودة
شركة مراكز الاتصال
نورد انجليا التعليمية
مجموعة إنسبايرد التعليمية
مدارس كوغنيتا
مدرسة ريبتون العالمية
مدرسة ويلينغتون العالمية
مدرسة غيلدفورد
شركة باكسوود التعليمية العالمية
مجموعة مدارس ايتون هاوس التعلمية
مدرسة ريجيت جرامار
شركة إنوفينتشرز للتعليم
شركة إديوريتش
شركة فورتس للتعليم
مدارس نوفو
كلية إليزمير
مدارس إس إي كي الدولية
مجموعة مدارس تشاتسورث
مدارس ألدنهام
مدرسة ميلفيلد
كلية آردينجلي
مؤسسة المدارس العالمية
تام التنموية
شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه
شركة اتحاد المقاولين
شركة العوجان للمرطبات
شركة اي واي لخدمات الأعمال شركة مساهمة مقفلة
شركة إزدهار القابضة
مستشفى أستر سند الرياض
مستشفى السلام للخدمات الطبية(الشركة أيان للاستثمار)
شركة الأحساء للخدمات الطبية
شركة مجموعه الزامل للتجارة والخدمات
شركة الخدمات الإستشارية السعودية للإستشارات الهندسية
الشركة العربية للمختبرات والتربة
الشركة العربية للإستثمارات البترولية ابيكورب
شركة ديفوتيم السعودية المحدودة
شركة ويلسبون للأنابيب
شركة مقر مابا انسات في تيكارت انونيم
شركة مقر قلوبانت الإقليمي
شركة مقر اوليمبوس الإقليمي
شركه مقر ميزوهو إم إي إيه الإقليمي
شركة مقر كوهلر الإقليمي
بيكر تيللى جى اف سى جروب ال ال سى
شركة مقر يورو كونسلت الإقليمي
شركة مقر ويبلد إس بي أي الشرق الأوسط
شركة بلازا بريميوم لاونج مانجمنت
شركة مقر ايليس دون الشرق الأوسط وشمال
شركة مقر لينك دوت نت الإقليمي
شركة مقر وود ماكنزي الإقليمي
شركة مقر إكسيلينس لوجنج ليمتد الشرق
شركة مقر اف تي جي نيذرلاندز الإقليمي
شركة مقر جنسن هيوز الإقليمي
شركة مقر آر إم إس آي الإقليمي
شركة مقر فيلم ماستر الإقليمي
شركة مقر زيسكيلر الاقليمي
شركة مقر رايدر ليفيت باكنال الإقليمي
شركة مقر نت أب الاقليمي
شركة مقر ثياميز أس أيه الإقليمي
شركة مقر ايداس الشرق الأوسط وشمال
شركة مقر دوهوا الهندسية الإقليمي
شركة مقر فريزينيس كابي الإقليمي
شركة مقر ميدلاين الاقليمي
شركة مقر مجموعة المكتب الثامن عشر للسكك
شركة مقر ايطال كونسلت الشرق الاوسط وشمال
شركة مقر كوقنيزانت الإقليمي
شركة مقر جرينبيرج تراوريج الإقليمي
شركة مقر سويز انترناشونال الإقليمي
شركة مقر زيروكس الشرق الأوسط
شركة مقر جولدمان ساكس الإقليمي
شركة مقر باركر لانجهام الإقليمي
شركة مقر اكسلانس نيو انرجي الإقليمي
شركة مقر انجيكون الإقليمي
شركة مقر فيوتشر لاب الإقليمي
شركة مقر هولوجيك الشرق الأوسط وشمال
شركة مقر بي ال ار الإقليمي
شركة مقر بي أي ال الشرق الأوسط
شركة مقر جلوبال دومينيون الإقليمي
شركة مقر إف فايف الشرق الاوسط وشمال
شركة مقر السويدي اليكتريك الإقليمي
شركة مقر جرفولز الاقليمي
شركة مقر يورو جروب الإقليمي
شركة مقر ميليمان الإقليمي
شركة مقر ان بي تي سوشل نتوركنق الإقليمي
شركة مقر نورتون روز فلبرايت الإقليمي
شركة مقر بلاك لين الشرق الأوسط وافريقيا
شركة مقر هوب سكوتش الاقليمي
شركة مقر اماديوس الإقليمي
مقر سي بي آر إي الإقليمي للشرق الأوسط
ايفرتيم قلوبل سيرفيسيز ليمتد
الاتحاد الدولي للنقل الجوي أياتا
شركة مقر كينج اند سبالدينج الإقليمي
شركة ألفا لخدمات التشغيل
شركة مصنع الجزيرة للدهانات
بارسونز العربية المحدودة
شركة ساليني العربية السعودية المحدودة
شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري عجلان واخوانه
فرع شركة امازون ويب سيرفيسيز إميا أس ايه ار أل
شركة انتلر العربية لحاضنات ومسرعات الاعمال
شركة مقر برين لاب الشرق الأوسط وشمال افريقيا
شركة مقر بي اس آي الشرق الأوسط وشمال افريقيا
شركة مقر سيملوق مينا الإقليمي
شركة مقر دي بي انجينيرج اند كونسالتنج
شركة مقر إي دي أف انترناشونال الاقليمي
شركة مقر إي يوث الإقليمي
شركة مقر فيشتنر مهندسون استشاريون
شركة مقر فوستر اند بارتنرز الشرق الأوسط
شركة مقر فريشفيلدز بروكهاوس
شركة مقر كيلر الإقليمي
شركة مقر لينوفو الشرق الأوسط وشمال افريقيا
شركة مقر نورثكروفت الشرق الأوسط وشمال افريقيا
شركة مقر بيور ستوراج الاقليمي
شركة مقر أي إل إف للاستشارات الهندسية
شركة مقر سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإقليمي
شركة مقر تيكستارز الشرق الأوسط وشمال افريقيا
شركة مقر تروجلوبال الشرق الأوسط وشمال افريقيا
بنك الأمارات دبي الوطني فرع المملكة العربية السعودية
شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات
شركة طاقة لخدمات الآبار شركة شخص واحد
شركة صفد للخدمات الطبية
شركة ابعاد فنية للمقاولات
شركة ستس السعودية للاستشارات الهندسية
شركة ويستكون السعودية
شركة سوافي بوريتس المحدودة
شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري
شركة مصانع الجزيره للمنتجات الفولاذيه
شركة نور انترنت للإتصالات وتقنية المعلومات
شركة الأومير للتجارة والمقاولات
شركة فايزر السعودية للتجارة
شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية
شركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية
انابيب الشرق المتكاملة للصناعة
شركة مجموعة العجو للتجارة
شركة مواني دبي العالمية الشرق الاوسط المحدودة
شركة مارس السعودية العربية للتجارة المحدودة
شركة الجبيل للأسمدة («البيروني»)
شركة الجبيل للبتروكيماويات («كيميا»)
الشركة العربية للألياف الصناعية «أبن رشد»
الشركة العربية للبتروكيماويات «بتروكيما»
الشركة الشرقية للبتروكيماويات «شرق»
شركة الجبيل لخدمات وتخزين المنتجات الكيماوية
شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات
الشركة الوطنية للأسمدة الكيماويات «ابن البيطار»
الشركة الوطنية لخدمات الأعمال العالمية
الشركة الوطنية للغازات الصناعية «غاز»
الشركة الوطنية للميثانول «ابن سينا»
شركة سابك للاستثمارات الصناعية
شركة سابك للأستثمار وتنمية المحتوى المحلي
شركة سابك لخدمات الامدادات المحدودة
شركة سابك لخدمات التخزين «ساب تانك»
الشركة السعودية الاوروبيه للبتروكيماويات «ابن زهر»
شركة كيان السعودية للبتروكيماويات «كيان السعودية»
الشركة السعودية للميثاكريليت
الشركة السعودية للميثانول «الرازي»
شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات «ينساب»
شركة حلول السحابة لالتصاالت وتقنية المعلومات
شركة العناية الصحية المنزلية
شركة مجمع صحة العليا الطبي
شركة مستشفى غرب جدة
شركة المختبرات التشخيصية الطبية
شركة صيدليات الشرق الأوسط
شركة مستشفى المحمدية للرعاية الطبية
شركة مستشفى بريدة التخصصي للرعاية الطبية
شركة الوسطى الطبية المحدودة
شركة مستشفى الريان للرعاية الطبية
شركة شمال الرياض للرعاية الطبية
شركة صحة السويدي الطبية
شركة مستشفى الغرب التخصصي للرعاية الطبية
شركة صحة الشرق الطبية المحدودة
شركة المراكز الأولية للرعاية الطبية
شركة تسويات الإدارية
شركة فلو الطبية
شركة صحة الخرج للرعاية الطبية
شركة بوابة الغرب للرعاية الطبية
شركة بوابة الشمال للرعاية الطبية
شركة صحة الحمراء للرعاية الطبية
شركة وراس للتشغيل والصيانة
شركة الدكتور سليمان الحبيب للتعليم
شركة المراعي للاستثمار المحدودة
شركة المراعي لأغذية الأطفال
شركة المخابز الغربية
الشركة العالمية لخدمات المخابز المحدودة
الشركة الدولية لأغذية الأطفال
شركة المراعي للحوم
مصنع الأوائل للصناعات الغذائية
شركة حائل للتنمية الزراعية
شركة المراعي للانشاءات
شركة ارتاس المتحدة
الشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية
شركة تأصيل الدواجن
شركة إتمام اللوجستية للصيانة والتشغيل
شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع
شركة ضوئيات للاتصالات
شركة وادي الحلول المحدودة
شركة روابط الطبية
شركة وراس العقارية
شركة ابراهيم الجفالي واخوانه للسيارات
ويز للحلول التسويقية
شركة الرومانسية
شركة انترناشونال انيرجي سيرفسز السعودية
فرع شركة أوليفر وايمن
الشركة المتحدة لصناعات الكرتون
شركة تمر العربية التجارية
شركة دار واعمار للإستثمار والتطوير العقاري
شركة تيكنيكاس ريونيداس السعودية للخدمات والمقاولات المحدودة
شركة سليمان عبدالعزيز الراجحي للاستثمارات العقارية
شركة أنظمة الاتصالات والالكترونيات المتقدمة
شركة المصباح للإستثمار القابضة
شركة افاق كیوتیك للتجارة العامة
شركة إمداد الخبرات
شركة معارف للتعليم
الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات
شركة ناظر بوبا للمعدات الطبية
شركة مدينة المعرفة الإقتصادية
شركة دله العقارية
شركة برنتاق العربية السعودية المحدودة
شركة تقنية الدواء للأدوية
شركة الحبوب الوطنية
شركة الليف العالمية للخدمات البيئية
شركة الحلول للغاز
شركة زمير بيوميت أصل العربية المحدودة
شركة كابي التقنيات لتقنية المعلومات
شركة اندرس وهوسر العربية ال ال سي
شركة الأمين الطبيه المحدودة
شركة رايه للتمويل
شركة المخازن المتحدة المحدودة
شركة ركن الشريف للتجارة
شركة التحالف العقاري
شركة فرايكن دايم لتأجير الشاحنات
شركة اختصار الزمن لنقل الطرود «تطبيق مستر مندوب»
تكامل لحلول الاعمال
شركة العمران الحديثة للمقاولات
شركة مهمات الشرق الأوسط
شركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني
شركة إسماعيل أبو داود وبروكتر آند قامبل المحدودة
بنك المنشات الصغيرة والمتوسطة
السعودية للصيانه وادارة خطوط الامداد المحدود
الشركة التموينية للمشاريع
شركة رؤية العالمية للاستثمار
شركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات
كفاءات حلول الأعمال المحدودة
شركة أحمد عبدالله حمد العيسى
كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية
شركة الحلول التقنية الذكية لتقنية المعلومات
شركة فيزا السعودية المحدودة
شركة يزيد الراجحي واخوانه القابضة مساهمة مقفلة
شركة عهد لخدمات الاعمال
شركة الوافي التكامل الدولية للمواد الغذائية المحدودة
شركة نسما للصناعات المتحدة المحدودة
الشركة الوطنية لأنظمة الحاسب آلالي
شركة العقارية السعودية للبنية التحتية
شركة مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة
شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الالكترونية
شركة شبكات المستقبل للإتصالات
شركة سماماسا التجارية
مقر بريتش أميركيان توباكو الشرق الأوسط الإقليمي
مقر شديد يوروب الإقليمي
مقر جيمس كوبيت الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإقليمي
مقر اومنيكوم الإقليمي
مقر أوديسي الإقليمي
مقر برايس ووترهاوس كوبرز الإقليمي
مقر هوني ويل انترناشونال الإقليمي
مقر كارل شتورز العربية الإقليمي
مقر دوسان إينيربيلتي الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإقليمي
مقر ايه جي كافيه انترناشونال ماناجمنت
شركة الهيثم للتعدين
شركة ضوابط التقنية للتجارة شركة مساهمة مقفلة
دار الأركان العقارية
شركة محمد يوسف ناغي للسيارات
اتش دي اوفيس
مجموعة تاج القابضة
شركة بكتل العربية السعودية
الشركة الخليجية الأولى للتعهدات والمقاولات
شركة ابسل جون بول للمقاولات
شركة المطلق للإستثمار العقاري (اريك)
شركة الإنارة الوطنية المحدودة
شركة ال سيف للتشغيل والصيانة
شركة أصول المتكاملة العقارية
شركة وورلي العربية المحدودة
مستشفي الأطباء المتحدون المحدودة
مستشفى كينغز كوليدج لندن
شركة مستشفى جدة الأهلي
المعهد السعودي التقني للتعدين
شركة ريفنت الدولية لتقنية المعلومات
شركة مصنع المحاليل الطبية المحدودة
شركة تبوك للصناعات الدوائية المحدودة
شركة أسترا لمركبات اللدائن المحدودة
شركة مجمع أسترا الصناعي المحدودة للأسمدة والمبيدات الزراعية المحدودة
شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني المحدودة
شركة أفينت الشرق الأوسط الصناعية المحدودة
شركة تطوير لتقنيات التعليم
شركة بدائع البردي للأدوات المدرسية المحدودة
شركة اكسينتشر السعودية
شركة البابطين ليبلانك لانظمة الاتصلات شركة شخص واحد
شركة توتال السعودية للمنتجات البترولية المحدودة
شركة فوسام المحدودة
شركة توصيل التجارية
شركة سيمنس للرعاية الصحية المحدودة
شركة هنقرستيشن المحدودة
شركة نوكيا العربية المحدودة
شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للتكييف والكهرباء المحدودة
شركة مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدودة
شركة تعبئة المياه الصحية
شركة ماسيمو العربية السعودية للتجارة
شركة سيمنس موبيليتي
شركة باير العربية السعودية
شركة الجبر القابضة
الشركة الوطنية لحلول الأعمال
شركة مستودع اركان الطبية للتجارة
شركة ألترا الطبية
شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان القابضة
شركة الفوزان القابضة
شركة مجمع أكادمية الحقيل الطبي الرقمي التخصصي
شركة المنصوري للخدمات البترولية المحدودة
شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات
مصنع شركة سالكو للصناعات اللدائنية
شركة الأنظمة الوطنية لتقنية المعلومات
شركة خدمات الاغذية العالمية القابضة
شركة معين للموارد البشرية
الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة أركاس
شركة إي اف اس اي لإدارة المرافق
شركة يوسف مرون للمقاولات
المركز الخليجي للوقاية من الامراض
شركة الموحدة للتطوير العقاري
شركة مجموعة أبانا للمشاريع
الشركة السعودية للتعمير
الشركة السعودية لمعدات الديزل المحدودة
الشركة السعودية العربيه للتسويق والتوكيلات
شركة عمر ابو بكر بالبيد المحدودة
نايف صالح عبدالعزيز الراجحي الاستثمارية المحدودة شركة شخص واحد
شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة
شركة مطارات الرياض
شركة سامي ايرباص للطائرات
الشركة الوطنية للإسكان
شركة كي سي اي الخليج للحفر المحدودة
شركة إسمنت أم القرى
شركة تمكين الدولية للأجهزة المنزلية
شركة عبدالعزيز الجاسر التجارية القابضة
شركة زهران للصيانة والتشغيل
شركة وحدة الغذاء القابضة
شركة زيكو ميدل أيست
شركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة
شركة أبدال للموارد البشرية
شركة أدنوك الخليج للتوزيع المحدودة
شركة ذاخر للتطوير
شركة أنظمة الحاسبات السعودية المحدودة
شركة الراشد للتجارة والمقاولات
شركة خالد الحداد للاتصالات المحدودة
شركة شينت عجلان وإخوانه للكهرباء
شركة الربيع السعودية للأغذية
شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية
شركة المقر للتطوير والتنمية
شركة أي تي تي السعودية
شركة ميم سين باء القابضة
شركة طوى للتنمية
شركة الورق الصحي المحدودة
شركة فاروق ومامون تمر وشركاهما
شركة مجموعة أعمال البسامي الدولية
شركة آد الترابط لإقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات
شركة كنان الدولية للتطوير العقاري
شركة العوالي العقارية - شركة مساهمة مقفلة
شركة سلطان القابضة
شركة الانظمة والحلول المتطورة للاتصالات
شركة سليمان عبد العزيز الراجحي للاستثمارات العقارية
شركة كوكا كولا السعودية لتعبئة المرطبات
الشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر
شركة الذهب الأخضر للتجارة
فرع شركة ماكنزي اند كومباني انك انترناشيونال
شركة الإدارة والتطوير للموارد البشرية
الشركة السعودية النبوزلندية لمنتجات الألبان المحدودة
الشركة الوطنية للبناء والتسويق
شركة انترا للتقنيات الدفاعية
شركة نابكو الوطنية
شركة أرلا للأغذية المحدودة
شركة دايكن لتكييف الهواء العربية السعودية
شركة شبكات الخلوية
شركة التأمين العربية التعاونية
شركة أنفاس الراحة الطبية
شركة مايكروسوفت العربية المحدودة
شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي
الشركة العربية اليابانية للمنتجات الصيدلانية المحدودة
شركة دار الرياض
الشركة العربية للصناعات المعدنية المحدودة
الشركة العربية الكيماوية (لاتكس) المحدودة
الشركة العربية الكيماوية (البوليستايرين) المحدودة
شركة الإمتياز الرقمي لتقنية نظم المعلومات المحدودة
شركة إبراهيم الجفالي واخوانه للتكييف والأجهزة المنزلية
شركة إبراهيم الجفالي واخوانه لقطع غيار السيارات والشاحنات
شركة إبراهيم الجفالي واخوانه للمنتجات الكيماوية
شركة إبراهيم الجفالي واخوانه للمعدات الثقيلة
شركة إبراهيم الجفالي واخوانه لأنظمة الطباعة
شركة إبراهيم الجفالي واخوانه للمعدات الفنية
شركة صيانة التكييف والتبريد المحدودة (ماركو)
الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة
الشركة العربية للاتصالات المحدودة
الشركة السعودية لصناعة الثلاجات المحدودة
شركة رفاهية التنقل لتأجير السيارات
شركة رافال للتطوير العقاري
شركة القصيبي للخدمات المحدودة
شركة أوج القابضة
الشركة الطبية العربية العالمية القابضة
شركة نت وركرس السعودية للخدمات
شركة بلت الصناعية
شركة لدن الاستثمار
شركة المعادن المميزة للتعدين شركة شخص واحد
مصنع الشركة السعودية للإنتاج غرف التبريد
الشركة السعودية للمباني الجاهزة
شركة الرائدة للتمويل
شركة بترا للصناعات الهندسية السعودية المحدودة
شركة صلة الرائدة
شركة اينوفا للإدارة المنشات والطاقة
شركة الفا العربية للتمويل قابضة
شركة عفرينا للإنشاء والتطوير العمراني
شركة دار البلد لحلول الأعمال
شركة الانشاء المتقدم للمقاولات
شركة دار بيتا لتكنولوجيا المعلومات
الشركة الوطنية للفضاء
شركو مرود للاستثمار
بوسطن كونسلتينج جروب انترناشونال انك
شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون
شركة برايس وتر هاوس كوبرز للاستشارات المحدودة
شركة بي دبليو سي لخدمات الأعمال
شركة فايز الحلول الرائدة للاستشارات الهندسية
الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا - تبادل
شركة بيوت الآرجان
شركة الحلول الرقمية العالمية المالية
الشركة الوطنية للانتاج الثلاثي للطاقة
شركة واحة العربية السعودية للإمدادات الكهربائية وسكوكا
شركة المحولات السعودية المحدودة
شركة مجموعة بن شيهون المحدودة
شركة الراية للمواد الغذائية (أسواق التميمي)
شركة نجمة طابة التجارية
فرع شركة أي بي أم مدل ايست
شركة مارش العربية لوساطة التأمين
شركة هاليبورتوون انيرجي سيرفيسيز انك
شركة اوركل سيستيمز ليمتد
McKinsey and Company Inc، International
شركة ارامكو السعودية روان للحفر البحري
شركة ايربرودكتس الشرق الأوسط للغازات الصناعية
شركة ألستوم ترانسبورت اس ايه
شركة روابي للكهرباء
شركة كومل
شركة المطاحن الرابعة
شركة الحاسوب للتجارة
شركة العربية للاسماك
الشركة الدولية للموارد البشرية
شركة نادي القادسية
شركة الهاشمية للمقاولات
شركة مجمع عيادات الدكتور عبدالعزيز إبراهيم العجاجي لطب الأسنان
شركة أبحاث وتطوير الأعمال التجارية
شركة أعمال الهاتف المتنقل
شركة تمكين للتقنيات
شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية المحدودة
شركة عبداللطيف جميل للتطوير التجاري
شركة نوفل الحلول غير المعدنية للصناعة
شركة ابار واولاده الغذائية المحدودة
شركة نجم لخدمات التأمين
الشركة السعودية للخرسانة الجاهزة
الشركة السعودية للتطوير السياحي
نادي الشباب
نادي ضمك
نادي الاتفاق
نادي الفتح
نادي التعاون
نادي الوحدة
نادي الرائد
نادي العروبة
نادي الخلود
نادي الاخدود
نادي الخليج
نادي الفيحاء
نادي الرياض
شركة دار الماجد العقارية مساهمة مقفلة (الماجدية ريزدنس)
شركة هواوي تك انفسمنت العربية السعودية المحدودة
صناع التميز
شركة الفنار
شركة بوستن اونكولجي العربية المحدودة
شركة منتجات دلمون السعودية
شركة كليات التميز
الشركة السعودية لحلول القوى البشرية - سماسكو
شركة بازي للتجارة والمقاولات المحدودة
شركة روز هوليداي للضيافة السياحي
شركة تيراداتا العربية السعودية
فندق فوكو الرياض
شركة البوابة الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات
الشركة العالمية للألمنيوم
شركة ديافيرم العربية المحدودة
شركة تونموس
شركة اينوا للطاقة
شركة اوكساجون
شركة توبيان
صندوق نيوم لااستثمار
شركة نادي نيوم
شركة ستافكو
مركز تطوير وابتكار الهيدروجين (فرع شركة اينوا)
جولف السعودية
فرع شركة جونيبر نتوركس بي في
ردهات العربية السعودية المحدودة
شركة موتورولا سولوشنز اربيا انك
شركة مقر فورتينت الاقليمي
شركة الاوائل العصرية للمقاولات
شركة اتقان الحلول التقنية
شركة دينيس العربية
شركة فيتونيت السعودية المحدودة (سافيتو)
شركة الراشد للاغذية المحدودة
شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده
شركة الراشد للإطارات
شركة العليان السعودية الإستثمارية المحدودة
شركة العليان الماليه
شركة العليان السعودية القابضة
شركة العليان للخدمات الغذائية
شركة العثيم القابضة
شركة عبد الله العثيم للاستثمار
فرع مقر شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات
شركة مقر سيتي كورب الإقليمي
شركة مقر رهيم الإقليمي
مقر اريكسون أي بي الإقليمي
شركة مقر كيلوج براون اند رووت الإقليمي
شركة مقر سنوفليك الاقليمي
شركة مقر إف بي تي الإقليمي
شركة مقر اساهي انتك الإقليمي
شركة مقر ليند الإقليمي
شركة مقر أتش ثري سي تكنولوجيز الاقليمي
شركة غوتمان ميدل ايست الإقليمي
شركة مقر هوجان لوفيلز الدولية الإقليمي
شركة مقر ماكس فيجن الإقليمي
شركة مقر ميركانز الإقليمي
شركة مقر إدواردز لايف ساينسيس الإقليمي
شركة مقر روينيرت انتيرناشونال الاقليمي
شركة مقر كومفولت سيستمز الإقليمي
شركة مقر لاكجري هوتيلز انترناشونال
شركة مقر دريمكاتشر الإقليمي
شركة مقر بلاك روك الإقليمي
شركة مقر دلتا الإقليمي
شركة مقر توف سود الإقليمي
شركة مقر كونيكا مينولتا العربية
شركة مقر أبينفنتيف تكنولوجيز الإقليمي
شركة مقر كوادرابي فيريفيكايشون سيرفيسز
شركة مقر المقاولون العرب عثمان احمد
شركة مقر ارابتك جردانة العالمية الإقليمي
المقر الإقليمي لشركة شنغهاي جيوهاربور
شركة مقر سويفل الاقليمي
شركة مقر أكستريم الإقليمي
شركة مقر اي سي ام أي الإقليمي
شركة مقر ستاجو الاقليمي
المقر الإقليمي لمجموعة فيتش السعودية
شركة مقر ذا سبورتس كونسولتنسي الإقليمي
شركة مقر مجموعة أي بي الإدارية الإقليمي
شركة مقر كوبرا الإقليمي
شركة مقر إيمرسون الإقليمي
شركة مقر نينتكس الاقليمي
شركة مقر ألي إنترناشونال أس إيه أس
شركة مقر مجموعة دي أر أيه الإقليمي
شركة مقر زابكوم الإقليمي
شركة مقر فراجومين الإقليمي
شركة مقر هيدريك وسترجلز الإقليمي
شركة مقر سي إم إس كاميرون ماكينا نابارو
شركة مقر كابجيميني الإقليمي
شركة مقر دينتسبلاي سيرونا العربية
شركة مقر او سي او جلوبال الإقليمي
شركة مقر تي ام اف الإقليمي
شركة مقر جلينمارك للأدوية الإقليمي
شركة مقر هاتش الإقليمي
شركة مقر لازارد الاقليمي
شركة مقر كي ان دي اس العربية الإقليمي
شركة مقر بريستول مايرز سكويب الإقليمي
شركة مقر مايكل بيج انترناشيونال الإقليمي
شركة مقر ادفانسد بايونيكس العربية
شركة مقر كرييتف ارتيست اجينسي الاقليمي
شركة مقر دورنير الاقليمي
شركة مقر كارل زايس ميديتك الإقليمي
شركة مقر سينا الاقليمي
شركة مقر اوبن تيكست الشرق الأوسط وشمال
شركة مقر هانوا أيروسبيس الشرق الأوسط
شركة مقر كيتا مينا الإقليمي
شركة مقر اتش جي ام فند اس بي سي الشرق
شركة مقر بي واي سي إن الإقليمي
شركة مقر انوفار الاقليمي
شركة مقر جينيسيس كلاود سيرفسز الاقليمي
شركة مقر إنسوليت الشرق الأوسط وشمال
مقر إيفنتوس سكيورتي الإقليمي
شركة مقر راو بي الاقليمي
شركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية
شركة المعدات المكملة للطائرات
شركة سامي سي ام أي للأنظمة الدفاعية
شركة سامي للأنظمة الدفاعية المحدودة
شركة سامي للفضاء والطيران
شركة سامي للأنظمة الأرضية
شركة سامي للتقنيات الحديثة
شركة سامي للالكترونيات
شركة الألكترونيات المتقدمة
شركة سامي البحرية المحدودة
شركة سامي للخدمات المشتركة
شركة سامي تاليس للأنظمة الإلكترونية
شركة سامي إل ثري هاريس تكنولوجيز
شركة سامي للمواد المركبة المحدودة
شركة سامي دسر للأنظمة الجوية المحدودة
شركة سامي أم بي أيه لانظمة الصواريخ
الشركة العربية المتقدمة للمشبهات المحدودة
شركة سامي فيجا ايرو ميني فاكشرنج للصناعة
شركة الألكترونيات المتقدمة للخدمات المساندة
شركة سامي جنرال دينامكس للأنظمة الأرضية المحدودة
شركة سامي للدفاعات الجوية المحدودة
شركة ريمات المتقدمة لتقنية المعلومات
شركة السلام لصناعة الطائرات
الشركة السعودية لمساندة الطائرات العامودية
شركة هدهد الرقمية لتقنية المعلومات
شركة تحالف الفعاليات المحدودة
شركة سمسا للنقل
شركة ديلويت للخدمات الاستشارية المالية المحدودة
هانمي جلوبال السعودية
شركة سيركو العربية السعودية
برايس وتر هاوس كوبرز للاستشارات المحدودة
شركة سيمنس للطاقة
شركة لوسد المحدودة
مصنع مركز جنرال الكتريك لتكنولوجيا صناعة الطاقة
فرع مصنع جنرال اليكتريك جلوبل سيرفيسزجي ام بي اتش
فرع شركة فيلدكور سيرفس سوليوشنز انترناشونال ال ال سي
شركة إيه بي في روك جروب المحدودة
شركة الكوثر للتصنيع المحدودة
شركة التعمير والانشاء المحدودة
شركة ماتيتو السعودية المحدودة
شركة سيافا الدولية للصناعة
شركة ترتيب الحدث لإقامة وتنظيم المعارض شركة شخص واحد
شركة بن زقر يونيليفر المحدودة
الشركة السعودية جواهر للتجارة
شركة الاسلاك المشعة للمقاولات والتجارة
شركة الخليج للتوزيع المباشر
شركة ربط التقنية للاتصالات
كمنز العربية المحدودة
شركة عبدالرحمن سعد واولاده القابضة
شركة وعد المصادر للتشغيل والصيانة
شركة فريسينه السعودية العربية
شركة عبدالله فؤاد للوازم والخدمات الطبية شركة شخص واحد مساهمة
شركة بن زقر كورو المحدودة
شركة كي اس بي العربية للمضخات المحدودة
شركة محمد بن لادن وسمتها التجارية مؤسسة محمد بن لادن مساهمه مقفله
شركة الشرق الاوسط لصناعات كبلات الالياف البصرية
شركة ناقل مساهمة مقفلة شركة شخص واحد
شركة المركز السعودي للادوية
فرع شركة ان سي آر سوليوشنز ميدل ايست ال ال سي
شركة المخازن والخدمات المساندة
شركة اندلسية العربية للخدمات الطبية
شركة بترولوب للزيوت شركة شخص واحد مساهمة مقفلة
شركة اسمنت اليمامة
شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام
شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية
شركة المهذل للمقاولات العامة
شركة وورلي بارسونز للاستشارات الهندسية
شركة حافل للنقل
كيلوج براون اندروت ليمتد عزمي عبداللطيف عبدالهادي وعبدالله مهنا المعيبد
شركة خالد احمد الجفالي
شركة المعلم القابضة
شركة جاكوبس للاستشارات الهندسية
شركة محور الفحص للمقاولات شركة مساهمة سعودية مقفلة
الشركة الوطنية لصناعة البسكويت والحلويات (البسكوت الوطني)
الشركة الصناعية للأكترونيات
البنك العربي (عمان) المحدود
الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) ش.م.ك.م
الشركة السعودية للحديد والصلب
برنامج جدة التاريخية
شركة مصدر لحلول البيانات
الشركة السعودية للضيافة
شركة المسكن الميسر
شركة عبدالله محمد بن سعيدان واولاده العقارية
شركة شري للتجارة
الشركة السعودية للراتنجات الصناعية المحدودة
شركة فرماء للصناعات الدوائية والمستحضرات الحيوية
شركة طرفة الابداع لاقامة وتنظيم المعارض
الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكبلات والبلاستيك (مساههمة مقفلة)
دريم هاك العربية الرياضية شركة شخص واحد
داو السعودية للمواد والعلوم المحدودة
شركة ديف للصناعات الدوائية
شركة استرا الانشاءات المحدودة شركة شخص واحد
شركة مخزن أدوية جمجوم
شركة الجيل الطبية والتجارية
شركة البيوت الأقتصادية
شركة دراجر العربية
الشريف للمقاولات والتنمية التجارية شركة ذات مسؤولية محدودة
شركة مترو العاصمة
شركة دي سي بي السعودية شركة شخص واحد
شركة اميك فوستر ويلر انيرجي وشركائها الهندسية
شركة الخليج لصناعات التغليف
شركة إمكان للتمويل
شركة الجميح وشل لزيوت التشحيم المحدودة
شركة الخريف لزيوت التشحيم
شركة آل سعيدان للعقارات
شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري
فرع شركة ميرسر كونسلتنغ ليمتد
بنك الوطني الكويتي
شركة سامسونج السعودية للالكترونيات
شركة الشرق الأوسط وشمال أقريقيا لصناعة المرطبات
شركة فالكم القابضة
شركة ثبات للإنشاءات التحتية
فرع شركة فورتينت يوكيه ليمتد
فرع إل تي آي مايندتري المحدودة
شركة ماكسيموس الخليج المحدودة
شركة إنجي القابضة
شركة دنتونز العربية للمحاماة
فرع شركة بي سي سي لوجيستكس للشحن
فرع شركة ديفوتيم السعودية المحدودة
ابيكس فاندروك للأستثمار
شركة إيميركوم السعودية
شركة الفيصلية للأنظمة الطبية
شركة انترناشيونال انيرجي سيرفسز السعودية المحدودة
شركة بال العربية للتجارة
مستشفى الجدعاني الجديد الطبي
شركة دار التمليك
شركة حمد محمد لارقيب وأولاده التجارية
شركة البداهة للصناعات الحديثة المحدودة
شركة روابي للنفط والغاز
شركة بوان للصناعات الخشبية شركة مساهمة مبسطة
شركة ابتك السعودية العربية
شركة كادن للإستثمار
شركة البستان المحدودة
شركة بيري العربية السعودية المحدودة
شركة براينسا السعودية للخرسانة مسبقة الصنع
شركة مشيد للتجارة والنقل المحدود
شركة المأكولات العصرية للتجارة
شركة امجن السعودية المحدودة تابعة لامجن الشرق الاوسط وافريقيا
شركة تهامة لتوليد الطاقة المحدودة
شركة نبع الصحة للخدمات الطبية
شركة إيه بي بي للصناعات الكهربائية المحدودة
الشركة السعودية للحديد والصلب - حديد
شركة التطبيقات الخليجية
بي-اي-سي العربية للمقاولات
شركة ميس السعودية للمنتجات الطبية المحدودة
الشركة العربية للمستحضرات الدوائية شركة مساهمة مختلطة مقفلة
المجموعة الوطنية للاستزراع المائي مساهمة مقفلة
الكفاح لمعدات البناء
شركة مستشفى الرعاية التخصصية
شركة الحلول المتميزة شركة مساهمة سعودية مقفلة
شركة مستشفى الأمير فهد بن سلطان المحدودة
شركة جولدن ايس المختصة للتجارة
شركة اوبيلا العربية المحدودة
بايوجين العربية المحدودة
شركة أنيشيال العربية السعودية المحدودة
شركة ابريز الشرق للمقاولات والصيانة
شركة طوارئيات للعناية الطبية
شركة المدن العربية المحدودة
شركة مدر للأستثمار
شركة الشرق الأوسط للاستثمارات
شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري
شركة ابراهيم شاكر المحدودة
فرع شركة الخطوط الجوية القطرية
شركة الأمثل للأعمال والاستثمار التجاري
شركة السعودية لصناعات التكنلوجيا الطبية الحيوية (سعودي بايو)
شركة مجموعة المتحدة للسيارات
شركة التوريدات الوطنية للسيارات
الشركة الاهلية للتسويق المحدود
شركة كوني اند ناجل المحدودة
شركة مركز مكة الطبي
الشركة العربية للمحولات
شركة هاليون العربية المحدودة
مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر
شركة مجموعة طلعت مصطفى السعودية
شركة سيمنس هليثينييرز دايغوستكس المحدودة
شركة هوني ويل التركي العربية المحدودة
شركة هني ويل لمنتجات التشغيل الألي والتحكم المحدودة
شركة أسواق الجزيرة
اف-بي-تي لتقنية المعلومات
شركة بيفورت السعودية
شركة بالو التو نيتوركس العربية السعودية المحدودة
شركة الكفاح للخرسانة المسبقة الصنع
دايم لتأجير المعدات
شركة التوريدات والخدمات الطبية
شركة الخطوط المتنوعة لخدمات البترول
الشركة العربية لخدمات البيانات الحدودة
شركة الدفع الذكي المالية
شركة المستقبل للذكاء الاصطناعي
الشركة الوطنية لصناعة السيارات
مستشفى عبيد التخصصي
شركة أيك للإستثمار
شركة مدى الدولية القابضة شركة شخص واحد
شركة عيادات رام الطبية
شركة سولزر السعودي للمضحات المحدودة
شركة براق المالية
شركة الكربونات السعودية
شركة بقشان للاستثمار المحدودة
رولاكو للتجارة والتعهدات القابضة
شركة سراكو للموارد البشرية
شركة عبد الله عبد العزيز الراجحي وأولاده القابضة
شركة الحمراني العالمية شركة مساهمة قابضة
شركة الإعتصام الخليجي للتجاره
شركة أرامكو للكيميائيات
شركة أرامكو لأعمال الخليج المحدودة
شركة أرامكو لزيوت التشحيم والبيع بالتجزئة
شركة مشاريع أرامكو
شركة مدينة الطاقة للتطوير
شركة مدينة الطاقة للتشغيل
شركة الأداء المميز للكيميائيات ذ.م.م
الشركة العالمية للحلول الرقمية المتكاملة
شركة إدارة الاستثمار
شركة مكاملة لخدمات حقول النفط المحدودة
شركة مكاملة للطيران
شركة أرامكو السعودية آسيا المحدودة
شركة أرامكو السعودية للتطوير
شركة مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال المحدودة
شركة أرامكو السعودية لريادة الأعمال الاستثمارية المحدودة
شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل
شركة أرامكو السعودية للطاقة
شركة صكوك أرامكو السعودية
شركة أرامكو السعودية لألبحاث والتقنية
شركة أرامكو السعودية لبحوث وتقنيات الاستكشاف والانتاج
شركة سفن للصناعات
شركة سفن للصناعات البحرية
شركة وصاية العالمية للاستثمار
شركة أرامكو لإمداد الغاز
شركة أرامكو السعودية نابورز للحفر
شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام
الشركة العالمية للشحن والنقل
شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية سانك
شركة توثيق(المملكة العربية السعودية)
شركة الراجحي لإدارة وتنمية الموارد البشرية (المملكة العربية السعودية)
شركة تدير العقارية(المملكة العربية السعودية)
شركة الأهلي المالية السعودية للاستثمار العقاري
الشركة العقارية المطورة للتمليك والإدارة المحدودة
شركة الأهلي للإسناد الخارجي
شركة سامبا للعقارات
شركة سابك كابيتال بي في وشركاتها التابعة
سابك العالمية القابضة
شركة أكوا لالستثمار الصناعية شركة شخص واحد
أكوا باور للطاقة
شركة أكوا باور جازان للطاقة
شركة أكوا باور لإدارة مشاريع الطاقة والاستحواذ
شركة أكوا باور السعودية لتنمية المياه والطاقة
شركة نور الشعيبة القابضة
شركة الامتياز للتشغيل والصيانة المحدودة
شركة مياه عاليه
شركة المرجان لإنتاج الكهرباء
شركة أمواج العالمية المحدودة
الشركة العربية لأعمال المياه والطاقة
شركة كفاءة العربية للتشغيل والصيانة (شركة مساهمة)
شركة الرس للطاقة الشمسية
شركة ظفرة لتحلية المياه
شركة اشعاع القابضة
شركة اشعاع للطاقة المتجددة
الشركة الوطنية الأولى القابضة
الشركة الوطنية الأولى لخدمات التشغيل والصيانة
شركة هجر النتاج الكهرباء مساهمة مقفلة
المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء
شركة بوارج الدولية لتحلية المياه المحدودة
شركة جزلة لتحلية المياه
شركة جبيل او اند ام المحدودة
شركة شعيبة الثانية للطاقة الكهربائية مساهمة سعودية مقفلة
شركة الشعيبة القابضة
شركة كهروماء
شركة ليلى والرس القابضة
شركة ليلى للطاقة الشمسية
شركة مرافق البحر الأحمر المشتركة للطاقة
شركة مرافق طويق للطاقة
شركة المساهمات المتعددة
شركة نوار القابضة
شركة نوار للطاقة المتجددة
شركة نيوم للهيدروجين الأخضر المحدودة
نوماك الجبيل للتشغيل والصيانة
شركة نوماك البحر األحمر للتشغيل والصيانة
شركة نوماك للطاقة المتجددة
شركة نوماك السعودية للتشغيل والصيانة
شركة الواحة القابضة
شركة واحة الطاقة الأولى للمياه وللطاقة التقليدية
شركة واحة الطاقة الثانية للطاقة المتجددة
شركة تملك المشاريع المحدودة
شركة قارا للطاقة الشمسية المحدودة
شركة قدرة الاولى القابضة
شركة قدرة الأولى للكهرباء
شركة القرية الاستثمارية
شركة مشروع القرية
شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء
شركة رابغ للكهرباء
شركة توسعة رابغ المحدودة
شركة رابغ الاستثمارية المحدودة
شركة رابغ للتشغيل والصيانة
شركة رابغ الثالثة شركة مساهمة مقفلة مختلطة
شركة رابغ لخدمات إنتاج المياه المحدودة
شركة روابي لتحلية المياة
شركة سعد الثانية القابضة
شركة سعد الثانية للطاقة المتجددة
شركة سكاكا للطاقة الشمسية
الشركة السعودية الماليزية لخدمات التشغيل والصيانة المحدودة
الشركة السعودية الماليزية للمياه والكهرباء المحدودة
شركة سقاية للتشغيل والصيانة المحدودة
شركة الشعيبة الثانية لتحلية المياه القابضة المحدودة
شركة مشروع الشعيبة الثانية لتنمية المياه
شركة الشعيبة الثالثة لتحلية المياه
شركة توسعة الشعيبة القابضة المحدودة
شركة مشروع توسعة الشعيبة
شركة الشعيبة الوطنية للمياه والطاقة
شركة الشعيبة للمياه والكهرباء
شركة الشعيبة للطاقة
شركة خدمات الشقيق للصيانة شركة شخص واحد
شركة سدرة الأولى القابضة
شركة سدرة الأولى للكهرباء
شركة سدير الأولى القابضة
شركة سدير الأولى للطاقة المتجددة
شركة تحالف المياه القابضة
شركة توسعة تحلية المياه
شركة معادن الذهب ومعادن الأساس
شركة المعادن الصناعية
شركة معادن للبنية التحتية
شركة معادن للتسويق والتوزيع
شركة معادن للأسمدة
شركة معادن للدرفلة
شركة المعادن الاستراتيجية للتعدين
شركة معادن الذهب ومعادن الأساس القابضة
شركة معادن المتكاملة القابضة للأسمدة
شركة معادن المتكاملة القابضة للألومنيوم
شركة معادن للألومنيوم
شركة معادن للبوكسايت والألومينا
شركة معادن للفوسفات
شركة معادن وعد الشمال
شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات
شركة معادن باريك للنحاس
شركة معادن باريك الثانية المحدودة
شركة معادن باريك الثالثة المحدودة
شركة معادن ايفانهو الكتريك للاستكشاف والتطوير المحدودة
شركة التقنية المالية السعودية
شركة التنوير العقارية
شركة الانماء اسناد (شركة ذات مسؤولية محدودة)
شركة الإنماء ذات الأغراض الخاصة المحدودة
شركة العقارات العربية المحدودة
شركة ساب للأسواق المحدودة
شركة كيان السعودية لإجارة الاصول
شركة رابغ لإجارة الاصول المحدودة
شركة الأول العقارية
شركة علم للاستثمار التقني
شركة العمرة للخدمات المتميزة
شركة موارد المستقبل المحدودة
شركة علم أركان لتقنية نظم المعلومات
شركة إثراء الرياض العقارية
شركة الرياض لوكالة التأمين
شركة كيرزون ستريت بروبيرتيز ليميتد
شركة الرياض للأسواق المالية
شركة إسناد الرياض للموارد البشرية
شركة جيل الابتكار الرقمية المحدودة
شركة قنوات الاتصالات السعودية
شركة أبراج الاتصالات توال
شركة المدفوعات الرقمية السعودية
الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)
الشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني (سرار)
شركة الإتصالات العامة (المتخصصة)
شركة الخليج النموذجية للإعلام الرقمي المحدودة (انتغرال)
شركة عقالات المحدودة (عقالات)
شركة المراكز الرقمية للبيانات والإتصالات (سنتر 3)
شركة انترنت الأشياء لتقنية المعلومات
شركة صندوق الإبتكار للإستثمار
مستشفى شرق جدة العام
شركة تطوير
شركة الفيصل للصناعات الحديدية
شركة الأندية للرياضة (بودي ماسترز)
شركة سمير للتجارة والتسويق
شركة مناهل العالمية للنقل والخدمات المحدودة
شركة بروتيفيتي ممبر فيرم السعودية للاستشارات الإدارية
شركة الدكان السريع لتقنية المعلومات
شركة بريدفاست للتجارة شركة شخص واحد
شركة التجريب والابتكار المحدودة
شركة بيني سوفتوير العربية لتقنية المعلومات
شركة جلاميرا العربية لتقنية المعلومات
سند كاش لتقنية المعلومات
شركة الحلول الكافية لتقنية المعلومات
شركة اثير تقنية نظم المعلومات
شركة بي ار كيه زد العالمية لتقنية المعلومات شركة شخص واحد
شركة سند اركان المستقبل لتقنية المعلومات
شركة إبتكارات الفضاء للبحوث والدراسات (شخص واحد)
شركة العدسات المبتكرة
شركة ذكاء الحلول للوساطة الرقمية
شركة جسر النظم للاتصالات وتنقية المعلومات
شركة القرار الحاسم لتقنية المعلومات
شركة نصفك الأخر لتقنية المعلومات
شركة بينه للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد (شخص واحد)
شركة خزنلي للخدمات اللوجستية شخص واحد
شركة دواء لنقل الطرود شركة الشخص الواحد
شركة ديلي ميلز الخليج للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد
شركة ايراد لتقنية المعلومات
شركة تابي السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد
شركة بلينك العربية لتقنية المعلومات شركة شخص واحد
شركة اكوبيتال العربية للخدمات اللوجستية
شركة عقار ماب السعودية المحدودة
شركة شفاء الشرق الأوسط لتقنية المعلومات شركة شخص واحد (شخص واحد)
شركة ريتشوير لتقنية المعلومات شخص واحد
شركة الجمل الأبيض لتقنية المعلومات شركة شخص واحد (شخص واحد)
شركة سيف العلوم لتقنية المعلومات
إنفيجو السعودية للاتصالات وتقنية
شركة أومنيفل السعودية لتقنية المعلومات
شركة وعد الرقمي للاتصالات وتقنية المعلومات
شركة كارتلو للتجارة
شركة بي ايه سيستمز السعودية المحدودة
الشركة البريطانية للطيران والفضاء بي ايه اي سيستمز بي ال سي
شركة ايرباص السعودية المحدودة
فرع شركة كوجيلكس
شركة مساندة الوطنية للخدمات اللوجستية.
شركة جدوى البساتين للعقارات شركة شخص واحد
شركة استي لودر السعودية المحدودة
شركة الوعلان للتجارة
شركة الكحيمي للأنظمة الإلكترونية المتقدمة
شركة محمد عبد الرحمن فرحات للمقاولات
شركة توراي ميمبراين الشرق الأوسط المحدودة
شركة النقيب الرائدة المحدودة
شركة يوكسال إنشاءات السعوديه
شركة عصام قباني وشركاه للإنشاءات والصيانة
شركة مجموعة الراجحي القابضة
مستشفى دار الشفاء
شركة روش برودكتس العربية السعودية
شركة لوازم الدولية الطبية شركة شخص واحد
شركة رؤية وتطوير للاتصالات وتقنية المعلومات
شركة تقنية المياه والبيئة المحدودة
جنرال الكتريك السعودية للتوربينات المتطورة
شركة عبدالله ابونيان للاستثمار القابضة
شركة الالكترونيات المتقدمة المحدودة
الشركة السعودية للصناعات الجيرية
شركة مراس العالمية للاستثمار
فرع شركة ال جي اليكترونكس العربية السعودية المحدودة
شركة الرياض للحديد
شركة ميرسك العربية المحدودة
الشركة الوطنية الاولى للموارد البشرية
شركة مستشفى الملك فيصل التخصصي الدولية القابضة
شركة التخصصي العامة
الشركة السعودية للتشخيص
شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية (مهنية ذات مسؤولية محدودة)
فلنت كونسلتنغ السعودية التقنية للمقاولات
مدارس مسك
شركة ديلويت اند توش السعودية للاستشارات المحدودة
شركة بيكر هيوز العربية السعودية للتشغيل والصيانة المحدودة
شركة كندرل السعودية لتقنية المعلومات
شركة زينل للصناعات المحدودة
شركة الخدمات الطبية المتخصصة
الشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية عنايه
شركة المعجل للتجارة والمقاولات مساهمة سعودية مقفلة
فرع المؤسسة الوطنية للقوى الكهربائية المحدودة
شركة نجمة العالم للتجارة
شركة ديافيرم المتقدمة للخدمات الطبية
شركة مقر سيسترا الإقليمي
شركة مركز المرجان الطبية
شركة الإنماء للخدمات الطبية المحدودة
كيو إنترناشيونال كونسلتنتس للاستشارات الهندسية شركة شخص واحد
شركة أسواق البحر الأحمر
شركة مجموعة الشرق الأوسط الأفريقي
شركة جبال ينبع العالمية للمقاولات
شركة مسار النمو للتمويل
الإستشاريون لطب العيون فرع شركة البصر للخدمات الطبيه
مستشفى القصيم الوطني
شركة ريدنجتون العربية السعودية للتوزيع
شركة تطوير الخدمات النقل
شركة الجزيرة لتأجير السيارات
شركة في إم وير للتجارة المحدودة
شركة نسيج للتقنية شركة مساهمة مدرجة
شركة سواعد لخدمات الأعمال
شركة إزدهار للتطوير العقاري
شركة انفرا تك للاتصالات وتقنية المعلومات
شركة انجاز لخدمات المدفوعات
شركة الأنظمة المتخصصة المتكاملة للتقنيات
شركة جلاكسو العربية السعودية المحدودة
شركة الطيران المدني السعودي القابضة
شركة اف تي جي ديفيلوبمينت المحدودة (شخص واحد)
شركة تطوير المنتجعات الصحراوية
شركة اسياد القابضة ذات مسؤولية محدودة
شركة شمول القابضة
شركة المتحدون السعودية للشكولاته والهدايا المحدودة
شركة حلا بستاني التجارية
الشركة المتحدة للصيانة والمقاولات يونيماك
شركة إمداد للأعمال الطبية المحدودة
شركة وادي العمر لتقنية المعلومات
شركة إيلاف الفنادق المحدودة شركة شخص واحد
شركة الحلول الفنية المتطورة للصناعة
شركة عبدالله ابو نيان التجارية
شركة إدارة الفنادق
شركة المنشآت الذكية للتشغيل والصيانة المحدودة
شركة حلول الشرق الاوسط لتقنية المعلومات شركة شخص واحد
شركة السليمان للإستثمار القابضة
شركة النافذة الدولية لتقنية المعلومات
الشركة الدولية لتوزيع المياه
شركة ميلورس انترتينمنت السعودية
شركة البرج للمختبرات الطبية
شركة محمد العلي السويلم للمقاولات العامة
شركة مقر الرائد الإقليمي
شركة مقر كاردينال هيلث الإقليمي
شركة مقر إي تي أس الإقليمي
شركة مقر ايكولاب العربية الإقليمي
شركة مقر فا تيك واباج الاقليمي
شركة منجم الأعمال للتطوير والإستثمار التجاري
شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق المحدودة
شركة موستانج وفيصل جميل الحجيلان للاستشارات الهندسية
شركة بنك فيجن مساهمة مقفلة
شركة اسناد الطرق للمقاولات العامة شركة
شركة اركو للموارد البشرية
دوبونت سبيشاليتي برودكتس المحدودة
شركة مصنع دار الأنظمة للوحات الكهربائية
شركة المكاتب التنفيذية شركة شخص واحد
شركة عافية العالمية
شركة الفا للاستثمار شركة شخص واحد
شركة تاليس إنترناشيونال العربية السعودية المحدودة
شركة أماديوس العربية السعودية المحدودة
شركة سيجنيفاي العربية السعودية
شركة سيسكو السعودية العربية سابورت المحدودة
بوسطن كونسلتينغ جروب انترناشيونال انك
شركة تاليس للحلول الأمنية والخدمات
شركة تاورز ويليس العربية السعودية
شركة جنرال الكتريك العربية للرعاية الصحبة المحدودة
شركة سيرفس ناو العربية المحدودة شركة شخص واحد
فرع الشركة الصينية لانشاءات السكك الحديدية السعودية المحدودة
شركة رولاند بيرجر استراتيجي كونسلتنتس المحدودة
شركة مارش ماكلينان العربية لمقرات الشركات الاجنبية شخص واحد
افيشيو السعودية المحدودة
شركة سيتيك تي بي اي مهندسون استشاريون
شركة أورنج بيزنس العربية المحدودة
شركة بروها بولد وشريكها للإستشارات الهندسية
شركة سيسكو العربية السعودية المحدودة
شركة كي بي ام جي للاستشارات المهنية (مساهمة مهنية)
شركة ويبرو العربية المحدودة
شركة أرثر دلتل العربية السعودية
شركة فياترس العربية المحدودة
شركة ميرك للإستشارات والتدريب - مركز ميرك للتدريب
شركة دي جي جونز وشركاه السعودية
شركة كونسولوم السعودية ش ش وشركة شخص واحد
شركة نادي العلا
روكويل اتوميشن السعودية
شركة نسما المحدودة
فرع الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (انبي)
شركة السحاب الوطنية
الشركة المتحدة للسكر
شركة فاس للطاقة التجارية
شركة فتكر للتجارة الدولية
شركة ترونوكس السعودية للتصنيع شركة شخص واحد
الشركة العربية للتعهدات الفنية
شركه الايرادات للنقل
شركة مواردكم الحلول الاعمال
مصنع شركة عافية العالمية
فرع بنك ستاندرد تشارترد
شركة تتراباك للتصنيع المحدودة
فرع شركة تاتا كونسلتنسي سيرفسز ليمتد
شركة باليش وندر ستديو للترفية شركة شخص واحد
شركة فيرسوني للتجارة
مجموعة الوطن الطبية
شركة عابد على الحبشي للمقاولات
شركة شبكة التقنية الأولى
شركة مجموعة الجريسي (مساهمة مقفلة)
شركة مفيد
شركة برق النظم الخدمات التقنية التجارية
شركة مصنع حديد الوطنية
شركة الموارد للقوى البشرية
شركة بيت التأمين لوساطة التأمين
شركة الحوطي المحدودة
شركة كركم للتجارة
شركة الرعاية المستقبلية التجارية
شركة سمو القابضة
الشركة الوطنية للصناعات الغذائية المحدودة
شركة دار اليوم القابضة
شركة مقر سي أم أيه سي جي إم الإقليمي
مجموعة صافولا
شركة مقر بيوميريوكس الأقليمي
شركة مقر بروجر الإقليمي
شركة نمارا للاستثمار
شركة أسمنت المدينة
شركة إسكان حقل الفاضلي للتطوير العقاري
شركة تطوير للمباني
الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية
الشركة السعودية الأمريكية للزجاج
شركة قادة البناء الحديث
الشركة الوطنية للمساندة الأرضية للطيران
شركة لوكجري هوتيلز انترناشونال العربية
شركة صينوبك الشرق الأوسط للتكنولوجيا
شركة الربيعة والنصار والزامل للصناعات الخرسانية المحدودة
شركة الوقود الوطنية المحدودة
شركة أجل للخدمات التمويلية
شركة مكديرمت العربية المحدودة
ديلويت أند توش الشرق الأوسط المحدودة
شركة لوسي سويتش جير العربية المحدودة
شركة الخليج الوسطى
شركة سهم كابيتال المالية
شركة المتحدة للأدوية واللوازم الطبية المحدودة
شركة سجل التقنية للتطبيقات الإلكترونية المتكاملة المحدودة
شركة كن للاستثمار القابضة
التميمي للطاقة
تنسيق المدن
شركة مقر جلوبال اكسبيرينس سبيشلستس
شركة مقر تايت مينا الإقليمي
شركة مقر إسيتي العربية الإقليمي
شركة مقر سايبرارو الإقليمي
شركة مقر كال رويال برودكتس الإقليمي
شركة مقر سينير موبيليتي الاقليمي
شركة مقر نافر العربية الإقليمي
شركة مقر موساروبرا الاقليمي
شركة مقر ماغرو هيل الإقليمي
شركة مقر كالو الإقليمي
شركة مقر ليفانوفا الاقليمي
شركة مقر سيلزفورس الإقليمي
شركة مقر اس ايه اس إنستيتيوت الشرق
شركة مقر إم سي دينتال هولدنقز الإقليمي
شركة مجموعة المرشد للمقاولات
مقر سيتي قروب الإقليمي
شركة وكالة فادن للدعاية والاعلان
مجموعة الدباغ القابضة
شركة التلال للحديد المحدودة شركة شخص واحد
شركة إنشاء المستشفيات الدولية مساهمة مقفلة
شركة دبليو اس بی میدل ایست للاستشارات الهندسية
شركة خالد على التركي وأولاده القابضة
شركة صناعة البلاستيك العربية
شركة المروحية للطائرات
مصانع الخليج العربي للصناعات البلاستيكية والمطاطية المحدودة
شركة رعاية الأولية الطبية المحدودة
شركة طيبة لتشغيل المطارات
شركة مديدة للرعاية الطبية
شركة الوطنية العمومية للسيارات
شركة الأدلاء
الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية
شركة ترفيه العربية المحدودة
شركة الموارد الالكترونية المحدودة
شركة حزام المعلومات
الشركة التجارية المتحدة الوطنية
شركة زوايا العقارية مساهمة مقفله
شركة وسترن أطلس العربية المحدودة
الشركة الحديثة للتكنولوجيا
شركة الخليج الطبية المحدودة
شركة بيكر هيوز التجارية المحدودة
شركة اركاد للهندسة والانشاء
شركة جوجل العربية السحابية العربية المحدودة شركة شخص واحد
الشركة المتحدة لصناعة الأعلاف
شركة يونيتشارم الخليج للصناعات الصحية المحدودة
شركة الخالدي للإمدادات
فرع شركه جي إي فيرنوفا انترناشيونال ذم م
شركة الامجاد للتجارة والصناعة
شركة نوفو نوردسك السعودية للتجارة
شركة العيوني للتجارة والمقاولات
شركة الأنارة المتكاملة المحدودة
شركة خزان المعلومات لتقنية المعلومات - ايجنكس
شركة العيوني للاستثمار والمقاولات
سكاي بريدج فرايت سوليوشنز العربية السعودية للشحن شركة شخص واحد
شركة سيتي إينرجي السعودية للمشاريع الصناعية
شركة جونسون كنترولز العربية المحدودة
شركة بي أيه إي سيستمز العربية للصناعة
دورة ألعاب الصالات المغلقة والفنون القتالية
دورة ألعاب التضامن الإسلامي
اللجنة المنظمة للالعاب الاسيوية الرياض 2034
ألعاب السعودية
شركة ميار القابضة مساهمة مدرجة
الشركة الدولية للرعاية الصحية وعلوم الحياة القابضة مساهمة مقفلة
شركة الثريا العمرانية العقارية
شركة امداد الحلول لتقنية المعلومات
شركة بترومين
شركة الشرق الاوسط السحابية والتحول الرقمي المحدودة
شركة مكتب فيريتاس
شركة روش التشخيصية العربية السعودية المحدودة
شركة اس ايه بي السعودية لخدمات البرمجيات المحدودة
اس-اي- بي السعودية لتجارة البرمجيات المحدودة
شركة وادي رم لتدوير المعادن المحدودة
شركة شنايدر الكتريك سيستمس العربية السعودية
شركة ويبيلد اس بي ايه
شركة بوتش العربية المحدودة
شركة سيرفير العربية السعودية للتجارة شركة شخص واحد
شركة أبواب الابتكار للذكاء الاصطناعي
شركة مقر أبيكس جروب الإقليمي
شركة ليبهير السعودية
شركه تنمية الرياض للأستثمار العقاري
شركة الخالدي القابضة
شركه البيوت العربية المحدودة
شركة هيلتي العربية السعودية لأدوات البناء
شركة الحديد الاسفنجي المحدودة ذات الشخص الواحد
شركة الإنجاز للتجارة والمقاولات (إنجازكو)
شركة سيدرس للتجارة والخدمات البحرية المحدودة
شركة زهور الريف التجارية
شركة سوافي الجزيرة لخدمات المعدات وخدمات حقول النفط المحدودة
شركة بادان للزراعة والمقاولات المحدودة
شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة
شركة سبيسميكر العربية السعودية
شركة الكفاح القابضه (ذات مسؤولية محدودة)
شركة بحرة المتطورة لصناعة الكابلات المحدودة
شركة تمويل الأولى - مساهمه سعوديه مقفله
شركة مصنع قنبر دويداغ للخرسانة المسبقة الصنع المحدودة
شركة الشجرة الخضراء التجارية
شركة العربية لخدمات الأعمال المساندة
شركة فيصل للأعمال الكهربائية والميكانيكية
شركة ايترونيكس ميدل ايست العالمية التجارية شركة شخص واحد
شركة مجموعة المطلق
شركة محمد علي ابوداود وشركاه للصناعه ابوداود للصناعه مصنع كلوركس-جده
مجموعة التعاون للاستثمار
مصنع شركة الأقمشة الصناعية غير المنسوجة
شركة اينوموتكس المحدودة
شركة قمة السعودية للتجارة مساهمة مدرجة
شركة إثراء القابضة
شركة شاورمر للاغذيه المحدودة
شركة أبل العربية السعودية شركة شخص واحد
شركة مقر اكسبلور الإقليمي
شركة المستقبل الرائدة التجارية
شركة السيارات الغربية المحدودة
مصنع شركة المتولي للمنتجات الفولاذية
شركة سيمنس المحدودة
شركة أزاد العقارية
الشركة السعودية الألمانية للمنتجات غير المغزولة
المسار الشامل للتعليم
شركة عالم سجال للخدمات الطبية
شركة البواني المالية
شركة دافيتا كير السعودية
شركة معمار للتطوير والاستثمار
شركة طويق للصب والطرق
شركة الجبر للتمويل شركة الشخص الواحد مساهمة مقفلة
شركة الخليجية للتموين
شركة دواجن الدوحة
شركة عمليات تحالف او بي أس للتشغيل والصيانة
شركة تداول للحلول المتقدمة
شركة تيرنر اند تاونسند العربية المحدودة
الشركة المتحدة الدولية القابضة
شركة البحر الاحمر للتطوير
شركة الجاسرية للتمويل
شركة صالح عبد العزيز الراشد واولاده
شركة ايكوم العربية المحدودة
شركة مصنع حديد نجد شركة مساهمة مقفلة
شركة ريشمونت العربية السعودية المتحدة
شركة ادارة خدمات البيئة العالمية المحدودة
شركة المدفوعات الرقمية للتقنية المالية
شركة خدمات اساد المحدودة شركة شخص واحد
شركة في-فند لتقنية المعلومات
شركة الهالة الرائدة التجارية شخص واحد
شراكة فنتشرز
حاضنة ومسرعة رواد النمو لخدمات الأعمال
شركة فايف هاندرد
شركة مجموعة زيد الحسين وإخوانه للمقاولات
شركة مهن للموارد البشرية
شركة تكامل لخدمات الاعمال
شركة قرضي القابضة المحدودة
شركة قاف فاء لتقنية المعلومات
شركة حصة منفعة لتقنية المالية
شركة حلول ساهر لتقنية المعلومات
شركة باي شيب للاتصالات وتقنية المعلومات المحدودة
شركة ارابوت السعودية لتقنية المعلومات
شركة ثلاث مائة وستون ميا لتقنية المعلومات
شركة سجا المتطورة للاتصالات وتقنية المعلومات
شركة مظلة عطار للتسويق الالكتروني
شركة سويبلي للاتصالات وتقنية المعلومات
شركة وي ديلفر تيك العربية لتقنية المعلومات
شركة نفعة الصحية التجارية
شركة حلت الابتكارية لتقنية المعلومات
شركة نفعة الصحية التجارية (شخص واحد)
شركة المزارع الخصبة للزراعة
شركة اخطبوط انك العربية للتقنية المعلومات
شركة عتاد الرقمية للخدمات الفنية المساندة
شركة الإعلانات المبتكرة
شركة اومت العالمية لتقنية المعلومات
شركة أمواج الابداع الإدارية المحدودة
شركة سوربت العالمية المحدودة
شركة الرهن الحديث للوساطة الرقمية
الشركة السعودية للالعاب الالكترونية القابضة
شركة فرانكلين تمبلتون المالية
شركة عبر للمقاولات
شركة أبو حيمد وآل الشيخ والحقباني وكليفورد تشانس للمحاماة
شركة بيت الكهرباء للتجارة شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة
مستشفى الرعاية التخصصية المزمنة الطبية
شركة فيصل بن عبد الله بن سعيدان للاستثمار والتطوير العقاري
شركة الرياض العالمية للأغذية
شركة مورف
شركة اساد الحلول وادارة الموارد البشرية شركة مساهمة مقفلة
شركة تجارة وتطوير المعدات والآلات والتجهيزات المحدودة رضا
شركة كدانة للتنمية والتطوير
شركة أفق البنية التحتية للمقاولات
شركة محمد البرغش المنصوري وأولاده للتجارة والمقاولات
شركة سيكا العربية السعودية المحدودة ذات مسؤولية محدودة
شركة اكزونوبل العربية السعودية المحدودة
شركة الخدمات التكاملية للاستشارات الهندسية
شركة تطوير الألعاب الالكترونية شركة شخص واحد
شركة مراي العربية الدولية المحدودة
شركة أر ابتك جردانة وشركائه للاستشارات الهندسية
شركة أعمال المجد للصناعة
شركة العيسائي للتوزيع ذات مسؤولية محدودة
الشركة السعودية العالميه للتجاره المحدوده
شركة أجا للصناعات الدوائية
شركة نالكو السعودية المحدودة
شركة المحمل لخدمات المرافق
الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي
شركة الموسى الصحية
شركة تمكين للموارد البشرية
شركة الماجد للعود
شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية
شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية
شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية
عبد اللطيف جميل للزيوت المحدودة
سدم التقنية لتقنية المعلومات
شركة تطبيق عقار التجارية
شركة كور فيجن للاستثمار
شركة الأفق الاخضر للاستثمار
شركة البواني بايب لاين
شركة هاي جروب العربية السعودية المحدودة
شركة كورنينق العربية السعودية المحدودة
شركة عبر الوديعة للنقليات
عبد اللطيف جميل للتقنية المحدودة
شركة اليغانسيا العربية للتجارة
Mudad Business for Information System Technology
شركة الاستدامة القابضة
شركة بي آر أف العربية القابضة
شركة سولدير قرطبة
شركة سراكو شركة شخص واحد
الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية مساهمة مقفلة
شركة الجهات للتجارة والمقاولات
شركة أسمو المتطورة للخدمات اللوجستية
شركة إم بي سي قيم ستديو المحدودة
شركة إم بي سي استوديوز بروجيكتس السعودية المحدودة
شركة أرا الدوليه للانتاج الفني والدعايه والاعلان المحدوده
شركة إم بي سي إنيشيتفز شركة شخص واحد ذات مسؤلية محدودة
شركة إم بي سي ميديا السعودية المحدودة شركة شخص واحد
شركة شبكة العربية الاعلامية شركة شخص واحد
شركة أو ثري ميديا للإنتاج الفني
شركة الصدف للإنتاج الصوتي والمرئي المحدودة
مجموعة ارا الدوليه القابضه
شركة التنمية الزراعية المحدودة
شركة سيفا المجدوعي اللوجستية
شركة الجمال لمستحضرات التجميل العالمية المحدودة
شركة سباركو تكنولجيز العربية المحدودة
شركة رضا لمعالجة المياه
شركة ملاءة لتقنية المعلومات
شركة ايجاري المالية
بي- إي- إس إف السعودية العربية المحدودة
شركة العراب الوطنية لتقنية المعلومات
شركة مايا للتطوير والاستثمار العقاري
الشركة العربية للمعادن والكيماويات المحدودة
شركة مجموعة سيب العربية للأجهزة المنزلية
الشركة العليا السعودية لأنظمة الحاسب الآلي
شركة بعد أول السعودية للاتصالات
شركة الجيل الحديث العربية لنظم العمليات المحدودة
شركة سيكلي السعودية
شركة انشاءات التقنية المتحدة للمقاولات
شركة مجموعة الراجحي السعودية
شركة خدمات منع التاكل ان دي تي
شركة إتحاد الخليج للأغذية
شركة الفارابي للتسويق
شركة تقنيات زيت وغاز المحدودة
شركة سقالة الرعاية الصحية
شركة فلور العربية المحدودة
شركة لمار العربية القابضة
شركة عوض سعد بنظفرة للمقاولات شركة شخص واحد
شركة تداوي الطبية
شركة المطاعم الأهلية شركة شخص واحد
شركة إسماعيل علي أبو داود التجارية المحدودة
الشركة الحديثة للاستثمارات التجارية والصناعية
شركة بيرين شركة مساهمة مقفلة
شركة المزن الوطنية للأدوات المنزلية المحدودة
شركة البيوت الصينية للتجارة
شركة ماس الهندسة والانشاء
شركة نباتات للمقاولات
شركة وادي الظهران للتقنية القابضة
مؤسسة ماجد محمد خليفة المحمادي للمقاولات العامة
شركة جنان العقارية
شركة المسافر للسفر والسياحة مساهمة مقفلة
شركة المسافر العالمية للسفر والسياحة
شركة أم أم جروب للتجارة
تي-كيه اليفيتور العربية السعودية المحدودة
شركة عبداللطيف جميل للاستيراد والتوزيع المحدودة
شركة عبداللطيف جميل للبيع بالتجزئة المحدودة
شركة عبداللطيف جميل لبيع السيارات بالجملة المحدودة
شركة الإستثمارات التعدينية المتحدة
شركة كوارا للتمويل
الشركة السعودية لصناعة المحركات
شركة اروباكون السعودية شركة شخص واحد
شركة إكسبو 2030 الرياض
شركة رواد المشاريع للمقاولات
شركة مصانع الإيمان للمقاولات والتجاره المحدوده
شركة طرود لتقنية المعلومات
شركة هيلو للتسويق
عاجل الحلول
شركة بلاديس العربية للصناعات الغذائية
شركة الصناعات المتخصصه للسبك المحدودة
شركة الهيتم للتصنيع والتنمية الاقتصاديه
شركة المشاريع المدنية والكهربائية للمقاولات المحدودة سبكو
شركة نهلة الغذاء للتجارة
شركة تمام للتمويل
شركة رضايات المحدودة
شركة حلول أمن المعلومات
شركة التيسير العربية مساهمة مقفلة
شركة فاروق ومأمون محمد سعيد تمر الصناعية القابضة (قابضة)
شركة العبيكان اس اي جي كومبيبلوك المحدودة
شركة محلات عبدالصمد القرشي للعود والعنبر والعطور
شركة ترانسميد ليميتد (شركة شخص واحد)
شركة آلات للتقنيات شركة شخص واحد مساهمة مقفلة
شركة مجموعة شلهوب العربية المحدودة
شركة رضوى التجارية
شركة شنايدر اليكتريك العربية السعودية
شركة القحطاني لصناعات تغليف الانابيب
الشركة العالمية للصناعات البحرية
شركة السويدي للكابلات المحدوده
شركة الاسطول الوطنية لتأجير السيارات
شركة راما التخصصية للصناعة
شركة أرماح الرياضية
شركة امازون السعودية للتجارة
شركة مقر سي اي ام سي الشرق الأوسط وشمال
شركة مقر إف جي إس جلوبال الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإقليمي
شركة سايت تكنولوجي العربية السعودية
الشركة المتقدمة للمقاولات العامة والصيانة المحدودة
شركة رضايات التجارية المحدودة
شركة سنابل المتحدة للتجارة
فرع مستشفى أندلسية الطبية
شركة مصنع رابغ الصلب للصناعة
نوريون العربيه السعودية للكيماويات
شرمة فيروفاكس ليمتد لتقنية المعلومات
شركة الألوان البرمجية لتقنية المعلومات
شركة بوسطة تكنولوجي
فرع شركة سوربانا للإستشارات
شركة بيت هايل لمواد البناء
شركة مصنع جمجوم للصناعات الطبية المحدودة
شركة البلاغة القابضة للأستثمار
شركة السحيمي القابضة مساهمة مقفلة
شركة ادارات للاتصالات وتقنية المعلومات
شركة المثلث التقني الكامل
غالدرما العربية
شركة شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست ذ م م
شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية (شاعر ومشاركوه)
شركة الخدمات الطبية والصيدلانية
شركة الفا فارما للصناعة
شركة اليسر للمقاولات الصناعية
شركة إيرام القابضة
الديار السعودية للإستشارات الهندسية
شركة النهلة للتجارة والمقاولات
شركة الوفاق لحلول النقل
فرع شركة سيجنا وورلد وايد انشورنس
شركة الورود للإستثمار العقاري
الشركة المتحدة للإستثمارات الصناعية
شركة الخريجي للتجارة والمقاولات
اي-ويب قروسر السعودية التجارية
شركة روافد اعمال التجارية
شركة مقر إم دي اس الاقليمي
شركة الريان للصيانة والتشغيل
شركة صيدليات العافية للادوية
شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
شركه المستقبل لاقامة المستشفيات
مستشفى العظام والمفاصل والعمود الفقري
شركة صحة عنيزة للرعاية الطبية
شركة أنتاب الرياض للتشغيل والصيانة
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
شركة فطايرجي للمقاولات المحدودة
شركة الطور للخدمات الطبية
شركة البواني المحدودة
فرع شركة ساينو هايدرو كوربوريشن ليمتد
شركة ديل للتقنيات
شركة حلول المصاعد للاستثمار
شركة ابراهيم الجفالي واخوانه للاطارات
الشركة السعودية للإيثلين والبولي إيثيلين
الشركة السعودية للبولي اوليفينات
شركة البوليمرات الاكريليكية السعودية
شركة خدمات الطاقة الذكية
مصنع الشركة السعودية لحامض الاكريليك
شركة أبناء عبد الله حمود الشويعر للتجارة والمقاولات
شركة افاق الغذاء
شركة مصنع أنظمة الالمنيوم الانشائي المحدودة
الشركة السعودية لمونمرات الاكريليك المحدودة
شركة البيوتانول السعودية المحدودة
شركة خليج الدانة للسياحة
شركة السيل الشرقية المحدودة
الشركة السعودية للنظم الصحية
شركة تماسك القابضة
شركة رواجح القابضة
شركة السحب المتقدمة لتقنية المعلومات
مقر بوهرينجر أنجلهايم ميدل إيست اند أفريقيا
شركة ماستر كارد العربية لتقنية المعلومات
شركة هيل انتر ناشیونال میدل ایست لیمتد
فرع شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية شاعر ومشاركوه
فرع شركة شابورجي بالونجي ميد أيست
شركة غرونوبل بارتنرز السعودية لخدمات الأعمال عمال شركة شخص واحد
شركة ديبا العربية السعودية للمقاولات والديكور الداخلي المحدودة
الشركة السعودية للخدمات البريدية واللوجستية (سبل)
شركة مقر أولبرايت ستونبريدج الإقليمي
شركة مقر ديتكون كونسلتنج الإقليمي
شركة مقر دورماكابا الإقليمي
شركة مقر اي اف اديوكيشن الاقليمي
شركة مقر فوجي فيلم العربية الإقليمي
شركة مقر إتش كيو دبليو إس الإقليمي
شركة مقر اندرا الإقليمي
شركة مقر ال تي اي ماينتدري الإقليمي
شركة مقر رابيسكان سيستمس الشرق الأوسط
شركة مقر سوربانا للاستشارات الإقليمي
مقر شوكو انترناشونال كي جي الإقليمي
شركة مقر بي ام جي الإقليمي
شركة مقر سمارت فينتيك فور يو الإقليمي
مقر تريند مايكرو الإقليمي
شركة مقر تروكس جي إم بي اتش الإقليمي
شركة مقر تي يو في راينلاند الشرق الأوسط
شركة مقر يونيفونك الإقليمي
شركة محولات الطاقة السعودية
الشركة العربية للتنمية والتسويق
شركة الاصول الخليجية للتطوير والاستثمار التجاري
يونيفارما
شركة الخليج للتموين
شركة إبراهيم الجفالي واخوانه
الشركة السعودية للمأكولات الخفيفه
دراية فنتشرز
شركة ريادة الأداء لحاضنات ومسرعات الأعمال
شركة الرمز للعقارات
الشركة الوطنية لصناعة البطاريات المحدودة
شركة تلدين للحلول البلاستيكية
شركة الرواد الوطنيه للبلاستيك المحدوده
الشركة الوطنية لصهر الرصاص المحدودة
شركة شيفرون فيليبس السعودية
شركة اكرو السعودية
شركة اسيستم وعلي الحربي للاستشارات الهندسية
الشركة المتحدة للخدمات المالية
ركة ابناء عبدالله التركي الضحيان للمقاولات
شركة نستله العربية السعودية
شركة بيادر للاستثمار
شركة ابيات السعودية لمواد البناء
شركة صحتي للخدمات المعلوماتية
شركة الأمين للتجهيزات الطبية والعلمية
شركة كراون العربية للعلب المحدودة
الشركة الوطنية للصناعة
شركة اقوات للصناعات الغذائية
مجموعة سعيد رداد القابضة
روز غلايسبا وسعودي أرابيا
شركة مقر باركليز الإقليمي
شركة مقر يلا جروب الإقليمي
شركة مقر كونترول ريسكس الإقليمي
شركة مقر تيك ماهيندرا الإقليمي
مقر لاب الإقليمي
شركة مقر تراكسيز مينا الإقليمي
شركة مقر شنت الإقليمي
مقر ام ال اي بلس في الشرق الاوسط وشمال افريقيا الإقليمي
شركة دي إتش إل غروب ريجونال هيدكوارترز
شركة مقر أيبسون مينا الإقليمي
شركة جينغدونغ
شركة مقر أوري الثقافية الإقليمي
مجموعة شركات ترايدمارك
شركة مقر ريفربيد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإقليمي
شركة مقر ستيت ستريت الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإقليمي
شركة مقر سافران العربية الإقليمي
شركة مان غروب
شركة مارا إنرجي
مقر برودكوم الإقليمي
شركة مقر زوهو الإقليمي
شركة مقر تي جي ايه الإقليمي
شركة مقر فيغا اي تي الإقليمي
شركة مقر ستيك الإقليمي
شركة مقر فلاير الإقليمي
شركة فايل كلاود أرابيا
شركة مقر جيزكي آند دفرينت الإقليمي
شركة بلغ آند بلاي مينا ريجونال إتش كيو
شركة مقر زووم الشرق الأوسط وشمال أفريقي
شركة مقر مورجان ستانلي الشرق الأوسط الإقليمي
شركة الواحة للأسواق الحرة
الشركة الوطنية للانظمة الميكانيكية
شركة وافي للطاقة
الشركة الاهلية للصناعات الغذائية
الشركة السعودية للبوليمرات
الشركة العربية الماليزية لمنتجات الزيوت النباتية المحدودة
شركة ابراهيم محمد المانع واخوانه مساهمه مقفله
شركة التموين الحديث للتجارة المحدودة
شركة الجزيره للصناعات الدوائيه
شركة الشرق الاوسط للرعايه الصحيه
شركة الشمس الوطنية العالمية للطاقة
شركة المأكولات السريعة
شركة المجدوعي للسيارات المحدودة
شركة المراكز العربية شركة مساهمة مدرجة
شركة أموال الأجيال القابضة
شركة حلول الميادين الحديثة للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد
شركة شبه الجزيرة للمقاولات
شركة عافيه العالمية
شركة كات انترناشنال المحدودة شركة شخص واحد
شركة كمال عثمان جمجوم للتجارة
شركة نيسان العربية السعودية المحدودة شركة ذات شخص واحد
شركه الاتصالات المتنقله السعوديه
شركه المؤسسه الوطنيه للتسويق المحدودة
مؤسسة القيمة المنطقية للتجارة
شركة ارامكس السعوديه المحدودة شركة شخص واحد
شركة الذهب الاصفر للصناعة شركة شخص واحد
شركة الرفادة العربية التجارية
شركة المصنع الوطني لمعالجة وتحسين المعادن
شركة ايلاف العربية للمقاولات العامة شركة شخص واحد
شركة ركن السبائك للمعادن الثمينة
شركة فيرجلف السعودية للتجارة
شركة محمد سالم السويدي القابضه مساهمة مقفلة
شركة مطوفي حجاج الدول العربية
شركه هشام السويدي للتجاره المحدوده
فرع شركة المشروعات البتروليه المصريه
شركة احمد عبدالوهاب عابد للتجارة شركة مساهمة مقفلة
شركة اسرار العروبة للتجارة
شركة الخدمات الصناعية التخصصية المحدودة
شركة الزامل للصناعات المعدنيه الثقيله
شركة الشمس والرمال للرياضة
شركة المؤسسة العربية للتجارة والملاحه والاعمال البترولية
شركة إعمار السعودية للإنشاء والتطوير
شركة بتروناش العربية المحدودة شركة الشخص الواحد
شركة تجميع المعادن المحدودة شركة شخص واحد
شركة حمد وأحمد محمد المزيني العقارية شركة مساهمة مقفلة
شركة دلمون المحدودة
شركة ديار القابضة
شركة رضاكم المتحدة للتجارة شركة الشخص الواحد (شركة شخص واحد)
شركة روافد للصناعة
شركة كيما الخليج للتجارة
شركة محطات الحاويات الوطنية المحدودة شركة شخص واحد
شركة محمد باوزير للتجارة
شركة مرامر للمقاولات شركة مساهمة سعودية مقفلة
شركة مزارع الفروج الذهبي للانتاج الزراعي والحيواني مساهمه مقفله
شركة معدات الجزيرة شركة شخص واحد
مصنع الشركة الكيميائية الحديثة للخدمات
شركة الراجحي شركاء للاستثمار
رزم للاستثمار
الشركة الدولية للصناعات الغذائية
شركة هادية عبداللطيف جميل للاستثمار العقاري
شركة إم بي سي ميديا سوليوشنز المحدود شركة شخص واحد
الشركة السعودية للصناعات الصيدلانية
شركة اف تي اي كونسلتينج لخدمات الأعمال
شركة النبع النقي للتجارة
شركة جينات الحياة الطبية
شركة مونديليز العربية للتجارة
شركة خدمات الدعم التكاملية الواعدة
الشركة الوطنية الابتكارية الصناعية
شركة العناية الوطنية للتصنيع
شركة اباريل للتجارة
شركة توكيلات للتمويل
شركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة
شركة الحمائد الطبية والتجارية
شركة الجدير للخدمات اللوجستية
شركة مزارع فقيه للدواجن
شركة شيندلر العليان للمصاعد المحدودة
شركة شينكر العربية السعودية المحدودة
شركة الخير للتجارة المحدودة
شركة الوطنية للخدمات الجيومكانية
شركة سيليكا للتجارة
الشركة جياد الحديثة للسيارات
شركة الملحم لخدمات السيارات
شركة شيد المحدودة
شركة الزامل للصناعات الغذائية المحدوده
شركة ايوان القابضة
شركة تينار يس العربية السعودية المحدودة
شركة ريف العطور للتجارة
شركة قصة للعطور
كارز دوت كوم القابضة
هوّز لخدمات الأعمال
شركة ثمانية لتقديم الوجبات
المعامل البرمجية لتقنية المعلومات
شركة ميمف للصناعات الكهربائية مساهمة مقفلة
شركه الهرم للاستيراد والتصدير المحدوده
شركه طويق للصيانه والتشغيل المحدوده شركة شخص واحد
شركه محمد ابراهيم السبيعي واولاده للاستثمار مساهمة مقفلة
مؤسسة اعلى الهرم التجارية
مؤسسة الشايش بن رسلان بن مهو السبيعي العنزي للخدمات التجارية
الشركة الدولية للاجهزة الالكترونية مساهمة مقفلة
الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة شركة شخص واحد
الشركه العربيه المتحده للزجاج المسطح
شركة ابناء محمد موسى بوخمسين
شركة احمد بن عبدالرحمن بن عفيف التجاريه
شركة ارام ميم للخدمات التجارية شركة شخص واحد شركة شخص واحد
شركة الابهار السعودية للصناعات الغذائية
شركة الأندلس التعليمية
شركة البيك للأنظمة الغذائية
شركة التسويق الشامل المحدودة
شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري
شركة الخزامى التجارية
شركة الشروق الطيب التجارية شركة شخص واحد
شركة العقيق للتنمية العقارية شركة شخص واحد
شركة القاضي للتجارة والصناعة شركة شخص واحد
شركة الكابلى التجارية
شركة الكابلي للتسويق
شركة المسار الحديث المحدودة
شركة المشروبات النقية للصناعة شركة مساهمة مقفلة
شركة المصنع السعودي لأوعية الالمنيوم
شركة النافع للاعلاف شخص واحد
شركة الهاجري لما وراء البحار
شركة الوسوم العربية التجارية شركة مساهمة سعودية مقفلة
شركة الوقود المتكاملة المحدودة للمحروقات
شركة الياسين الزراعيه مساهمه مقفله
شركة امداد الغربية للمنتجاة البترولية شركة شخص واحد
شركة انيكستر السعودية المحدودة
شركة اهداف القابضة للتنمية
شركة اوغاريت كو للمواد الغذائية
شركة ايمان للتوكيلات والتجاره والمقاولات
شركة إبداعات للمقاولات المعمارية شركة شخص واحد
شركة إبراهيم الشنيفي للتجارة والمقاولات المحدودة
شركة إبراهيم يوسف المهيدب وأولاده التجارية شركة سعودية مساهمة مقفلة
شركة إساد لحلول وإدارة الموارد البشرية شركة مساهمة مقفلة
شركة إيجارة للتمويل شركة شخص واحد مساهمه مقفله
شركة ألب لا الشرق الأوسط للبلاستيك السعودية للصناعة شركة شخص واحد
شركة أوتاد الفهد المحدودة
شركة بافكو الدولية لخدمات الشحن والنقل المحدودة
شركة باور السعوديه لمقاولات الاساسات المحدوده ذات شخص واحد
شركة بوستن ساينتفك الخليجية للتجارة شركة شخص واحد
شركة بيسايد للتجارة المحدودة
شركة تايت مينا للترفية
شركة تنال للتطوير والاستثمار العقاري
شركة ثروات الرائدة العقارية
شركة ثلاجة مهران للتجارة شركة شخص واحد
شركة جال للموارد البشرية
شركة جيكات المحدوده
شركة حسن علام للإنشاءات السعودية المحدودة (ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد)
شركة حسن علي الطوري للتجارة
شركة خدمات الطاقة التجارية شركة شخص واحد
شركة خدمات ماسا للتشغيل والصيانة - شركة شخص واحد
شركة دانة العقارية شركة شخص واحد
شركة دخون الإماراتية للتجارة شركة شخص واحد
شركة ديار الرائدة للمقاولات عامة
شركة رامز العالميه للتجاره
شركة رحلات ومنافع للسياحة شركة شخص واحد
شركة رست للمياه شركة مساهمة سعودية مقفلة
شركة رموز الاتحاد الخليجي للمقاولات
شركة ريدنجتون السعودية للتجارة شركة شخص واحد
شركة زينكو التجارية
شركة سديم المجد للمقاولات شركة شخص واحد
شركة سمامة القابضة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة
شركة سمنان لحلول المياة
شركة شار الحلول الغذائية شركة شخص واحد
شركة شبرا الطائف التجارية المحدودة
شركة شيفرون البكري لزيوت التشحيم
شركة عالم التطور العربي التجارية
شركة عبدالرحمن عثمان محمد العثمان وشريكه
شركة عبدالله ابراهيم الزامل للمقاولات
شركة علي العبدالله التميمي للتجارةوالمقاولات
شركة علي فوزان محمد الفوزان واولاده
شركة في لاين الشرق الأوسط المحدودة
شركة كيمياء الزيت الصناعية - شركة شخص واحد
شركة لين الخير للتجارة مساهمة مدرجة
شركة ماستر بيلدرز سولوشنز السعودية العربية للصناعة شركة شخص واحد
شركة مجموعة البوعينين الخليج العربي للتجارة
شركة مجموعة الحصان للتعليم والتدريب المحدودة
شركة محمد راشد الخثلان للمقاولات
شركة محمد سعيد محمد بالبيد التجاريه
شركة محمد هادي الرشيد وشركاة شركة مساهمة سعودية مقفلة
شركة مدارات الموحدة
شركة مزن السحاب التجارية شركة شخص واحد
شركة مستورة للمقاولات المحدودة
شركة مقاولات التربة العربية المحدودة شركة شخص واحد
شركة مكيون مطورون عمرانيون مساهمة مقفلة
شركة مناهل الغد للتطوير والإستثمار الصناعي شركة شخص واحد
شركة نخبة العود للتجارة شركة شخص واحد
شركة هضاب الخليج التجارية
شركة هوازن الجزيرة للمقاولات
شركة هورايزن للمساحة العربية المحدودة
شركه العرفج للتجاره والاستيراد
شركه الكفاءه العقاريه
شركه آجاد المتحدة للاستثمار شركة مساهمة مقفلة
شركه دلتا السعوديه لمشاريع الطاقه المحدوده
شركه كيماويات الراتنجات الصناعية شركة مساهمة مقفلة
فرع شركة أبناء عبدالوهاب منصور المعلم
فرع شركة كولين إنسات توريزم صناي في تيكارت اي اس
مصنع اساس للصناعة
مصنع الاسد للحديد
مصنع الفايبرجلاس الوطني
مصنع جروب فايف السعودية للأنابيب
معرض البركه الجديد للسيارات
معرض واحه الاقصى للسيارات
مؤسسة احمد حسن سعد ال نصار للنقليات
مؤسسة احمد يحى ناصر اليامى للمقاولات
مؤسسة الصادره لمواد البناء
مؤسسة النور المتحدة للنقليات
مؤسسة حامد سعود العتيبي للمقاولات
مؤسسة خزامى الخليج للتجارة
مؤسسة سحيم احمد محمد ال فاضل الغامدي التجارية
مؤسسة كنوز للمقاولات
مؤسسة وادي فاطمة لتجارة الأغذية
شركة برجيل للرعاية الصحية
شركة الاختيار العربي للرعاية الممتدة وإعادة التأهيل المحدودة
شركة المؤسسة الوطنية للتسويق المحدودة
شركة ان اس سي سي انترناشونال السعودية للمقاولات
شركة علي العبدالله التميمي للتجارة والمقاولات
شركة عصام قباني وشركاه لمواد الإنشاء والتعمير المحدودة
بيكر هيوز العربية السعوديةبيكر هيوز العربية السعودية
شركة وادي جدة
شركة محمد عبدالله شربتلي
شركة بن زقر يونيليفر للتوزيع المحدودة
شركة ماكس ستريتشر السعودية العربية للمقاولات
شركة تجوري
شركة حمود منصور الكثيري المحدودة
شركة المنسوجات والملابس الجاهزة المحدودة
شركة مصاعد أوتيس العربية السعودية المحدودة
ادفيرس العربية السعودية
شركة إتحاد سلام المتنقلة للإتصالات
شركة كولين انسات توريزم صناي في تيكارت اي اس
شركة مقر بيليف الاقليمي
شركة ركاز العقارية
شركة صالح وعبدالعزيز اباحسين
شركه غداف الطبية للصيدليات
شركة دار الاجيال القابضة - مساهمة مقفلة
شركة الحلول المتسارعة للاتصالات وتقنية المعلومات
شركة مابي السعودية
شركة ادم الطبية
شركة بلسم للرعاية الطبية
شركة دله للتنمية العقارية والسياحية
شركة مجموعة ناظر المحدودة
شركة مجموعة موسى بن عبدالعزيز الموسى وأولاده العقارية القابضة
شركة المقاولات الوطنية المحدودة
مؤسسة مؤسسات سقالة التجارية
شركة ليجراند العربية السعودية
السعداء العربية للمقاولات
شركة تفاصيل البناء العقارية
شركة إن إم دي سي إنيرجي السعودية المحدودة
شركة محمد العلي السويلم للتجارة والمقاولات
شركة حلول البناء المتطورة للمشاريع
شركة دي ام دجي ايفنتس ال ال سي
شركة إنماء الروابي
شركة السرعة الالكترونية التجارية
شركة سوار التقنية المحدودة
شركة أنماط التقنية للتجارة
شركة الفوارس للاتصالات وتقنية المعلومات
شركة عبد اللطيف جميل للمعدات المحدودة
شركة قروك المحدودة
شركة العدادات السعودية
شركة الموارد القابضة
شركة عالم المصادر للمقاولات العامة
شركة آفاق الأعمال الخليجية للمقاولات العامة المحدودة
شركة التميمي للتجارة والصيانة
شركة الكحيمي للصناعات المعدنية المحدودة
شركة التسهيلات للتسويق
الشركة الألمانية السعودية للصناعة
شركة صرح العقارية القابضة
فرع شركة هونسان فارما
شركة بي سي دي العربية السعودية
شركة الحجارة المميزة المحدودة
شركة عنان إسكان المتطورة المحدودة
شركة اديداس العربية التجارية
شركة مصنع منير عبدالله المنيف للأنابيب البلاستيكية ومستلزماتها
شركة أسترا الزراعية
الشركة العربية للسيارات
الشركة العربية لتجهيزات المكاتب
الشركة العربية للوازم الطبية
شركة الإتصالات والإلكترونيات العربية
شركة المقاولات العامة
شركة التجارة العمومية
ابتكارات التميز المحدودة
شركة جسور الامداد للموارد البشرية مساهمة مقفلة
الشركة الوطنية للتسويق المحدودة (العليان)
شركة العليان للطاقة المحدودة
شركة المشروعات والتنمية
شركة حلول المساعي للتشغيل والصيانة
شركة مقر بنسنت ماسونز الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإقليمي
شركة الراجحي للخدمات التجارية المساندة
يو-اس-رينل كير
شركة امريكان اكسبريس السعودية
شركة لينكسون العربية السعودية المحدودة
مجموعة القريان للتجارة والصناعة والمقاولات
شركة دلة التجارية
ميتسو المحدودة
ميرسك العربية للخدمات اللوجستية
شركة تموين الشرق للتجارة
شركة همة كابيتال للاستثمار
شركة فلنت كونسلتنغ السعودية المحدودة
شركة مصنع الصمامات الصناعية
شركة عناية الوسيط
شركة الصريف القابضة
شركة تأميني لوساطة التأمين الالكتروني
Medtronic Saudi Arabia
شركة ريدكو العالمية للمقاولات
شركة تايدواتر الرشيد المحدودة
الشركة السعودية للتمويل
شركة الصالحات القابضة
فرع شركة محمد العلي السويلم للتجارة والمقاولات
شركة جيل الإدارة الحديثة للتجارة
شركة الرواف للمقاولات
شركة عبدالصمد القرشي القابضة
شركة سليمان عبدالعزيز الراجحي الدولية
معهد الطاقة
شركة طارق الجعفري للمقاولات
شركة نت ويرك انترناشيونال العربية
شركة صدارة للكيميائيات
الشركة السعودية للتطوير العمراني
شركة ليدوس العربية المحدودة
شركة التصوير الجزيئي
المعهد الوطني للتدريب الصناعي
شركة الصبح الطبية
مصنع الباز المتحدة للصناعة
شركة الوسيلة لتأجير السيارات المحدودة
شركة اليمامة الطبية
شركة مصنع الأنسجة المتطورة
هايدريل بريشر كونترلونج العربية المحدودة
شركة اكس سي ام جي للتجارة
شركة افران الحطب
شركة مجمع العيادات الاستشارية المحدودة
شركة خدمات المشاريع الطبية
شركة جال الدولية المحدودة
الشركة السعودية للمواد الكهربائية المحدودة
فرع شركة سانوفي العربية للتجارة
روش برودكتس العربية السعودية المحدودة
فرع شركة شاندونغ تايجون اليكتريك باور
فرع شركة هيوسنغ هيفي اندسترز كوربوريشن
شركة أديس السعودية المحدودة
شركة ارامكو السعودية توتال للتكرير
فرع شركة شاينا جيو انجنيرنج
شركة ينبع ارامكو سينوبك للتكرير ياسرف
تشاينا بتروليم انجنيرينج أند
شركة ويسترنجيكو السعودية
شركة بي جي بي العربية المحدودة
بنك الصين
شركة سامسونج إي اند ايه العربية المحدودة
شركة تكنيمونت العربية المحدودة
شركة البحر الابيض المتوسط للملاحة
شركة ميتسوبيشي باور العربية السعودية
شركة بارويد العربية السعودية المحدودة
شركه محمد عبدالمحسن العبدالكريم وشركاه للتجارة
ليشينز المملكة العربية السعودية SILZ ذ.م.م
جايل الروبوتات العربية SILZ ذ.م.م
لينوفو (KSA (للابتكار والتكنولوجيا SILZ ذ.م.م
أيهيرب العربية SILZ ذ.م.م
سيلفر باندز المملكة العربية السعودية SILZ ذ.م.م
يونيبارت لوجيستيكس SILZ ذ.م.م
سافاير SILZ ذ.م.م
البحري للخدمات اللوجستية SILZ ذ.م.م
دانفوس العربية SILZ ذ.م.م
شركة ريادة واعمال لتقنية المعلومات
شركة بوبولوس للهندسة المعمارية
شركة تسویق وتوزیع المواد الكیمیائیة المحدودة
شركة ركن الكسائي الطبي
شركة ميس العربية للاستشارات الهندسية
شركة يونيك المحدودة
شركة أجدان للتطوير العقاري
مصنع شركة بيكر هيوز بريشر كنترول الشرق االوسط المحدوده
شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات
شركة الغذاء النقي
شركة حلول الأنابيب المتطورة للصناعة
شركة مشاري الشثري للاستشارات الهندسية
شركة أسواق الحجاز التجارية
شركة روابي للمقاولات
شركة أيه إي إس العربية المحدودة
شركة المشروعات للخدمات البحرية
شركة وتد الرقمية لتقنية المعلومات
شركة سطر الثقة لتقنية المعلومات
شركة حوسبة التقنية لتقنية المعلومات شركة شخص واحد
شركة أنوال الخزامى لتقنية المعلومات
شركة أدري المتقدمة للترجمة شركة شخص واحد
شركة الصوت الإبداعي للذكاء الاصطناعي
شركة البصيرة الآمنة للأمن السيبراني شركة ذات مسؤولية محدودة
شركة البت الواحد لتقنية المعلومات
شركة عقاراتك
شركة اسمنت المتحدة الصناعية
شركة دور العقارية للعقارات المحدودة
شركة تشجيانج إهوو لإدارة الأصول العربية
شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة
شركة علي زيد القريشي وإخوانه
شركة دوسمان عجلان واخوانه المحدودة
شركة روسا انترناشونال للتجارة
شركة أسواق بن داود التجارية
خدمات الإنتاج الصناعية
شركة امتياز العربية
شركة إمداد مشاريع الطاقة المحدودة
شركة انساس السعودية للخدمات الهندسية
شركة تخفيض العلامات التجارية
شركة نجيب أوتو للسيارات
شركة أنظمة الأعمال المتحدة
شركة كودو للتغذية والإعاشة
شركة البابطين للمقاولات
شركة دلتا
شركة ديتكون السعودية ديتاساد المحدودة
شركة النجيمة التجارية المحدودة
الشركة العربية لتجارة المواد السائبة المحدودة
شركة دواجن الوطنية
شركة مصنع شركة هنكل لاعربية لمنتجات العناية المنزلية والشخصية
شركة الطيف الدوائية
الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني ضمانات
شركة مجمع واحة الأعمال
شركة مستشفى الزهراء العام
شركة الشرق للإنشاءات ويفرز
شركة المركز الآلي السعودي
شركة الخريف التجارية
شركة صناعات الخريف
شركة هلا العربية المحدودة
شركة اليسرة للأغذية
شركة امكان القابضة
الشركة السعوديه لتوكيلات زيروكس شركة شخص واحد
شركة التوصيل الاسهل المحدودة
دار نيوم القابضة
شركة مقر ابستراكت الإقليمي
شركة مراكز العبير الطبية المحدودة
شركة العبير العالمية الطبية المحدودة
شركة مستشفى الدكتور سليمان فقيه الطبية
شركة تلال العقارية
شركة مركز المتوسط للمشاريع
شركة كابلات جدة المحدودة
شركة مشاريع
شركة مشفى العبير الطبية المحدودة
شركة نهاز للاستثمار
شركة نسما للبنية التحتية والتقنية
شركة عبد الله هاشم المحدوده
شركة البنى الرقمية للاستثمار
شركة مشروع المناخة الحضري للتنمية
شركة مصنع حسين عمر العطاس للمنتجات المعدنية
شركة امداد الموارد البشرية للاستقدام
شركة عبد اللطيف جميل
شركة استر العربية التجارية
شركة تنامي العربية
شركة رام العالمية للاستثمار
شركة أي إل إف مھندسون استشاريون للاستشارات الھندسیة
الشركة العربية لتكييف الهواء المحدودة
شركة المصنع السعودي للسقالات المعدنية شركة شخص واحد
شركة الرياض الوطنية للاستقدام
شركة بنى المملكة القابضة
شركة اركاز الشرق لمواد البناء
شركة عبدالله بن سعد الراشد وأولاده
مستشفى تخصصي نجران الطبي
شركة دار الرياض للاستشارات الهندسية
شركة الخليج الموحد للمواد الغذائية
مصنع شركة استثمار الطاقة للصناعة للمنتجات المعدنية
شركة استثمار الطاقة للصناعة المحدودة
شركة دفعة للتمويل
مصنع بيرين للمياة والمرطبات
شركة مجموعة البواردي القابضة
شركة مصنع المرطبات المعلبة
شركة بعد للإتصالات السلكية واللاسلكية
شركة شدات الخرسانة المتقدمة المحدودة
شركة قدرة للإتصالات وتقنية المعلومات
شركة اير برودكتس القدرة للطاقة
شركة مصنع السهم لصناعة وتعبئة العصائر المحدودة
مصنع السهم للمرطبات
شركة التعهدات والمشاريع الإنشائية المحدودة
شركة المميزة لأعمال البترول والغاز
شركة محمود احمد شعبان وشريكه للمقاولات
الشركة الوطنية للتسويق
شركة إخوان السعودية التجارية
شركة رصف للاستثمار
شركة فريمكس السعودية للتطوير العقاري المحدودة
شركة مصنع روعة الاصبغة للصناعة
شركة دار بيات للتطوير والاستثمار العقاري
سياه الخليج سبيشال ستيل للصناعة
شركة موارد المستقبل للموارد البشرية
شركة معارف للتشغيل والصيانة
شركة خدمات المعامل الاسترالية العربية المحدودة
شركة مركز ادوات وحلول للتدريب
ادوات وحلول لخدمات الأعمال
شركة ادوات وحلول للتقنيات
شركة أدوات وحلول
شركة أوبر السعودية المحدودة
شركه مارید ایف اوفشور بروجكتس المحدوده
شركة الغزالة للطاقة
شركة بيان للمعلومات الائتمانية
الشركة المتقدمة للتخزين
شركة هلا السعودية للسيارات
شركة حرف السعودية
شركة مدل بيست المحدودة
شركة مستشفى أبها الخاص العالمي
شركة ساعد العالمية للإستقدام شركة مساهمة مغلقة
شركة ديون فلوتس