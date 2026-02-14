تبدأ أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة الشرقية اليوم (الجمعة) 25 شعبان 1447 الموافق 13 فبراير 2026 أعمال صيانة ورفع كفاءة الطريق ووسائل السلامة المرورية لجسر طريق الملك فهد بن عبد العزيز عند تقاطع طريق خادم الحرمين الشريفين بمحافظة الخبر.

وسيتم إغلاق الجسر كلياً بالاتجاهين، مع تحويل الحركة المرورية إلى طريق الخدمة ثم الانعطاف يميناً باتجاه طريق خادم الحرمين الشريفين، والالتفاف عند تقاطع شارع مكة المكرمة وشارع الأمير تركي.

ونظراً إلى كثافة الحركة المرورية على الطريق، تحث الأمانة السائقين على استخدام الطرق البديلة خلال أوقات الذروة، واتباع اللوحات الإرشادية وتعليمات المرور، حرصاً على السلامة.