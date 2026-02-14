انطلقت اليوم (الجمعة) منافسات الجولة الرابعة من بطولة العالم «إي بي بي فورمولا إي» على حلبة كورنيش جدة، التي تستضيفها المملكة للمرة الثامنة على التوالي، وتستمر حتى يوم غدٍ (السبت) بإقامة منافسات الجولة الخامسة، وذلك بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وإشراف وزارة الرياضة.



وتوّج نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي الألماني باسكال فيرلاين سائق فريق بورشه بالمركز الأول في الجولة الرابعة من بطولة العالم «إي بي بي للفورمولا إي»، فيما قلّد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة المحركات السعودية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل السويسري إدواردو مورتارا سائق فريق ماهيندرا بالمركز الثاني، ونال النيوزيلندي ميتش إيفانز سائق فريق جاكوار تي سي إس ريسينغ المرتبة الثالثة، فيما حصد فريق بورشه المرتبة الأولى في الفرق.



وشهدت المواجهات التأهيلية التي أقيمت عصر اليوم تفوّق السويسري إدراردو مورتار سائق فريق ماهيندرا ريسينغ، تلاه الألماني ماكسيميليان غونتر سائق فريق دي إس بينسكي في المركز الثاني، فيما أكمل الألماني باسكال فيرلاين سائق فريق بورشه عقد المراكز الأولى بحلوله ثالثاً.



وتستكمل يوم غدٍ السبت 14 فبراير 2026 بإقامة الجولة الخامسة من سباق بطولة العالم «إي بي بي للفورمولا إي»، إذ ستنطلق التجارب الحرة في تمام الواحدة والنصف مساءً، تليها التصفيات عند الثالثة وأربعين دقيقة مساءً، على أن يبدأ سباق الجولة الخامسة عند الثامنة وخمس دقائق مساءً.



يذكر أن تنظيم جولتي موسم فورمولا إي يرسّخ مفاهيم الاستدامة والاعتماد على الطاقة النظيفة، كونها من أبرز البطولات العالمية التي تقوم على تقنيات كهربائية صديقة للبيئة، كما يعكس هذا الحدث حرص وزارة الرياضة على دعم الفعاليات الرياضية التي تتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر تعزيز الرياضات المستدامة، وترسيخ مكانة المملكة كمحطة رئيسية لاستضافة أبرز البطولات الدولية.