نفى رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) باتريس موتسيبي الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وكان موتسيبي قد صرح في يناير الماضي أن بطولة أمم أفريقيا 2027 ستقام في الصيف بدلاً من الشتاء، لمنح الدول المستضيفة فرصة إضافية لضخ المزيد من الموارد المالية، وتنظيم بطولة تليق بمكانة كرة القدم الأفريقية.

شائعات صحفية

ونشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية تقريراً خلال الساعات الماضية تشير فيه إلى احتمال تأجيل البطولة إلى عام 2028، بسبب ما وصفته بعدم جاهزية ملاعب منتخبات كينيا وأوغندا وتنزانيا.

تأكيد «كاف» على موعد البطولة

لكن رئيس «كاف» أكد في مؤتمر صحفي، اليوم (الجمعة)، أن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 ستقام في موعدها دون تغيير، وكذلك نسخة 2028.

وأضاف موتسيبي: «أود أن أؤكد مجدداً أن التقارير الصحفية غالباً ما تُشير إلى أن الملاعب غير جاهزة، أو أن العشب غير مُهيأ، أو أنها ليست في حالة جيدة بما فيه الكفاية، لكننا سنحل هذه المشكلة. يجب أن نؤمن بقدرتنا على تنظيم البطولة القارية».

يُذكر أن منتخب السنغال تُوِّج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025 الشهر الماضي، بعد تغلبه على نظيره المغربي بهدف نظيف في المباراة النهائية.