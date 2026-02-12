عوضت معظم البورصات في منطقة الخليج، اليوم، خسائر تكبدتها في وقت سابق من الجلسة لتغلق على ارتفاع، وسط تركيز المستثمرين على نتائج الأعمال، متجاهلين المخاوف بشأن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.



نتائج إيجابية



وتقدم المؤشر الرئيسي في سوق الأسهم السعودية 0.8%. وارتفع المؤشر القطري 0.1%، بدعم زيادة 1% لسهم مصرف قطر الإسلامي. وقفز المؤشر في سلطنة عُمان 2.1%. وارتفع المؤشر في بورصة الكويت 0.1%، في حين نزل المؤشر في سوق البحرين 0.1%.



وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 1.6%.



وقال محلل الأسواق لدى إحدى المجموعات المتخصصة ميلاد عازر: «إن نتائج أعمال الربع الرابع جاءت إيجابية عموماً، مما يشير إلى أن السوق ستستعيد زخم الصعود الذي شهدته في وقت سابق بمجرد استقرار الأوضاع».