أكد المدير الفني لفريق الهلال سيموني إنزاغي جاهزية لاعبيه لمواجهة نظيرهم الاتفاق مساء اليوم ضمن الجولة 22 من دوري روشن، وأضاف: «نعرف الفريق الاتفاقي جيداً وهو فريق صعب، وعملنا خلال الأيام الماضية على تصحيح الأخطاء وسنعمل على تقديم مباراة كبيرة تليق بالفريقين».



وحول قرار استبعاد المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز من قائمة الفريق المحلية قال: كان قراراً صعباً ولكن أنا المدرب الذي أختار القائمة وفقاً لاحتياجات الفريق»، وعن انضمام اللاعب الفرنسي «بنزيما» أجاب: «نحن سعداء بانضمام بنزيما لأن اللاعب كبير بحجمه واسمه سيضيف الكثير للفريق داخل وخارج الملعب».