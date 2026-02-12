أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم، أن فنزويلا بدأت تجني أموالاً طائلة لم تشهدها منذ سنوات.



وقال ترمب: «النفط بدأ يتدفق وسيساعد الشعب الفنزويلي بشكل كبير، وعلاقتنا مع رئيسة فنزويلا المؤقتة جيدة للغاية، والعلاقات مع فنزويلا حالياً استثنائية».



سياسة الطاقة



وكان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قد عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين في فنزويلا أمس، في إطار زيارة تركز على سياسة الطاقة.



وأضاف رايت: «إن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة في تعزيز إنتاج النفط والغاز والطاقة في البلاد». وذلك عقب محادثات مع القائمة بأعمال الرئيس ووزيرة النفط ديلسي رودريجيز بالقصر الرئاسي في ميرافلوريس.



زيادة كبيرة



وأضاف رايت خلال مؤتمر صحفي نقله التلفزيون بعد الاجتماع: «يمكننا هذا العام تحقيق زيادة كبيرة في إنتاج فنزويلا من النفط والغاز الطبيعي والكهرباء».



يذكر أن زيارة الوزير رايت هي الأبرز لمسؤولين أمريكيين بعد ما يقرب من 3 عقود، مع تعهد ببدء عهد جديد من الشراكة الاقتصادية.