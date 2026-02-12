رسمياً.. الاتحاد الإنجليزي يمدد عقد توخيل حتى 2028

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم (الخميس)، تمديد عقد مدرب منتخب إنجلترا الأول توماس توخيل حتى 2028.

وارتبط اسم توخيل بالعودة إلى تدريب الأندية، وكان مانشستر يونايتد أحد الفرق المرشحة للتعاقد معه، لكن الاتحاد الإنجليزي قطع الطريق أمام أي محاولات لرحيل المدرب الألماني.

وفي بيان عبر موقعه الإلكتروني، قال الاتحاد الإنجليزي: «وقع توماس توخيل عقداً جديداً لقيادة المنتخب الإنجليزي الأول للرجال حتى بطولة أمم أوروبا القادمة (يورو 2028)، فبعد بعد أن قاد منتخب «الأسود الثلاثة» الذي لم يهزم في تصفيات قياسية لكأس العالم القادمة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وافق توخيل على البقاء كمدرب رئيسي لمدة عامين إضافيين».







أول تعليق من توخيل

وقال توخيل عقب تمديد عقده: «أنا سعيد وفخور للغاية بتمديد عقدي، لا يخفى على أحد أنني استمتعت بكل لحظة قضيتها حتى الآن في العمل مع اللاعبين والمدربين، ولا أطيق الانتظار لقيادة منتخب إنجلترا في كأس العالم، إنها فرصة رائعة، وسنبذل قصارى جهدنا لجعل البلاد فخورة بنا». وأضاف: «لقد حظيت بدعم كبير من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ومن الجماهير أينما ذهبت، ولذلك لم أتردد لحظة عندما طُلب مني الاستمرار في هذه الوظيفة التي لطالما حلمت بها».