تحت شعار «إرثٌ نعتزّ به» صمم نادي الهلال طقماً خاصاً بمناسبة يوم التأسيس، والذي سيرتديه في مواجهة كلاسيكو الكرة السعودية أمام الاتحاد التي ستُلعب يوم السبت 21 فبراير ضمن لقاءات الجولة الـ«23» من دوري روشن السعودي، وهذه المواجهة يترقبها محبو كرة القدم لأهميتها للفريقين، إذ يسعى أصحاب الأرض لتمسكهم بالصدارة وتكرار فوز الدور الأول بنتيجة هدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما على استاذ الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، فيما يبحث الاتحاد عن إثبات للجميع أنه كيان ولن يتأثر بغياب أي نجم مهما كانت مكانته الكروية، في إشارة للاعب الفرنسي كريم بنزيما الذي رفض الاستمرار مع فريقه «العميد» والانتقال إلى «الزعيم» خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ومنعه من التسجيل ورد خسارة الدور الأول.

ويجسّد هذا الإصدار المحدود إرث المملكة الغني وتاريخها العريق وروح الفخر المتجذّرة في هويتها، واحتفاءً بإرثٍ تشكّل وتَرسّخ عبر الأجيال، من خلال تصميم مستوحى من التراث ممزوج بابتكاراتعالم الأداء الرياضي والمصمّم وفق مفهوم «مصمَّم بفخر».

يُجسّد يوم التأسيس السعودي ذكرى قيام الدولة السعودية الأولى عام 1727، ويحتفي بتاريخ المملكة ووحدتها وهويتها الثقافية. ويعكس هذا الطقم الخاص معاني الترابط والفخر، ويجسّد الرموز والأسس التي شكّلت بدايات المملكة العربية السعودية.

وباعتبار الهلالالأكثر تتويجاً في المملكة العربية السعودية وآسيا، بعدد 90 بطولة، يمثل نادي الهلال رمز الطموح والتميّز في كل ما يقدمه، مع حفاظه على فخره العميق بجذوره وإرثه. ويعكس طقم يوم التأسيس هوية النادي تحت شعار “فخر ازرق”، محتفياً بالهوية السعودية، ومسيرة التطور التي يشهدها كل من النادي والمملكة، تماشياً مع رؤية السعودية 2030.