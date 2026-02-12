تغلب مانشستر سيتي على ضيفه فولهام بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس (الأربعاء) على ملعب «الاتحاد»، ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).

افتتح مانشستر سيتي التسجيل في الدقيقة 24 عن طريق الوافد الجديد أنطوان سيمينيو مستغلاً خطأ من دفاع فولهام، قبل أن يصنع سيمينيو الهدف الثاني الذي سجله نيكو أورايلي في الدقيقة 30، ليؤكد سيطرته على اللقاء.

وواصل مانشستر سيتي هيمنته في الشوط الأول، مسجلاً الهدف الثالث عن طريق المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقة 39، ليضمن الفريق الفوز بثلاثية نظيفة.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني، مقلصاً الفارق مع أرسنال المتصدر، الذي يواجه برينتفورد اليوم (الخميس) ضمن الجولة ذاتها، إلى ثلاث نقاط فقط.

في المقابل، تجمد رصيد فولهام عند 34 نقطة في المركز الـ12، بعد تلقيه الهزيمة الثالثة على التوالي والـ12 هذا الموسم.