أعلنت وزارة المالية القطرية، اليوم، أن الموازنة العامة للدولة سجلت عجزاً قدره 5.3 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام الماضي 2025، وتمت تغطيته من خلال أدوات الدين.



وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، أن إجمالي الإيرادات خلال الربع المذكور بلغ نحو 51.607 مليار ريال، وذلك بارتفاع نسبته 6%، مقارنة بالربع نفسه من العام 2024، في حين بلغ إجمالي المصروفات نحو 56.904 مليار ريال، بارتفاع نسبته 19.1%، مقارنة بالربع المماثل من العام 2024.



توزيع المصروفات



وأضاف البيان أن الإيرادات النفطية خلال الربع الرابع من العام 2025، بلغت 46.428 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 5.179 مليار ريال.



وأوضحت وزارة المالية أن المصروفات توزعت خلال الربع نفسه بواقع 17.624 مليار ريال للرواتب والأجور، و22.101 مليار ريال للمصروفات الجارية، فيما بلغت المصروفات الرأسمالية الكبرى 15.526 مليار ريال، والمصروفات الرأسمالية الثانوية 1.653 مليار ريال.